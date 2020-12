Le candidat chirurgien général de Joe Biden a déclaré que le grand public pourrait ne pas recevoir de vaccin contre le coronavirus avant l’été.

Les commentaires du Dr Vivek Murthy sont intervenus après qu’un calendrier de l’administration Trump ait suggéré que le grand public pourrait avoir accès au vaccin dès avril 2021.

« Je pense qu’en ce qui concerne le calendrier des vaccins, nous voulons tous que le vaccin soit administré le plus rapidement et le plus équitablement possible, et vous pouvez être sûr que chaque jour et nuit, moi-même et d’autres membres de l’équipe Biden travaillons à cette fin. , A déclaré Murthy à NBC dimanche. «Mais nous voulons aussi être réalistes sur le calendrier».

Il a ajouté qu’il était possible que le vaccin – qui est actuellement administré aux personnes à haut risque, y compris les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers – soit disponible au printemps pour les personnes à faible risque de contracter Covid-19.

Cependant, Murthy a déclaré que pour que cela se produise, « il faudrait vraiment que tout se déroule exactement comme prévu ».

« Je pense qu’il est plus réaliste de supposer qu’il peut être plus proche du milieu de l’été ou du début de l’automne lorsque ce vaccin parvient à la population générale.

« Nous voulons être optimistes, mais nous voulons également être prudents », a-t-il déclaré à NBC.

Pour sa part, Biden s’est engagé à administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours.

Murthy a qualifié l’objectif ambitieux de « faisable » mais a déclaré qu’il était essentiel de « se préparer et d’être prêt à être exécuté », a rapporté Fox News.

Il a ajouté qu’à cette fin, lui et « d’autres personnes et l’équipe Biden » travaillaient avec l’administration Trump et les fournisseurs de vaccins pour assurer la bonne livraison des vaccins une fois qu’ils sont prêts.

« Ce sera la campagne de vaccination la plus agressive et ambitieuse que nous ayons tentée dans l’histoire de ce pays, et c’est pourquoi nous sommes prêts dès le premier jour », a déclaré Murthy.

Vendredi, les États-Unis ont ajouté un deuxième vaccin COVID-19 à leur arsenal, renforçant les efforts pour repousser une épidémie si grave que le pays enregistre régulièrement plus de 3000 décès par jour.

Les doses indispensables devraient arriver lundi après que la Food and Drug Administration a autorisé le déploiement d’urgence du vaccin développé par Moderna Inc. et les National Institutes of Health.

Le vaccin n’est actuellement offert qu’aux personnes à haut risque, y compris les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers. Sur la photo: une infirmière de Pittsburgh explique le processus de vaccination à un patient en attente jeudi

Sandra Lindsay (photo), une infirmière en soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center dans le Queens, à New York, a été l’une des premières Américaines à recevoir le vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

Dans la première étape du déploiement du vaccin, la plupart des États ont suivi la recommandation des Centers for Disease Controls selon laquelle les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers reçoivent les toutes premières doses.

Joe et Jill Biden recevront le vaccin lundi Le président élu Joe Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, recevront la première dose du vaccin Pfizer Covid-19 lundi dans le Delaware, a annoncé vendredi la transition Biden-Harris. Les Bidens se rendront dans un établissement médical local pour se faire vacciner, où ils remercieront également les travailleurs de la santé, a déclaré Jen Psaki, nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, aux journalistes. La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari Doug Emhoff se feront vacciner la semaine suivante, alors que les conseillers en soins de santé ont exhorté Biden et Harris à échelonner leurs doses. Cela vient après que le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, aient reçu la dose la semaine dernière. Donald Trump recevra le vaccin dès que son équipe médicale jugera que c’est le meilleur, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany la semaine dernière.

Cependant, les variations d’un État à l’autre sont susceptibles d’augmenter dans les groupes prioritaires suivants, a déclaré Jennifer Kates de la Kaiser Family Foundation, qui a analysé les plans de vaccination des États.

«Je pense que nous allons voir les États se désagréger de différentes manières», certains faisant passer les personnes âgées avant les travailleurs essentiels, a déclaré Kates.

Dimanche, un comité consultatif des CDC a recommandé que les travailleurs essentiels de première ligne et les Américains âgés devraient être les prochains à recevoir un vaccin COVID-10.

Le panel a voté 13-1 en faveur de la décision qui, au total, rendrait 49 millions de personnes éligibles pour recevoir le vaccin au prochain tour, connu sous le nom de Phase 1B.

Il y a environ 30 millions de premiers intervenants, enseignants, travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture, ceux du secteur manufacturier, du service postal américain, des transports en commun et des épiciers, ainsi qu’environ 19 millions d’adultes de 75 ans et plus.

Tous sont considérés comme à très haut risque d’être infectés car leur travail est essentiel et les oblige à être en contact régulier avec les autres.

La phase 1A – inoculation des travailleurs médicaux et des personnes vivant dans des établissements de longue durée – a commencé cette semaine avec environ 556 000 personnes recevant le vaccin, selon le CDC.

On s’attend à ce qu’environ 24 millions de personnes reçoivent la première série de coups de feu.

Le panel a également voté qu’après la phase 1B, les prochains groupes qui devraient être vaccinés sont les personnes âgées de 65 à 74 ans – environ 30 millions – suivies des Américains âgés de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé, représentant jusqu’à 110 millions.

Après ces deux groupes, il y a un autre niveau de travailleurs essentiels, tels que les travailleurs des services alimentaires et des services publics, et ceux qui travaillent dans les emplois juridiques et médiatiques. Cette catégorie englobe jusqu’à 57 millions de personnes.

Les différences entre les plans des États et les recommandations du CDC peuvent également être observées dans la manière dont les États choisissent de donner la priorité à des segments de la population en fonction de la race.

Aux États-Unis, les Noirs et les Hispaniques sont presque trois fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les Blancs.

Chaque État a été invité à considérer les minorités ethniques comme un groupe critique et vulnérable dans leurs plans de distribution de vaccins, selon les directives des Centers for Disease Control.

En conséquence, la moitié des États du pays ont présenté des plans qui accordent désormais la priorité aux résidents noirs, hispaniques et autochtones alors que le déploiement du vaccin commence.

Le Dr Moncef Slaoui, chef de l’effort de distribution de vaccins du gouvernement fédéral connu sous le nom d’Opération Warp Speed, a déclaré à l’état de l’Union de CNN que 5,9 millions de doses de vaccin Moderna et deux millions de Pfizer seraient distribuées lundi.

Il a également prédit «une vague continue» d’infections à l’approche des fêtes.

« Je pense que, malheureusement, cela va empirer », a déclaré Slaoui.