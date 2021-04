L’ancien conseiller commercial de Donald Trump, Peter Navarro, a déclenché une attaque sauvage contre l’expert COVID Anthony Fauci, le qualifiant de: « Le père du virus ».

Navarro a fait cette déclaration extravagante après avoir reçu une interview avec le conseiller médical en chef de CNN, Sanjay Gupta, dans laquelle Fauci a déclaré que faire pression pour le vaccin COVID-19 était la « meilleure décision » qu’il ait jamais prise.

Navarro a semblé fâché que le principal médecin spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement américain revendique le mérite du succès du programme de vaccination – surnommé « Operation Warp Speed ​​ » – et a affirmé que le président Donald Trump en avait été la force motrice.

«Fauci est un sociopathe et un menteur. Il n’avait rien à voir avec le vaccin », a déclaré Navarro à l’animatrice de Fox News, Rachel Campos-Duffy.

« Le père du vaccin est Donald J. Trump. »

Dans le clip de Fox News, Navarro, avec les manches de chemise retroussées et la cravate desserrée, regarde et montre du doigt la caméra alors qu’il accuse Fauci d’être le « père du virus »

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que faire pression pour un vaccin COVID-19 était la « meilleure décision » qu’il ait jamais prise, attirant la réprimande bizarre de Navarro

Le Dr Fauci doit emprunter la voie du Dominion et poursuivre Peter Navarro & @Fox News. Ils ont juste dit qu’il était responsable de la #COVID-19[FEMININE virus et un demi-million de morts américains. Je suis sûr qu’un avocat pourrait intenter une action en diffamation à ce sujet. pic.twitter.com/WjVfS5JSkE – Steve Hall (@being_steve) 31 mars 2021

Navarro, qui a fait plusieurs déclarations incendiaires à propos de Fauci, était une figure clé de l’administration Trump et un critique virulent de la Chine.

«De quoi Fauci est-il le père? Fauci est le père du virus réel », a-t-il déclaré au réseau de droite.

«Fauci est le gars. Ce virus, selon [Robert] Redfield, des Centers for Disease Control, venait du laboratoire de Wuhan et, fondamentalement, nous avions Fauci qui ne finançait pas seulement ce laboratoire avec les dollars des contribuables américains, il a autorisé cette chose appelée recherche sur le gain de fonction.

«Il a permis au Parti communiste chinois, l’Armée populaire de libération, de créer génétiquement un virus en utilisant le gain de fonction.

Donald Trump a lancé l’opération Warp Speed ​​en mai 2020, promettant le soutien du gouvernement aux sociétés pharmaceutiques qui tentent de découvrir un vaccin COVID-19 efficace

«Je l’appelle maintenant le virus Fauci. S’il veut être le père de quelque chose, il est le père du virus qui a tué plus d’un demi-million d’Américains.

Fauci et le Dr Deborah Birx ont été interviewés pour un rapport spécial de CNN dimanche soir intitulé: « Guerre COVID: les médecins pandémiques s’expriment ».

Fauci a déclaré: « Quand j’ai vu ce qui s’est passé à New York, presque une surexploitation de nos systèmes de santé, et c’est à ce moment-là qu’il est devenu très clair que la décision que nous avons prise le 10 janvier de tout mettre au point et de développer un vaccin, peut avoir été la meilleure décision que j’ai jamais prise en ce qui concerne l’intervention en tant que directeur de l’institut.

Les remarques de Fauci semblaient ignorer le rôle clé joué par les sociétés pharmaceutiques et l’opération Warp Speed ​​- le programme de l’administration Trump pour fabriquer, tester et livrer des vaccins au public en un temps record.

Fauci a affirmé que le Tweet de Trump appelant à « LIBÉRER » certains États pour faire pression sur eux pour qu’ils rouvrent lors d’une vague de cas l’été dernier l’a frappé comme un « coup de poing à la poitrine ».

En réponse au programme, Trump a publié une déclaration critiquant ses anciens principaux conseillers en coronavirus et décrivant Fauci et Birx comme des échecs maladroits.

Fauci, a-t-il déclaré, «a tenté de s’attribuer le mérite du vaccin, alors qu’en fait, il a dit que cela prendrait trois à cinq ans».

Trump a déclaré que c’était sa décision de commencer le programme de vaccination.

«Nous avons développé des vaccins américains par un président américain en un temps record, neuf mois, ce qui sauve le monde entier», a-t-il déclaré.

« Nous avons acheté des milliards de dollars de ces vaccins sur un pari calculé qu’ils fonctionneraient, peut-être le pari le plus important de l’histoire du monde. »

Il a dit: «Dr. Fauci était incapable de faire pression sur la FDA pour la faire passer plus rapidement. C’est moi qui l’ai fait, et même les faux médias le savent et le rapportent ».

Trump a décrit Fauci et Birx comme « deux auto-promoteurs essayant de réinventer l’histoire »

L’ancien président a déclaré que Fauci était incohérent, le décrivant comme « le roi des » tongs « , et a nié l’affirmation de Birx selon laquelle ils avaient eu un appel téléphonique » très difficile « au début de la pandémie, quand elle lui a dit à quel point une menace était grave. la pandémie a posé.

« Elle était une voix très négative qui n’avait pas les bonnes réponses », a déclaré Trump.

En juillet dernier, Navarro a écrit un éditorial pour USA Today dans lequel il disait que Fauci s’était «trompé sur tout ce sur quoi j’ai interagi avec lui».

Le comité de rédaction de USA Today a par la suite retiré des parties de la chronique et ajouté une note à l’article disant que certaines parties étaient «trompeuses ou manquaient de contexte» et «ne répondaient pas aux normes de vérification des faits de USA TODAY».

L’année dernière, Fauci a révélé qu’il avait été contraint d’assumer un service de sécurité après que lui et sa famille aient reçu des centaines de menaces de mort.

Trump a publié lundi une réprimande pointue à l’affirmation dimanche de Fauci selon laquelle il aurait été à l’origine de la décision de chasser pour un vaccin

Dans la même émission spéciale de CNN, Redfield, l’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré qu’il pensait que le coronavirus s’était à l’origine échappé d’un laboratoire de Wuhan, en Chine.

C’est la première fois que Redfield, qui a été nommé directeur du CDC par Trump, déclare publiquement qu’il pense que le COVID-19 provient d’un laboratoire et non d’un marché humide lié à un premier groupe de cas.

« Je suis d’avis que je pense toujours que l’étiologie la plus probable de ce pathogène à Wuhan provenait d’un laboratoire … s’est échappé. D’autres personnes ne le croient pas, c’est bien. La science finira par le comprendre », a-t-il déclaré.

«Il n’est pas rare que des pathogènes respiratoires sur lesquels on travaille dans les laboratoires infectent le travailleur du laboratoire.

«Cela n’implique aucune intentionnalité. C’est mon avis, non? Mais je suis virologue. J’ai passé ma vie en virologie. »

La Chine a vigoureusement insisté sur le fait que la pandémie a commencé lorsque le COVID-19 est passé d’une chauve-souris à un humain ou via une espèce intermédiaire sur un marché humide à Wuhan.

Redfield, cependant, dit que l’explication n’a pas de « sens biologique » pour lui.

« Je ne pense pas que cela soit venu d’une chauve-souris à un humain et à ce moment-là, le virus est venu à l’homme, est devenu l’un des virus les plus infectieux que nous connaissons dans l’humanité pour la transmission d’homme à homme », a-t-il déclaré. .

«Normalement, lorsqu’un agent pathogène passe d’une zoonose à l’humain, il lui faut un certain temps pour comprendre comment devenir de plus en plus efficace.

Une étude conjointe de l’Organisation mondiale de la santé et de la Chine sur les origines du COVID-19 indique que la transmission du virus des chauves-souris à l’homme via un autre animal est le scénario le plus probable et qu’une fuite en laboratoire est « extrêmement improbable ».