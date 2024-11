COVID sur le sol lié à des épidémies dans deux services hospitaliers

La charge virale du SRAS-CoV-2 sur les sols, même dans les zones réservées aux professionnels de la santé, était fortement associée aux épidémies de COVID-19 dans deux hôpitaux de soins de courte durée, selon une nouvelle étude réalisée en Ontario, au Canada.

Avec chaque multiplication par 10 des copies virales, le risque d’une épidémie imminente de COVID-19 est multiplié par 22. Les résultats suggèrent que des prélèvements fréquents au sol pourraient jouer un rôle important dans une surveillance plus localisée du virus, ont écrit les auteurs.

« Ces données s’ajoutent aux preuves croissantes selon lesquelles la détection de l’environnement bâti pour le SRAS-CoV-2 peut fournir une couche supplémentaire de surveillance et pourrait aider à éclairer les mesures locales de prévention et de contrôle des infections », ont-ils écrit.

L’étude a été publié en ligne le 20 septembre dans Contrôle des infections et épidémiologie hospitalière.

Prévenir les souffrances futures

L’étude actuelle s’appuie sur les travaux des chercheurs travaux antérieursqui a trouvé la même corrélation entre la charge virale sur les sols et les épidémies de COVID dans les foyers de soins de longue durée.

Caroline Nott, MD

Actuellement, la méthode de surveillance environnementale la plus connue pour le COVID est la détection des eaux usées. « Nettoyer les sols serait une autre approche de surveillance », a déclaré l’auteure principale Caroline Nott, MD, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital d’Ottawa. Actualités médicales Medscape.

« Nous effectuons une surveillance environnementale des eaux usées, mais même si cela vous renseigne sur ce qui se passe dans la ville, cela ne vous dit pas ce qui se passe dans une salle particulière d’un hôpital, par exemple », a-t-elle ajouté.

Nott et ses collègues pensent que l’écouvillonnage, qui est facile et relativement peu coûteux, deviendra un autre outil pour examiner l’environnement bâti. « Au lieu de devoir fermer tout un hôpital, par exemple, nous pourrions simplement fermer une chambre au lieu d’un service entier si les prélèvements révélaient une forte concentration de COVID », a déclaré Nott.

La présente étude a été menée dans deux hôpitaux de l’Ontario entre juillet 2022 et mars 2023. Les sols des zones réservées aux travailleurs de la santé de quatre services pour patients hospitalisés pour adultes ont été écouvillonnés. Ces zones comprenaient des vestiaires, des salles de réunion, des toilettes pour le personnel, des postes de soins infirmiers et des salles pour les équipes interdisciplinaires.

L’ARN du SRAS-CoV-2 a été détecté sur 537 des 760 prélèvements au sol (71 %). Le taux global de positivité dans le premier hôpital était de 90 % (n = 280). Dans le deuxième hôpital, le taux était de 60 % (n = 480).

Quatre éclosions de COVID-19 se sont produites dans le premier hôpital de soins de courte durée et sept éclosions dans le deuxième hôpital. Les épidémies sont survenues principalement chez des patients hospitalisés (140 cas), mais également chez quatre membres du personnel hospitalier.

La COVID-19 requiert toujours de la vigilance, a déclaré Nott. « Nous n’étions pas préparés à faire face au COVID et, par conséquent, de nombreuses personnes sont décédées ou ont souffert de séquelles à long terme, en particulier les personnes vulnérables comme celles soignées à l’hôpital ou dans des établissements de soins de longue durée. Nous voulons développer des méthodes pour éviter des souffrances similaires à l’avenir, qu’il s’agisse d’une nouvelle variante du COVID ou d’un pathogène complètement différent.»

Changer les pratiques de surveillance ?

« C’est une bonne étude », a déclaré Steven Rogak, PhD, professeur de génie mécanique à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver. Actualités médicales Medscape. « L’idée fondamentale est que les gouttelettes et les aérosols respiratoires se déposeront sur le sol et que la réaction en chaîne par polymérase [PCR] des tests sur écouvillons fourniront une mesure de substitution de ce qui aurait pu être inhalé. Il existe des statistiques solides démontrant que cela a fonctionné pour les hôpitaux étudiés », a déclaré Rogak, qui étudie les aérosols au laboratoire d’énergie et d’aérosols de l’UBC. Rogak n’a pas participé à l’étude.

Steven Rogak, Ph.D.

« Les auteurs notent plusieurs limites, notamment le fait que l’augmentation des tests effectués par les travailleurs de la santé pourrait avoir été déclenchée par les valeurs plus élevées du nombre de PCR provenant des écouvillons au sol. Mais cela ne me semble pas être un problème, car si les prélèvements au sol motivent l’hôpital à tester davantage les travailleurs, et que cela permet d’identifier les épidémies plus tôt, alors tant mieux », a-t-il déclaré.

« Une autre limite est que si l’hôpital dispose d’un meilleur système de CVC ou utilise des purificateurs d’air, il pourrait éliminer les aérosols les plus infectieux, mais les grosses gouttelettes qui tombent rapidement au sol resteraient, ce qui entraînerait toujours un nombre élevé de PCR provenant des écouvillons au sol. Dans ce cas, peut-être que les prélèvements au sol seraient une moins bonne indication d’une épidémie imminente », a déclaré Rogak.

Déterminer le meilleur moment et le meilleur endroit pour l’écouvillonnage du sol peut s’avérer difficile et spécifique à un hôpital particulier, a-t-il ajouté. « Par exemple, vous ne voudriez pas prélever des tampons sur les sols juste après leur nettoyage. Dans l’ensemble, je pense que cette méthode mérite d’être développée davantage et qu’elle pourrait devenir une technique standard, mais les détails pourraient nécessiter un raffinement pour une application généralisée », a-t-il déclaré.

Adrian Popp, MD, président du service des maladies infectieuses de l’hôpital Huntington-Northwell Health à Huntington, New York, a déclaré que bien qu’intéressante, l’étude ne changerait pas sa pratique actuelle.

Adrian Popp, MD

« Je vais commencer à tester l’environnement dans différentes chambres de l’hôpital, et oui, je pourrais trouver différentes quantités de COVID, mais qu’est-ce que cela signifie ? Si des morceaux d’ARN du COVID sont sur le sol, il est probable qu’ils ne soient pas infectieux », a déclaré Popp. Actualités médicales Medscape.

« Les travailleurs hospitaliers tombent malades du COVID, et parfois ils sont asymptomatiques et viennent travailler. Les patients peuvent venir à l’hôpital pour une autre raison et être malades du COVID. Il existe de nombreuses façons pour les personnes qui travaillent à l’hôpital, ainsi que pour les patients, de contracter le COVID. Pour moi, cela signifie qu’il y a beaucoup de cas de COVID dans cet hôpital et dans cette communauté, mais je ne peux pas dire s’il y a un lien de causalité ici. Qui donne le COVID à qui ? Que suis-je censé faire avec ces informations ?

L’étude a été financée par le Fonds d’opportunités d’innovation clinique de l’Association de médecine universitaire du Nord de l’Ontario, le Fonds d’innovation de l’Organisation médicale universitaire de l’Hôpital d’Ottawa et une subvention de fonctionnement des Instituts de recherche en santé du Canada. Un auteur était consultant pour ProofDx, une start-up créant un test de diagnostic au point d’intervention pour le COVID-19, et est conseiller pour SIGNAL1, une start-up déployant des modèles d’apprentissage automatique pour améliorer les soins aux patients hospitalisés. Nott, Rogak et Popp ont déclaré n’avoir aucune relation financière pertinente.