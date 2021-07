Covid UK: les masques faciaux ne seront plus obligatoires à partir de la fin du mois, selon le ministre du Cabinet

Les gens ne seront plus invités à porter des masques faciaux à partir de la fin du mois, a déclaré un ministre du Cabinet, l’Angleterre étant sur le point de lever presque toutes les restrictions de Covid.

Robert Jenrick a donné un message optimiste sur les données «très prometteuses» – avant l’achèvement prévu de la feuille de route de sortie du verrouillage le 19 juillet.

La nouvelle phase verrait « nous, en tant que citoyens privés, porterons ces jugements plutôt que le gouvernement vous dira quoi faire », a déclaré le secrétaire du gouvernement local.

Et il a confirmé que le port du masque serait volontaire, déclarant : « L’État ne vous dira pas quoi faire, mais vous voudrez exercer un certain degré de responsabilité et de jugement personnels.

« Donc, différentes personnes arriveront à des conclusions différentes sur des choses comme les masques par exemple. »