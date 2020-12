Un comité consultatif des CDC a modifié ses recommandations pour donner la priorité aux personnes âgées de plus de 75 ans dans la prochaine étape de la distribution du vaccin COVID-19 après avoir fait face à des réactions négatives pour avoir suggéré que les travailleurs essentiels, qui sont plus proportionnellement noirs ou hispaniques, devraient être vaccinés avant les personnes âgées.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation a voté plus tôt cette semaine qu’environ 20 millions de personnes de 75 ans et plus et environ 30 millions de travailleurs de première ligne comme les pompiers, les enseignants et les employés d’épicerie devraient être les prochains sur la liste pour les tirs.

Mais cet avis, qui a maintenant été envoyé au CDC pour approbation, est différent des directives préliminaires qu’il a publiées au début du mois qui ont suscité l’indignation et un débat féroce parmi certains.

L’avis préliminaire avait suggéré que tous les travailleurs essentiels non sanitaires, soit au total environ 85 millions de personnes, devraient avoir la priorité sur les personnes âgées.

Le comité consultatif a expliqué qu’il avait initialement recommandé de vacciner les travailleurs essentiels plutôt que les aînés en raison, en partie, de considérations «d’équité».

Les considérations d’équité comprenaient le fait que les groupes raciaux et ethniques minoritaires sont représentés de manière disproportionnée dans de nombreuses industries essentielles et qu’environ un quart des travailleurs essentiels vivent dans des familles à faible revenu.

Cela a suscité un débat houleux parmi les experts de la santé alors qu’ils se disputaient sur la façon de distribuer le vaccin COVID-19.

Certains ont fait valoir que les gens mourraient inutilement si l’âge n’était pas considéré avant l’équité raciale.

Le professeur de bioéthique de l’Université de Princeton, Peter Singer, a déclaré jeudi au New York Times qu’il était logique de vacciner les plus vulnérables mais n’était pas d’accord avec les recommandations initiales du comité consultatif.

«Il est logique de protéger ceux qui sont les plus vulnérables, que la vulnérabilité soit sociale ou liée à la santé. Donc, si les preuves indiquent que les Noirs, les Latino-Américains ou les Amérindiens ont un risque plus élevé de mourir du virus, ils devraient se voir offrir le vaccin avant les autres du même âge qui courent un risque plus faible parce qu’ils sont blancs ou asiatiques. m’a dit.

« Mais un document qui a été distribué en novembre au (groupe consultatif), suggérait que le fait que les minorités raciales et ethniques soient sous-représentées parmi les personnes âgées de plus de 65 ans est une raison pour donner une moindre priorité à ce groupe d’âge dans son ensemble et plutôt vacciner davantage plus de 100 millions de «travailleurs essentiels» devant eux.

« L’effet serait que plus de personnes dans l’ensemble mourraient – et aussi qu’un plus grand nombre de membres de minorités raciales et ethniques mourraient, car le taux de mortalité plus élevé chez les personnes âgées l’emporterait sur leur part inférieure de représentation dans ce groupe d’âge.

‘C’est absurde. L’équité pour les minorités défavorisées ne peut pas nous dire de distribuer des vaccins d’une manière qui entraînera davantage de décès dans ces communautés elles-mêmes.

Singer a ajouté qu’il était «chanceux» que le CDC n’ait pas adopté le même point de vue.

«Au lieu de cela, il a recommandé la priorité uniquement pour le groupe beaucoup plus restreint de« travailleurs essentiels de première ligne ». Les arguments en faveur de cela sont plus solides que la notion erronée d’équité qui semble avoir été à la base de la suggestion initiale », a-t-il déclaré.

DailyMail.com a contacté le CDC pour savoir s’il envisage de donner à l’avenir des orientations aux États sur la question de savoir s’ils devraient donner la priorité aux minorités raciales.

Dans le cadre de ce processus, les recommandations du groupe d’experts sont adressées au directeur des CDC et aux États pour guider l’élaboration de leurs programmes de vaccination.

Les administrateurs des CDC ont presque toujours approuvé les recommandations des comités.

Peu importe ce que dit le CDC, cependant, il y aura des différences d’un État à l’autre parce que divers départements de la santé ont des idées différentes sur qui devrait être le plus proche de l’avant de la ligne.

Au Nevada, par exemple, les enseignants et le personnel de garde d’enfants devanceront les travailleurs des transports publics, selon le plan actuel de l’État. Viennent ensuite les travailleurs de l’agriculture et de l’alimentation, puis les employés du commerce de détail et des services publics.

Dans le Dakota du Sud, les enseignants pourraient avoir accès avant ceux qui travaillent dans l’alimentation et les transports.

En Arkansas, la liste des travailleurs essentiels comprend les enseignants, les gardiens de prison, les agents de police, les employés des usines de conditionnement de viande et les maires.

Avant les changements recommandés par le comité consultatif cette semaine, le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, avait déjà déclaré qu’il pensait que la priorité devrait être donnée aux personnes de 70 ans et plus qui vivent avec des enfants ou des petits-enfants.

Cela vient comme Redfield a déclaré mercredi que les juridictions avaient enregistré le premier million de tirs avec son agence depuis le lancement de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire des États-Unis le 14 décembre.

Quelque trois millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été déployées la semaine dernière, et l’objectif officiel pour cette semaine était de deux millions de doses supplémentaires de Pfizer et de six millions de Moderna.

On ne sait pas encore combien de temps il faudra pour vacciner les personnes identifiées au stade initial.

Les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers – environ 24 millions de personnes – sont en première ligne pour les vaccins.

Sur la base du vote de début de semaine, les personnes de 75 ans et plus, qui sont au nombre d’environ 20 millions, ainsi que certains travailleurs de première ligne, qui totalisent environ 30 millions, devraient être les prochains.

Les travailleurs essentiels comprennent les pompiers et la police; enseignants et personnel scolaire; ceux qui travaillent dans les secteurs alimentaire, agricole et manufacturier; les agents des services correctionnels; Les employés du US Postal Service; les travailleurs du transport en commun; et les employés des épiceries.

Ils sont considérés comme à très haut risque d’infection car leur travail est critique et les oblige à être en contact régulier avec d’autres personnes.

On ne sait pas combien de temps il faudra pour vacciner ces groupes.

Les doses de vaccin sont sorties plus lentement que les projections précédentes mais, dans le même temps, certains experts ont noté que toutes les personnes à qui il est recommandé de se faire vacciner ne peuvent pas choisir de se faire vacciner.

Le panel a également voté que derrière ces groupes devraient être des personnes âgées de 65 à 74 ans, au nombre d’environ 30 millions; les personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé comme l’obésité et le cancer qui sont plus à risque s’ils contractent le COVID-19, au nombre de 110 millions; et un groupe d’autres travailleurs essentiels.

Ce groupe de pas moins de 57 millions comprend une large catégorie de travailleurs de la restauration et des services publics, mais aussi ceux qui occupent des emplois juridiques et financiers et les médias.

L’agent de santé Daisie Esseie reçoit un vaccin Pfizer-BioNtech Covid-19 de l’infirmière praticienne Hari Leon Joseph aux centres de recherche d’Amérique à Hollywood, en Floride, le 18 décembre 2020. Les travailleurs de la santé sont dans la première liste des priorités du CDC pour les vaccins, connue sous le nom de Phase 1A. Les personnes âgées de 75 ans et plus font partie de la deuxième liste des priorités, connue sous le nom de Phase 1B.

Diana Rivero se tient derrière un écran de protection partielle en plastique et porte un masque et des gants alors qu’elle travaille comme caissière au supermarché Presidente le 13 avril 2020 à Miami, en Floride. Les travailleurs des épiceries seront parmi les prochains prioritaires, après les travailleurs médicaux, a déclaré le CDC aujourd’hui

Les responsables fédéraux ont estimé que les doses de vaccin seront limitées pendant plusieurs mois. Les responsables du CDC disent que jusqu’à 20 millions de personnes devraient commencer à recevoir des coups de feu ce mois-ci, 30 millions de plus le mois prochain et 50 millions en février. C’est 100 millions sur une population de plus de 330 millions.

Les experts en santé publique affirment que les vaccins – et d’autres en préparation – sont le seul moyen d’arrêter un virus qui se propage de manière extravagante.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il faudrait jusqu’à 90% d’immunité collective aux États-Unis pour mettre fin à la pandémie de COVID-19.

Bien qu’il ait initialement dit que l’immunité du troupeau pourrait être atteinte entre 60 et 70 pour cent, Fauci pense qu’il faudrait maintenant plus de 90 pour cent pour que la vie revienne à la normale.

Fauci a progressivement déplacé les objectifs au cours des dernières semaines, car il est apparu que le COVID-19 devenait de plus en plus transmissible.

Il a déclaré qu’il n’avait pas révélé publiquement ses estimations plus élevées il y a des semaines, car il craignait que les Américains hésitent à prendre le vaccin COVID-19. L’expert en maladies infectieuses a reçu sa dose initiale du vaccin à la télévision en direct cette semaine.

« Quand les sondages ont indiqué que seulement la moitié environ de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent », a déclaré Fauci au New York Times. « Ensuite, quand de plus récents sondages ont dit que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit: ‘Je peux pousser cela un peu’, alors je suis allé à 80, 85.

«Nous devons avoir une certaine humilité ici. Nous ne savons vraiment pas quel est le nombre réel. Je pense que la fourchette réelle se situe entre 70 et 90%. Mais je ne vais pas dire 90 pour cent.