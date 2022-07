COVID: Un médecin manitobain censuré pour avoir prescrit de l’ivermectine, faisant la promotion de la désinformation

Un médecin du Manitoba a été censuré pour avoir prescrit de l’ivermectine à un patient, ne pas avoir porté de masque lors d’une rencontre clinique en 2021 et fourni des informations sur la COVID-19 et le vaccin qui étaient contraires aux recommandations de santé publique.

Dans un rapport, le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba (CPSM) a déclaré que son comité d’enquête avait censuré – un dossier disciplinaire formel – le Dr Wilhelmus Petrus Grobler pour les soins qu’il avait prodigués à deux patients.

Selon l’organisation, le premier cas a eu lieu entre juin et septembre 2021 lorsque Grobler “n’a pas respecté la norme de diligence dans son évaluation et sa gestion de l’état de santé d’un patient”.

Le CPSM a déclaré que Grobler avait fourni un traitement pour la myocardite alors qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer ce diagnostic. La déclaration ajoutait qu’il avait également prescrit de l’ivermectine – un médicament antiparasitaire – alors que Grobler “savait ou aurait dû savoir que ce n’était ni fondé sur des preuves ni dans le meilleur intérêt du patient”.

Dans le deuxième cas, l’organisation a déclaré que le médecin n’avait pas respecté les normes éthiques et professionnelles lorsqu’il n’avait pas porté de masque lors d’une rencontre clinique en septembre 2021 avec un patient de moins de 18 ans.

Le rapport ajoute que Grobler a également autorisé l’un des parents du patient à retirer son masque pendant la rencontre sans raison valable et pendant une période où le port du masque était obligatoire.

Le CPSM a déclaré que Grobler avait également fourni des informations à son patient et à ses parents sur la pandémie et les vaccins qui allaient à l’encontre des recommandations de santé publique, des normes professionnelles et pourraient présenter un risque pour la sécurité personnelle et publique.

“Ce faisant, en sa qualité de médecin, le Dr Grobler a crédibilisé la désinformation provenant de sources non fiables, notamment en ce qui concerne les risques et les avantages des vaccins”, indique le communiqué.

Pour donner plus de détails, le CPSM a déclaré avoir appris que Grobler exprimait des opinions qui étaient incompatibles avec les preuves scientifiques et contredisaient les recommandations de santé publique concernant le diagnostic, le traitement et la transmission du COVID-19.

Le CPSM a déclaré que Grobler avait ensuite été invité à signer un engagement volontaire en octobre 2020, affirmant qu’il ne fournirait pas d’informations à ses patients ou au public sur le COVID-19 qui ne s’alignaient pas sur les directives de santé publique. Cet engagement reste en vigueur.

Le CPSM a déclaré qu’il considérait la conduite de Grobler comme une violation de cet engagement.

Dans un communiqué, le registraire du CPSM a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple des dangers de la désinformation pour la sécurité des patients.

“Pendant la pandémie, le public a accordé une grande confiance aux informations fournies par leurs médecins, renforçant le niveau de responsabilité des médecins lorsqu’ils commentent ou diffusent des informations”, indique le communiqué.

“Les conseils et les traitements fournis aux patients doivent être fondés sur des preuves et dans le meilleur intérêt du patient.”

CTV News a contacté le bureau de Grobler pour un commentaire, mais on lui a dit qu’il n’était pas disponible avant le mois prochain.