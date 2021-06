Covid UK news EN DIRECT – La 2e dose de vaccin pourrait voir les vacances d’été CETTE ANNÉE alors que le gouvernement prévoit de « travailler à domicile pour toujours »

LE GOUVERNEMENT AUTORISERA DES VACANCES À L’ÉTRANGER À PARTIR DU 19 JUILLET, PRÉVOIT RYANAIR BOSS

Les Britanniques s’envoleront pour leurs vacances à l’étranger d’ici le 19 juillet, a prédit le patron de Ryanair.

Michael O’Leary pense que le gouvernement assouplira les restrictions sur les voyages vers les destinations de vacances européennes populaires à temps pour les vacances scolaires.

Il a déclaré au Sun : « Nous pensons qu’ils ne pourront pas prolonger [the restrictions] au-delà du 19 ou du 21 juillet, pour deux raisons.

« Premièrement, les vacances scolaires auront commencé et je pense que les gens vont simplement se rendre au Portugal et en Espagne à ce moment-là et ignorer les restrictions.

« Deuxièmement, nous pensons qu’ils diront juste bien, nous ne pouvons plus le contrôler, nous l’avons prolongé aussi longtemps que nous l’avons dit – à ce stade, ils lèveront les restrictions, au moins sur les voyages court passagers vaccinés.

« Parce que la difficulté pour un gouvernement populiste comme celui de Boris Johnson est que si vous le retardez plus longtemps que la troisième semaine de juillet, vous allez interférer avec les vacances de beaucoup de gens. Et il n’aime pas déranger les gens.