COVID: vaccinez les enfants avant l’école, disent les experts

Alors que les enfants canadiens se préparent pour leur troisième année scolaire au milieu de la pandémie de COVID-19, cela peut ne ressembler à aucun autre, avec la perspective de vaccins bivalents à l’horizon. Ces vaccins COVID-19 mis à jour ciblent à la fois la souche originale du coronavirus, ainsi que la sous-variante Omicron BA.1.

Les doses de rappel spécifiques à Omicron fabriquées par Pfizer-BioNTech et Moderna font actuellement l’objet d’un examen par Santé Canada. Cela peut amener certains parents à se demander s’il faut faire vacciner leurs enfants avant la reprise des cours ou attendre qu’un vaccin bivalent soit disponible.

Pour les enfants qui n’ont pas encore reçu de doses de vaccin COVID-19 mais qui sont éligibles, le Dr Nazeem Muhajarine encourage les parents à les faire vacciner dès que possible.

“Nous devons prendre le vaccin qui est disponible en ce moment, plutôt que d’attendre un futur vaccin, même si cet avenir n’est qu’à quelques mois”, a déclaré l’épidémiologiste de l’Université de la Saskatchewan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Les vaccins disponibles actuellement vous protègent toujours contre les hospitalisations et les longs COVID, et cela seul est une raison suffisante pour les obtenir.”

Un vaccin COVID-19 qui cible également la variante Omicron peut offrir une protection supplémentaire par rapport aux doses actuelles administrées, selon les experts. Cependant, on ne sait pas encore quand cette formule sera disponible pour les Canadiens, a déclaré la Dre Joanne Langley, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. De plus, comme pour le vaccin COVID-19 original, la première autorisation sera probablement pour des doses de taille adulte, a noté Langley.

Cela peut laisser les enfants non vaccinés à risque d’être exposés au virus car il continue de circuler à travers le pays, en particulier dans des contextes tels que les écoles, a déclaré Langley. La sous-variante Omicron BA.5 est actuellement la sous-variante dominante au Canada.

“S’il y a une maladie infectieuse qui est présente dans un environnement où il y a beaucoup de monde, alors il y a un risque accru de transmission”, a déclaré Langley à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. « Les enfants sont dans ce cadre pendant six à sept heures par jour – ils jouent ensemble, ils s’embrassent… ils vont rire et chanter. Ce sont des choses qui augmentent le risque.

Après avoir été vacciné, il faut environ deux semaines au corps pour produire des anticorps qui protègent contre le COVID-19, a déclaré Muhajarine. Les cours reprenant dans moins de deux semaines à travers le pays, les parents peuvent également se demander s’il est trop tard pour faire vacciner leurs enfants à temps pour l’école.

Selon le Dr Ran Goldman, pédiatre et professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, les personnes éligibles devraient se faire vacciner maintenant plutôt que plus tard.

“Bien que nous disions que les vaccins peuvent prendre jusqu’à deux semaines pour [offer] protection complète, je le ferais maintenant, je n’attendrais pas », a déclaré Goldman à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “C’est une partie si importante de nous, en tant que parents, pour nous assurer que nos enfants sont protégés.”

Les vaccins bivalents sont également examinés comme des injections de rappel plutôt que comme un tout nouveau vaccin, a déclaré Muhajarine, soulignant l’importance de se faire vacciner avec la formule actuelle. Au 25 août, 42,4% des enfants âgés de 5 à 11 ans avaient reçu deux doses d’un vaccin COVID-19, ce qui est considérablement inférieur aux taux de vaccination parmi les groupes d’âge plus âgés.

“Plus tôt nous recevrons la prochaine dose à laquelle nous sommes éligibles, plus nous serons prêts [for] ce vaccin bivalent », a déclaré Muhajarine. “Suffisamment de temps s’est écoulé pour que ce vaccin bivalent soit plus efficace dans notre système.”

LE RISQUE DE RÉSULTATS GRAVES CHEZ LES ENFANTS N’EST PAS NUL : EXPERT

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), un facteur de risque clé dans le développement de conséquences graves de l’infection au COVID-19 est la vieillesse. Selon l’agence, les données relatives aux hospitalisations et aux décès liés au COVID-19 suggèrent également que le virus entraîne une maladie plus bénigne chez les enfants que chez les adultes.

Cependant, le risque de conséquences graves à la suite d’une infection au COVID-19 n’est pas nul, a déclaré Langley. Il est également possible que les enfants souffrent d’autres problèmes de santé après avoir contracté le virus. Une étude a établi un lien entre l’infection au COVID-19 et le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C). Dans une étude distincte portant sur huit pays, près de 6 % des enfants ont déclaré avoir souffert d’un long COVID.

“Ce ne sont pas tous ceux qui reçoivent [COVID-19] aura un résultat plus grave, mais il y a un risque », a déclaré Langley. “Nous ne pouvons pas dire que cela ne vous arrivera pas.”

C’est pourquoi il est conseillé aux parents de s’assurer que leurs enfants sont à jour sur leurs doses de vaccin recommandées, a déclaré Muhajarine. Les vaccins actuels offrent non seulement une protection contre l’hospitalisation et le décès par COVID-19, mais également contre l’infection, qu’elle soit symptomatique ou asymptomatique, selon des études.

MASQUAGE ET AUTRES MESURES DANS LES ÉCOLES

Alors que les enfants se préparent pour une autre année scolaire au milieu de la pandémie, les familles remarqueront que les mesures COVID-19 telles que le port du masque ne sont plus nécessaires dans les écoles, selon les directives de santé publique provinciales et territoriales. Certaines universités, cependant, ont déclaré qu’elles continueraient d’exiger que les étudiants et les employés portent des masques dans différents contextes du campus, et Muhajarine recommande toujours de porter des masques à l’école.

“S’éloigner des mesures de santé publique que nous avions mises en place la première année, et aussi dans une large mesure la deuxième année [of the pandemic], n’est pas la bonne façon de procéder… parce que le COVID-19 est toujours présent », a-t-il déclaré. “Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons voir des pointes [of infection] continuer cette saison d’hiver.

Cependant, Goldman a déclaré que les protocoles actuels sont appropriés pour la situation actuelle des Canadiens dans la progression de la pandémie.

“Nous sommes à un stade différent de la pandémie en ce moment – nous en savons plus sur le virus et comment nous protéger [ourselves and] les gens sont vaccinés », a-t-il dit. “Utiliser des masques si vous êtes en interaction très étroite avec les autres … est important, mais nous devons également penser aux enfants qui passent toute la journée à garder leur masque, [which is] assez difficile.

“Je ne recommanderai pas les masques obligatoires pour tout le monde.”

Les trois experts suggèrent d’éviter tout contact étroit avec les personnes malades et encouragent les enfants présentant des symptômes de type COVID-19 à rester à la maison jusqu’à ce qu’ils se rétablissent, même s’ils sont testés négatifs pour le virus.

“Vous ne voulez transmettre le virus COVID-19 à personne, en particulier aux personnes que vous connaissez et avec qui vous allez à l’école”, a déclaré Muhajarine. “Soyez gentil avec vous-même et ceux qui vous entourent.”

Muhajarine conseille également aux parents de demander aux écoles de leurs enfants si les systèmes de ventilation ont été mis à jour. Une bonne ventilation dans les espaces intérieurs aide à échanger l’air dans une pièce, ce qui peut limiter la propagation du COVID-19, a-t-il déclaré.

Pour certains, l’apprentissage virtuel peut également être une option pour réduire le risque de contracter la COVID-19. C’est particulièrement le cas pour les enfants souffrant de problèmes médicaux sous-jacents, tels que l’asthme, ou ceux qui sont immunodéprimés, a déclaré Langley.

Cependant, il est important de noter que les enfants bénéficient également de l’interaction sociale qui a lieu lorsqu’ils assistent physiquement aux cours, a déclaré Goldman. Aller à l’école en personne a un effet positif sur le bien-être physique et mental des enfants, a-t-il déclaré. Par conséquent, Langley suggère de prendre cela en considération lors de la décision de poursuivre ou non l’apprentissage en ligne.

“Vous devez peser tous ces avantages et inconvénients ensemble et prendre la meilleure décision pour votre tout-petit”, a déclaré Langley.



Avec des fichiers de La Presse canadienne.