Les personnes en attente de leur premier vaccin Covid disent qu’elles ne sont pas rebutées par la peur des caillots sanguins – et insistent sur le fait qu’elles seraient toujours heureuses de se faire vacciner contre AstraZeneca.

Un examen par le chien de garde des médicaments, la MHRA, a révélé qu’à la fin du mois de mars, 79 des 20 millions de Britanniques vaccinés avec le vaccin AstraZeneca avaient souffert de caillots sanguins dans le cerveau ou les artères, soit un taux d’environ un sur 250000.

Dix-neuf des cas sont décédés et trois avaient moins de 30 ans.

Les chefs de la santé britanniques ont déclaré aujourd’hui que les Britanniques de moins de 30 ans devraient se voir offrir une alternative au vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca pendant que les experts enquêtent sur le lien.

Une conférence de presse ce soir a annoncé le changement d’orientation – et a déclaré que les personnes plus jeunes sont plus sujettes aux caillots sanguins après la vaccination que les groupes plus âgés.

Mais les inquiétudes concernant les caillots très rares n’ont rien fait pour dissuader ceux qui attendent leur première dose.

Ici, les Britanniques disent à MailOnline comment ils « casseraient la main de quelqu’un pour le vaccin » – tandis que d’autres ont déclaré qu’ils « faisaient confiance aux scientifiques qui disent que c’est sûr ».

David Coursey, 38 ans, consultant en management à Bristol

David Coursey, 38 ans, a déclaré: « Je le prendrais certainement encore.

«Si vous regardez le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin, par rapport à celles qui ont été malades à cause de celui-ci, c’est très marginal. Presque personne n’en a été gravement touché.

« Mes parents ont eu l’AstraZeneca et je sais que certains de mes amis parents l’ont fait, et ils vont bien.

«Alors je vais tenter ma chance. Je suis jeune et en assez bonne santé, donc je pense que les chances que cela m’affecte sont très minces.

Dominic Core, 45 ans, chef à Bristol

Dominic Core, 45 ans, a ajouté: « Je ne serais pas un peu rebuté.

«Je pense qu’il y a un risque à prendre des médicaments. Même si la mauvaise personne prenait du paracétamol, cela pourrait avoir de mauvais effets secondaires.

«Alors non, ça ne me dérange pas du tout.

« J’ai le sentiment que je vais recevoir le Moderna, à cause du groupe d’âge dans lequel je suis.

« Mais je ne voudrais pas réfléchir à la possibilité d’avoir l’un des vaccins. »

Carmen Horton, 24 ans, comptable à Bristol

Carmen Horton, 24 ans, a déclaré qu’elle aurait toujours le vaccin AstraZeneca.

Elle a ajouté: « Je pense qu’il y a eu beaucoup d’alarmisme à ce sujet, mais je ne prends pas vraiment cela à cœur.

«C’est quelque chose dont je me pencherais sur moi-même et que je discuterais avec mon médecin.

« Mais il semble que ce soit le même risque, sinon plus faible, d’attraper un caillot du vaccin que de l’obtenir normalement.

« Et ils mettent toujours les femmes sous contrôle des naissances, ce qui entraîne un risque beaucoup plus élevé de caillot sanguin. Donc ça ne me dérange pas trop.

Millie Paine, 24 ans, étudiante à Bristol

Millie Paine, 24 ans, a déclaré: « Je le prendrais toujours.

« Je pense que les chances que vous obteniez un caillot sanguin sont bien inférieures à vos chances de contracter Covid et d’en mourir.

Et aussi, pour autant que je sache, il n’y a pas de lien de causalité établi entre les deux choses.

« Il semble juste que les avantages l’emportent sur les risques. »

Zack Osborn, 28 ans, chef à Bristol

Zack Osborn, 28 ans, a déclaré qu’il recevrait toujours le vaccin AstraZeneca.

Il a déclaré: « Je pense que c’est juste un jeu de chiffres, si vous regardez le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca et celles qui ont en fait eu de mauvais effets secondaires.

« Je pense que vous trouverez des effets secondaires avec n’importe quelle sortie à grande échelle comme celle-ci, surtout si cela a été fait à court préavis.

« Je pense qu’il est intéressant qu’ils aient arrêté de tester le vaccin sur les enfants pour le moment pendant qu’ils enquêtent sur les liens possibles avec les caillots sanguins.

« Mais pour moi personnellement, si on me le proposait, je le prendrais simplement. C’est définitivement un pas en avant. »

Janek Borkowski, 26 ans, travaille dans les relations publiques à Bristol

Janek Borkowski, 26 ans, a déclaré qu’il n’était pas rebuté par les liens potentiels du vaccin Oxford avec les caillots sanguins.

Il a déclaré: « Cela ne me pose pas vraiment de problème.

« L’opinion scientifique que j’ai vue et lue semble suggérer que c’est quelque chose comme une chance sur 60 000 d’avoir un caillot.

« Et j’ai entendu un scientifique dire que vous êtes moins susceptible d’avoir un caillot sanguin à cause du vaccin que vous ne l’êtes normalement.

«Donc j’aurais toujours le vaccin.

Freya George, 21 ans, vendeuse de Leeds.

Freya George, 21 ans, a déclaré: « Je l’accepterais certainement si elle m’était offerte. Je n’en sais pas grand-chose mais je fais confiance aux scientifiques qui disent que c’est sûr.

« Je ne sais pas vraiment, je pense que je ferais plus de recherches si on me proposait le vaccin, mais je ne pense pas que je ne le prendrais pas.

«Les points positifs l’emportent sur les négatifs.»

Nathan Swaine, 19 ans, développeur logiciel de Leeds

Nathan Swaine, 19 ans, a déclaré: « Je pense qu’il vaut mieux se faire vacciner que non. » Nous avons plus de chances de mourir de Covid et de le transmettre que de le faire.

« Je pense que c’est sûr et je le prendrais certainement si cela m’était proposé. »

Rebecca Brown, 26 ans, technicienne des ongles de Leeds

Rebecca Brown, 26 ans, a déclaré: « Je ne pense pas que j’hésiterais à prendre le vaccin s’il m’était proposé.

«Je serais plus qu’heureux.

«Les femmes courent un plus grand risque de développer un caillot sanguin en prenant la pilule contraceptive que nous n’aurions en prenant le vaccin.

«Je fais confiance aux tests et je suis convaincu qu’ils sont sûrs.

Abi Yerrill, 20 ans, étudiant de Leeds

Abi Yerrill, 20 ans, a déclaré: « Je continuerais certainement de prendre le vaccin s’il m’était proposé.

« Nous sommes mieux avec cela que sans même s’il y a des risques. » C’est une préoccupation à coup sûr et cela vaut la peine de le noter et de l’examiner.

« Mais les points positifs l’emportent de loin sur les négatifs. » Je veux aussi vraiment sortir cet été. «

Erin Ritchie, 21 ans, boulangère de Leeds

Erin Ritchie, 21 ans, a déclaré: « Je veux vraiment pouvoir sortir et profiter du pub avec mes copains.

« Je pense que le vaccin est sûr et je le prendrais au moment où il est offert. » Je ne suis pas préoccupé par le fait qu’il soit dangereux. Il y a toujours des risques avec tout, mais ils ne sont pas assez grands pour que je me décide à ne pas le faire.

Will Lewis, 20 ans, étudiant de Leeds

Will Lewis, 20 ans, a déclaré: « Je prendrais le vaccin dès qu’il serait offert, même s’il y a un lien entre celui-ci et la coagulation.

«Nous devons nous protéger et protéger les autres et le vaccin est le meilleur moyen d’y parvenir.

«Il y a toujours des risques, mais nous prenons des risques bien plus importants que ce que ce vaccin pose tout le temps.

« Et je pense que nous sommes tous prêts à sortir et à faire des choses sans nous soucier d’infecter les autres ou d’être infectés nous-mêmes. »

Ben Barkworth, 26 ans, éditeur de contenu de Leeds

Ben Barkworth, 26 ans, a déclaré: « J’aurais pris le vaccin s’il avait été offert, il est toujours bon pour nous de nous faire vacciner pour surmonter la pandémie.

« Si on m’offrait un vaccin alternatif, je le prendrais, mais je ne pense pas que le vaccin AZ soit si nocif que je l’éviterais complètement.

«La coagulation du sang est préoccupante, mais les chiffres sont assez minimes.

« S’ils nous disent que nous ne devrions pas le prendre, je prendrais cette information et je l’éviterais. Mais c’est difficile à dire.

«S’ils suggèrent que nous obtenions d’autres vaccins, j’attendrai cela.

«Je suis toujours confiant dans les vaccins, AZ ou autre, et je pense que c’est encore mieux que nous les obtenions.

«C’est difficile, mais je pense qu’il vaut mieux que tout le monde se fasse vacciner.

« Les avantages doivent l’emporter sur les inconvénients, et je pense qu’ils le font. »

Terry Ashby, 29 ans, artiste de Leeds

Terry Ashby a déclaré: « Je casserais la main de quelqu’un pour le vaccin. J’ai lu les statistiques, les chiffres semblent faibles et les chances de tomber malade sont faibles.

« Je sais que c’est une possibilité, mais avec n’importe quel vaccin, il y a toujours une chance que les gens réagissent mal.

«Personnellement, je tenterais ma chance.

« Si je donnais l’option AZ ou une autre, j’en choisirais une autre, mais si on me donnait juste cette option, cela ne me dérangerait pas.

«Je pense que la tenue d’une conférence de presse à ce sujet soulève des inquiétudes, mais quand vous regardez les chiffres comme je l’ai fait, il n’y a pas grand-chose à craindre.

« Autant que je sache pourquoi ils arrêtent le jab pour les moins de 30 ans, c’est parce qu’il y a une légère chance que vous soyez malade. Je ne suis pas si inquiet.

Phoebe Scott, 23 ans, étudiante de Leeds

Phoebe Scott, 23 ans, a déclaré: « Je ne suis pas trop préoccupée par la coagulation, en tant que personne qui a pris la pilule, je sais que le risque est bien pire et sur lequel on ne se concentre jamais vraiment. Je pense que ça ira.

«Si on m’offrait le vaccin AZ et que c’était le seul choix, je le prendrais.

«Pour être honnête, même avec les nouveaux conseils, cela ne me découragerait pas. Je prendrais toujours le vaccin qui m’est administré en premier.

«Je veux juste revoir ma famille et mes amis, et je suis prêt.

Shane Conlan, 29 ans, maçon de Leeds

Le père de deux enfants, Shane Conlan, a déclaré: « Je pense que je me sens toujours en sécurité car cela a été approuvé et nous savons qu’il y a des risques, mais ils ne suffisent pas pour que je me sente mal à l’aise ou en danger.

« Je n’étais pas trop inquiet à ce sujet mais je vais devoir lire davantage car la conférence de presse est évidemment préoccupante.

« Mais avec la coagulation du sang, d’après ce que je comprends, les femmes ont eu une chance de l’obtenir en prenant la pilule et c’est quelque chose qu’elles font tous les jours.

« Si je peux éviter de prendre le vaccin AZ, je pourrais le faire maintenant, surtout si une alternative est disponible, mais je le prendrais probablement encore s’il était proposé.

« Tant que les risques restent aussi minuscules que je le crois à l’époque. »