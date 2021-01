Les commentaires du professeur John Edmunds menacent de briser les espoirs d’une fin prématurée du verrouillage suscité par le succès du programme de vaccination en atteignant une personne sur 20 – près de 3,3 millions de personnes – d’ici la fin de cette semaine.

Le professeur Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences du Premier ministre, a déclaré que ce serait une «catastrophe» de lever les contrôles après l’achèvement en février de la première vague de vaccinations, couvrant les plus de 70 ans, le personnel de santé et de soins et les personnes les conditions médicales.

Mais il a déclaré qu’un retour à la vie normale autour de l’anniversaire du premier lock-out le 23 mars aurait également «d’énormes conséquences» pour le NHS alors que la nouvelle souche virulente de Covid-19 déchirait ceux qui n’avaient pas encore reçu le coup.

Et le Dr Susan Hopkins de Public Health England a déclaré à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme selon lequel l’assouplissement des restrictions devrait être mis en œuvre avec soin et graduellement et les directives «mains, visage, espace» resteraient en place «pendant un certain temps».

«Nous devrons libérer très lentement et surveiller l’impact de chaque phase de la libération pour nous assurer que cela n’augmente pas les hospitalisations», a déclaré le Dr Hopkins.

«De nombreuses hospitalisations concernent les tranches d’âge les plus jeunes, les tranches d’âge de 50 à 70 ans, et nous devons nous assurer que nous pouvons fournir des soins du NHS à la fois aux personnes nécessitant des soins Covid et à tous les autres. Nous allons donc demander au gouvernement de surveiller très attentivement tous les marqueurs et de les relâcher lentement à mesure que nous sortons de ces restrictions nationales avant de revenir à la normale.

M. Johnson a déclaré que la vie au Royaume-Uni pourrait être «très différente» d’ici Pâques, exprimant sa confiance dans le fait que la première vague de 15 millions de vaccinations sera terminée d’ici la mi-février, avec l’espoir grandissant que le jab puisse atteindre tous les 32 millions de plus de 50 ans d’ici mars.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street vendredi, le Premier ministre a déclaré qu’une fois la première vague de coups terminée en février, «nous réfléchirons aux mesures que nous pourrions prendre pour lever les restrictions».

Mais il a ajouté: « Ce que nous ne pouvons pas avoir, c’est un faux sentiment de sécurité, de sorte que nous levions pour ainsi dire les restrictions et que la maladie fasse vraiment émeute chez les jeunes générations. »

Le professeur Edmunds, professeur d’épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré Aujourd’hui: «Je pense que ce serait une catastrophe si nous supprimions les restrictions à la fin du mois de février, lorsque nous avons traversé cette première vague de vaccinations.

«Tout d’abord, les vaccins ne sont jamais protecteurs à 100% et donc même ceux qui ont été vaccinés courraient encore des risques.

«Deuxièmement, ce n’est qu’une petite fraction de la population qui aurait été vaccinée, et si vous regardez les hospitalisations, environ la moitié d’entre elles ont moins de 70 ans. Je pense donc que si nous assouplions vraiment nos restrictions, nous mettrions immédiatement le NHS sous une énorme pression. Lorsqu’on lui a demandé si un retour à la normale d’ici le 23 mars était possible si les vaccinations se déroulaient comme prévu, le professeur Edmunds a répondu: «Je pense que nous devons faire très, très attention à l’assouplissement des restrictions.

«La grande majorité d’entre nous sommes encore sensibles à ce virus et je pense que si nous assouplions complètement les restrictions, nous serions confrontés à un problème très important.

«Ce serait très imprudent.»

Le professeur Edmunds a déclaré que l’existence de la souche virulente de Covid-19 qui est apparue dans le Kent à l’automne signifiait que le virus se propagerait plus rapidement que lors de la première vague du printemps dernier si les restrictions étaient levées.