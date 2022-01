Covid unjabbed devrait payer le traitement – ​​chef des hôpitaux

Un débat féroce a été déclenché en France après qu’un patron de la santé a suggéré que les non vaccinés pourraient être facturés pour leur traitement

S’exprimant mercredi en direct à la télévision française, le chef du système des hôpitaux de l’AP-HP de Paris, Martin Hirsch, s’est demandé si les personnes qui ont refusé le vaccin contre le Covid-19 devaient bénéficier d’un traitement gratuit.

« Lorsque des médicaments gratuits et efficaces sont disponibles, les gens doivent-ils pouvoir y renoncer sans conséquences… alors que nous luttons pour prendre soin des autres patients ?», a déclaré Hirsch.

En France, comme dans la plupart des pays européens, tous les citoyens ont droit à des soins de santé universels. Cependant, les patients Covid-19 qui se retrouvent en soins intensifs coûtent en moyenne 3 000 € (3 340 $) par jour. En règle générale, un patient restera dans une unité de soins intensifs pendant sept à 10 jours.

Le patron de l’hôpital a déclaré qu’il soulevait la question en raison de l’explosion du coût des soins de santé et a affirmé que le comportement irresponsable de certains ne devrait pas mettre les autres en danger de ne pas recevoir de traitements vitaux.

La maire de Paris Anne Hidalgo – qui préside le conseil d’administration de l’AP-HP et est candidate socialiste à la présidentielle – faisait partie de ceux qui n’étaient pas d’accord avec Hirsch. D’autres, dont la députée de La France Insoumise (LFI), Danièle Obono, ont appelé à son limogeage.

Olga Givernet, députée du parti LREM du président Emmanuel Macron, a déclaré jeudi à BFMTV que « la question soulevée par la communauté médicale ne pouvait être ignorée. »

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, n’a pas encore commenté.

Il y a actuellement plus de 30 000 personnes hospitalisées avec Covid-19 en France, et quelque 3 694 en réanimation, en baisse par rapport à la semaine dernière.

La pression impacte le fonctionnement normal du système de santé français.

