Et il a dit qu’il était possible que la variante mutée soit plus dangereuse pour la santé humaine parce que – comme une souche distincte émergeant d’Afrique du Sud – elle pourrait «échapper à la réponse immunitaire dans une certaine mesure».

La variante brésilienne serait originaire de la ville de Manaus, l’une des régions du monde les plus touchées par la première vague de Covid-19, où une forte proportion de la population aurait développé un degré d’immunité par être infecté et se rétablir.

Mais le professeur Edmunds, professeur d’épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «En ce qui concerne le programme sud-africain, nous avions déjà importé des cas au moment où nous avons imposé des restrictions supplémentaires aux voyageurs sud-africains. .

Le secrétaire à l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a dit aux ministres de se doter d’un «plan global et d’agir de manière appropriée et stratégique, et non de la manière chaotique à court terme que nous avons vue au cours des douze derniers mois».