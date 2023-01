COVID toujours préoccupant malgré la baisse des cas de grippe et de VRS: expert

Alors que les cas de VRS et de grippe diminuent régulièrement au Canada, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait annoncer lundi si elle considère toujours le COVID-19 comme une urgence sanitaire mondiale.

Avant cette annonce, l’un des meilleurs spécialistes canadiens des maladies infectieuses prévient que le consensus de l’OMS ne signifiera pas nécessairement que le virus est derrière nous.

“Je pense qu’il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de savoir si le COVID est parti ou non”, a déclaré la Dre Lisa Barrett, professeure adjointe au Département de microbiologie et d’immunologie ainsi qu’au Département de médecine de la Faculté de médecine. à l’Université Dalhousie.

“Il s’agit d’une véritable décision d’un comité au niveau de l’OMS pour décider s’il s’agit toujours d’une urgence de santé publique de portée internationale”, a-t-elle déclaré dimanche à CTV News Channel.

Barrett a expliqué qu’il s’agissait de prioriser l’accès aux ressources et à la recherche, et non de déterminer un point final pour COVID-19.

“Donc, tout cela signifie que COVID n’est pas terminé”, a-t-elle déclaré. “Et la façon dont cela se présente dans différents pays est différente dans de nombreuses situations. C’est ce qu’ils essaient de décider à ce stade, pas si une pandémie est terminée ou si COVID s’en va.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fera l’appel officiel sur l’état du COVID-19, sur la base des conseils de son comité. Plus tôt cette semaine, il a averti qu’il restait préoccupé par l’impact du virus et a mentionné que 170 000 décès liés au COVID avaient été signalés dans le monde au cours des deux derniers mois.

La mise à jour de l’OMS intervient à un moment où les inquiétudes concernant une combinaison de maladies respiratoires s’atténuent. Les données canadiennes montrent que les hospitalisations liées à la grippe sont maintenant en baisse.

“Nous commençons à voir la grippe, peut-être le VRS, commencer à diminuer quelque peu”, a déclaré Barrett.

«Il y a encore beaucoup de débats pour savoir si nous attrapons de nombreux cas qui ne sont pas importants. Mais vraiment, je pense que le grand [question] depuis l’année dernière, alors que nous commençons à voir la grippe et le VRS diminuer, quelle est la meilleure voie à suivre ? »

Barrett a noté que la FDA a recommandé une modification des déploiements de rappel.

«Ils suggèrent une fois par an, semblable à un vaccin contre la grippe. Je pense que c’est la bonne approche à ce stade », a-t-elle déclaré.

« Je pense que la première chose que nous devrions rappeler aux Canadiens est que s’ils doivent recevoir une dose supplémentaire dans les populations vulnérables — les personnes âgées, les personnes qui ont un mauvais système immunitaire — s’il vous plaît, ne pensez pas qu’il est trop tôt pour sortir et obtenir cette dernière dose de l’automne si vous ne l’avez pas fait.