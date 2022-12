COVID, une interview de CNBC a inspiré le couple de St. Charles à poursuivre l’ouverture de Chicken Salad Chick à Batavia – Shaw Local

Le chemin vers l’ouverture mardi de Chicken Salad Chick à Batavia a commencé par une interview CNBC mettant en vedette le PDG de la chaîne de restaurants.

Les résidents de St. Charles, Kim et Garrett Seaman, ouvriront le premier Chicken Salad Chick dans la région de Chicago. Une chaîne populaire dans le sud, Chicken Salad Chick compte plus de 200 restaurants dans 17 États.

“Nous sommes vraiment ravis de l’ouvrir et de savoir que nous allons être les premiers ici”, a déclaré Kim Seaman, qui a pris un congé après 20 ans d’enseignement pour le Batavia School District 101 pour ouvrir le restaurant.

Seaman a déclaré avoir entendu parler de Chicken Salad Chick par l’intermédiaire d’un ami qui possède une franchise dans le sud de l’Illinois. Mais une interview de CNBC en juillet 2020 a attiré l’attention du couple.

Le PDG de Chicken Salad Chick, Scott Deviney, a parlé des défis liés à la gestion d’une chaîne de restaurants pendant une pandémie. Mais il a également évoqué les points positifs, comme les six nouveaux restaurants qui ont ouvert en juin et juillet 2020, dont un à East Peoria.

C’était un message qui a trouvé un écho chez les marins, qui, comme beaucoup d’autres à l’époque, faisaient le point sur leur vie alors qu’ils naviguaient dans une pandémie mondiale.

“En écoutant la force de la marque, d’autant plus qu’elle traversait COVID … nous avons commencé à l’examiner”, a déclaré Kim Seaman. “Nous avons postulé le jour même.”

À ce moment-là, ils n’avaient même rien essayé sur le menu du restaurant.

Ils ont reçu un appel de Chicken Salad Chick quelques heures après avoir postulé pour une franchise, seulement pour apprendre que la société n’était pas prête à ouvrir de nouveaux magasins dans le nord de l’Illinois. Mais en août 2021, les Seamans ont reçu un autre appel.

« Ils nous ont appelés et ont dit : ‘Nous sommes prêts. Êtes-vous prêt? », se souvient Seaman.

Les Seamans se sont mis au travail et ont trouvé leur restaurant au 220 N. Randall Road, en face de Menards. Le couple prévoit d’ouvrir deux autres emplacements – potentiellement sur le côté est de St. Charles et à Wheaton – dans les trois à quatre prochaines années.

Chicken Salad Chick, une chaîne de restaurants nationale avec des restaurants dans 17 États, propose 12 variétés de salade de poulet ainsi que d’autres éléments de menu. (John Stark)

“C’était le moment idéal pour essayer quelque chose de nouveau”, a déclaré Seaman.

Elle a dit qu’ils avaient suivi une formation approfondie pour ouvrir le magasin et que l’entreprise avait soutenu le couple alors qu’ils se préparaient pour leur grande ouverture.

Le couple a également essayé toute la nourriture. La préférée de Kim est la salade de poulet Cranberry Kelly, qui comprend un mélange de canneberges séchées et sucrées et d’amandes effilées. Le préféré de Garret est l’Olivia Old South, une salade de poulet traditionnelle avec des cornichons sucrés et des œufs. La salade de raisins – un mélange de raisins rouges et verts recouverts d’un mélange de fromage à la crème sucré garni de cassonade et de pacanes broyées – est également un plat d’accompagnement préféré.

Avec 12 variétés de salade de poulet, les clients sont assurés de trouver quelque chose à satisfaire. Si la salade de poulet ne vous convient pas, le menu comprend une salade de fromage au piment, une salade aux œufs, un club de dinde et des sandwichs au pesto de dinde et des accompagnements comme le macaroni au fromage, la salade de pâtes et la salade de brocoli. Le menu comprend également une rotation de soupes spéciales du jour.

La nourriture est fraîchement préparée tous les jours.

“Si vous commandez un scoop, vous obtenez quelque chose que nous avons fait ce jour-là”, a déclaré Seaman.

Mais il ne s’agit pas seulement de nourriture, dit-elle.

“Vous êtes notre invité à partir du moment où vous entrez jusqu’au moment où vous partez”, a déclaré Seaman.

Chicken Salad Chick sera ouvert de 10h30 à 20h du lundi au samedi. Le restaurant est fermé le dimanche.

Pour célébrer la grande ouverture, les 100 premiers invités mardi recevront un certificat pour un gros poussin rapide gratuit, ou une grande salade de poulet de leur choix, tous les mois pendant un an. Mercredi, les 50 premiers invités à acheter un trio de salade de poulet rapide recevront un gobelet pour poulet.

Jeudi, les 50 premiers invités à acheter deux poussins rapides recevront une petite glacière gratuite et vendredi, les 50 premiers invités qui achèteront un trio de poussins rapides recevront une bouteille d’eau gratuite. Le samedi, le restaurant proposera une offre spéciale achetez-en deux et obtenez-en une gratuite sur les poussins rapides.

Pour plus d’informations sur le restaurant, visitez chickensaladchick.com.

