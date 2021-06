Covid UK : les personnes vaccinées et non vaccinées devraient avoir des libertés différentes, déclare Tony Blair

Tony Blair a appelé à ce que les personnes vaccinées contre le coronavirus bénéficient d’une plus grande liberté que les non-vaccinées à la fois au Royaume-Uni et lorsqu’elles voyagent à l’étranger.

L’ancien Premier ministre a déclaré que la discrimination entre les deux signifierait moins de restrictions tant au pays qu’à l’étranger et fournirait « une puissante incitation » à obtenir un coup.

Il a également critiqué l’application actuelle du NHS qui prouve que le statut de vaccination est « inadéquat », alors qu’il faisait la promotion d’un rapport publié par le Tony Blair Institute for Global Change.

M. Blair a déclaré : « Il est temps de distinguer aux fins de l’absence de restriction entre les vaccinés et les non vaccinés, à la fois pour les citoyens ici à des fins domestiques, mais aussi pour nos citoyens et ceux d’autres pays en ce qui concerne les voyages sur la base du fait qu’être vacciné réduit considérablement le risque.

« Cela n’a donc aucun sens de traiter ceux qui ont été vaccinés de la même manière que ceux qui ne l’ont pas été. »

Le rapport soutient que les laissez-passer de santé, à utiliser à la fois dans le pays et dans les pays étrangers, permettraient au Royaume-Uni de « rouvrir durablement l’économie » en supprimant certaines restrictions pour les personnes entièrement vaccinées.

Il ajoute: « Tant que le monde n’est en grande partie pas vacciné et que le risque d’une nouvelle variante reste important, il est vital que nous ayons une alternative à l’outil contondant des blocages pour permettre au pays de vivre librement et en toute sécurité. »

M. Blair a soutenu l’appel du rapport à des laissez-passer de santé « pour permettre aux citoyens de prouver leur statut de manière sécurisée et préservant la vie privée » et pour une application de vaccination NHS plus simple et plus efficace.

Il a ajouté : « Bien sûr, nous distinguons les vaccinés des non vaccinés. Mais l’ensemble de la gestion des risques repose sur la discrimination entre différents types et niveaux de risque.

« Rien n’est plus important pour le risque que la vaccination, c’est précisément pourquoi nous le faisons.

« Oui, en permettant une plus grande liberté et moins de restrictions aux vaccinés, nous fournissons une puissante incitation à se faire vacciner, mais c’est un objectif de politique publique parfaitement valable.

« Sauf pour des raisons médicales, les gens devraient être vaccinés. »

La dernière intervention de M. Blair a été rejetée par le gouvernement, une source de haut niveau commentant: « Une fois de plus, M. Blair semble avoir appris des choses déjà en cours avec l’application NHS et a décidé de les appeler publiquement. Néanmoins, nous le remercions pour sa poursuite de Support. »

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse