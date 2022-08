Covid. Un coma. Un accident vasculaire cérébral. José Parlá revient du bord.

“Les surfaces, qu’il s’agisse de murs, de toiles ou d’objets sculpturaux, fonctionnent pour lui comme des palimpsestes, et je pense que c’est là que sa pratique d’écrivain, de peintre, ces marques calligraphiques et gestuelles ont un sens”, a déclaré Michael Rooks, le conservateur. d’art moderne et contemporain au High Museum of Art, à Atlanta, et commissaire de l’exposition 2014 « José Parlá : Segmented Realities », la première grande exposition muséale de Parlá.

“Vous pouvez faire remonter cette impulsion à l’ancienne écriture murale”, a poursuivi Rooks. « Si l’on pense à d’autres objets qui évoquent un bouleversement et une transformation sociale et culturelle similaires, comme des segments du mur de Berlin, par exemple, ils témoignent de l’histoire, avec des marques inscrites sur leur surface qui avaient des significations spécifiques pour le spectateur, pour le fabricant, cela peut être perdu. Rooks considère Parlá comme un réaliste dans ce sens “parce qu’il creuse notre propre expérience” et invoque des objets qui nous sont familiers, “qui ont des couches d’histoire”.

L’habileté de Parlá est de trouver de la dignité dans les accidents du temps, les surfaces stalactitiques et les marques ondulées du paysage urbain d’une ville, les choses qui s’accumulent au fil du temps et finissent par se perdre.

Sans surprise, l’agitation qui caractérise ses peintures se traduit également dans son emploi du temps. Il travaille déjà sur ses prochains projets, des présentations au Brooklyn Museum et au Gana Art, à Séoul, ainsi que des expositions à Istanbul et en Italie. Peut-être un peu attendu, il rejette ce terme, aussi : « Je ne dirais pas un conservateur », dit-il en riant. “Plus comme un agent anti-systématique.”

José Parlá : Polarités

Jusqu’au 24 août, Library Street Collective, 1274 Library Street, Detroit, (313) 600-7443; lscgallery.com.