COVID, VRS, grippe : quelle est la différence ?

Les cas d’infections respiratoires sont en augmentation partout au Canada alors que le pays fait face à ce que les responsables de la santé appellent la « triple menace » de la COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS).

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, le dernier rapport de surveillance des virus respiratoires a montré que le taux de positivité des tests pour détecter la grippe A était de 6,44% pour la semaine du 29 octobre, contre 2,66% la semaine précédente. la semaine. Le taux de positivité des tests pour le VRS était de 7,0 % au Canada, en hausse par rapport à 4,74 % la semaine précédente.

La recrudescence des infections a également mis à rude épreuve la capacité hospitalière, en particulier dans les hôpitaux pédiatriques. En Ontario, on demande même aux hôpitaux d’admettre des patients adolescents dans des unités de soins intensifs pour adultes.

Pendant ce temps, les pharmacies à travers le Canada font également face à une pénurie de sirop contre la toux et de médicaments contre le rhume, en particulier de médicaments pour les enfants.

Voici comment les trois infections varient et ce que les parents doivent savoir pendant cette vague virale.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES?

Il peut être difficile de dire si votre enfant a attrapé le COVID-19, le VRS ou la grippe, car les trois partagent bon nombre des mêmes symptômes.

“Ce sont des virus respiratoires, tous les trois, qui se transmettent de manière très similaire et sont empêchés en termes de prévention de leur transmission de manière très similaire”, a déclaré le Dr Brian Conway, directeur médical du Vancouver Infectious Diseases Centre, à CTVNews. .ca par téléphone jeudi.

“Toutes ces maladies pourraient potentiellement conduire à des hospitalisations. Toutes ces maladies peuvent avoir une morbidité et une mortalité importantes, avec le COVID en tête, suivi du VRS, suivi de la grippe”, a-t-il ajouté.

Selon Santé Canada, les symptômes de la grippe apparaissent généralement entre un et quatre jours après l’exposition, généralement sous la forme de fièvre, de toux et de douleurs musculaires. D’autres symptômes courants peuvent inclure des maux de tête, des frissons, de la fatigue, une perte d’appétit, des maux de gorge et un écoulement nasal. Pour les enfants, les symptômes peuvent également inclure la diarrhée, des nausées et des vomissements.

Les symptômes du VRS comprennent également l’écoulement nasal, les éternuements, la toux, le mal de gorge, la fatigue et la fièvre, selon Santé Canada, et les enfants et les personnes immunodéprimées sont les plus à risque. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis indiquent que les symptômes apparaissent généralement dans les quatre à six jours suivant l’infection. Chez les très jeunes nourrissons, les symptômes du VRS peuvent inclure l’irritabilité, une diminution de l’activité et des difficultés respiratoires, selon le CDC.

Pour la COVID-19, la liste des symptômes de Santé Canada comprend les maux de gorge, l’écoulement nasal, les éternuements, une toux nouvelle ou qui s’aggrave, l’essoufflement, la fièvre, les frissons, la fatigue, les douleurs musculaires, la perte de l’odorat ou du goût, les maux de tête, les douleurs abdominales, la diarrhée et des vomissements.

La période d’incubation du virus SARS-CoV-2 est généralement beaucoup plus longue que celle du VRS ou du virus de la grippe. Les symptômes apparaissent généralement dans les trois à sept jours suivant l’exposition, mais cela peut prendre jusqu’à 14 jours.

Conway note qu’il peut être difficile d’identifier des symptômes spécifiques chez les enfants. Santé Canada recommande de parler à un fournisseur de soins de santé si les parents remarquent que leurs enfants sont irritables, ne mangent pas ou ne boivent pas comme d’habitude ou ne se réveillent pas et n’interagissent pas avec les autres.

“Chez les enfants, évidemment, les symptômes ne sont souvent pas aussi spécifiques car les enfants ne sont pas capables de nous dire ce qui ne va pas avec autant de détails que les adultes et ils se sentent généralement très mal”, a-t-il déclaré.

PRÉVENIR LES INFECTIONS

Les médecins et les responsables de la santé conviennent que la meilleure façon de prévenir les infections à la COVID-19 et à la grippe est de se faire vacciner, surtout maintenant que le vaccin bivalent contre la COVID-19 et le vaccin contre la grippe sont largement disponibles partout au Canada.

“Le vaccin contre la grippe, ce qui circule en ce moment, semble très bien correspondre au vaccin. Nous prévoyons donc qu’il aura un fort effet protecteur contre la nécessité d’être hospitalisé”, a déclaré le Dr Kieron Moore, médecin-chef de l’Ontario. , a déclaré CP24 mercredi.

Le vaccin contre la grippe est disponible pour les enfants dès l’âge de six mois. Les nouveaux vaccins bivalents ne sont disponibles que pour les personnes de 12 ans et plus, bien que les vaccins de rappel monovalents soient toujours disponibles pour toute personne âgée de six mois et plus.

Actuellement, il n’y a pas de vaccin disponible pour le VRS, bien que Pfizer affirme que son essai clinique pour un nouveau vaccin contre le VRS donne des résultats positifs. Étant donné que le VRS se propage principalement par des gouttelettes et peut survivre sur des surfaces pendant plusieurs heures, Conway dit que le lavage régulier des mains peut encore faire beaucoup.

“Nous devons vraiment continuer à nous laver les mains comme nous avons appris à le faire au cours des deux dernières années. Je pense que cela nous a beaucoup aidés. Et je pense que les garderies, les écoles, etc. devraient avoir un désinfectant pour les mains disponible et qu’il devrait faire partie de notre normalité », a-t-il dit.

Bien que les mandats de port du masque aient presque entièrement disparu au Canada, le choix de porter un masque peut également aider à prévenir la transmission de toute maladie infectieuse respiratoire. Certains experts, comme l’ancien chef de la table consultative scientifique COVID-19 de l’Ontario, ont même appelé au retour des mandats de masque dans les espaces publics.

Si votre enfant finit par tomber malade du VRS, du COVID-19 ou de la grippe, les experts conviennent qu’il doit rester à la maison jusqu’à ce qu’il se sente mieux. Conway recommande également de garder un masque en public pendant les prochains jours après sa convalescence.

“Je suis très favorable au port du masque pendant plusieurs jours après avoir réintégré vos activités quotidiennes habituelles”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est probablement une bonne idée car il peut y avoir une transmission résiduelle.”



Avec les fichiers du CP24.