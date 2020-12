Le verrouillage se profile enfin en Suède avec des taux d’infection à coronavirus maintenant plus du double de ceux de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne ou de l’Espagne et son taux de mortalité une fois de plus le plus élevé parmi les pays nordiques.

Certaines parties de la Suède ont des taux d’infection similaires à ceux des pires points chauds d’Europe, et les cas n’ont pas encore commencé à baisser après la deuxième vague comme ils l’ont fait en Grande-Bretagne, en France et dans de nombreux autres pays européens.

Après que le taux de mortalité de la Suède soit tombé à des niveaux similaires à ceux du Danemark, de la Norvège et de la Finlande au cours de l’été, il est à nouveau le plus élevé des quatre, avec 1 000 nouveaux décès enregistrés le mois dernier.

Alors que la Suède résiste toujours à un verrouillage complet, ses mesures pendant la deuxième vague ont plus ressemblé à celles du reste de l’Europe, avec des écoles fermées, des ventes d’alcool limitées et des rassemblements limités à huit personnes.

Le taux d’infection moyen de la Suède par million d’habitants est maintenant plus élevé qu’en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, ayant été le plus bas des cinq aussi récemment que le 2 novembre. – limite de personnes pour les rassemblements publics

La Suède a commencé l’automne avec des chiffres aussi bas que 100 cas et seulement une poignée de décès par jour, après avoir ramené les chiffres de leur pic d’été sans entrer en lock-out.

Mais les cas ont augmenté sans relâche depuis fin septembre, passant à 5 000 cas par jour la semaine dernière, donnant à la Suède un taux d’infection plus élevé que n’importe quel grand pays d’Europe occidentale.

Le taux actuel de 346 cas pour 100 000 habitants par semaine en Suède est plus du double de celui de l’Allemagne (155), de la Grande-Bretagne (151) ou de l’Espagne (121).

Pas plus tard que le 2 novembre, le taux d’infection en Suède était inférieur à celui de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie ou de l’Espagne, mais une grande partie de l’Europe a vu des cas reculer à nouveau après l’imposition de nouveaux verrouillages.

En Suède, le taux d’augmentation a ralenti, mais les cas n’ont pas encore diminué, la semaine dernière ayant enregistré un nouveau record de 35 783 nouvelles infections.

Le comté de Skane, qui comprend Malmö et Helsingborg, aurait maintenant un niveau de contagion similaire aux endroits les plus touchés d’Europe, a déclaré le statisticien Henrik Persson, selon Expressen.

Le nombre de morts a également augmenté régulièrement, le nombre total de morts dépassant 7000 jeudi – plus que le Danemark, la Norvège et la Finlande réunis.

La moyenne actuelle de la Suède est de 55 décès par jour, contre 12 il y a à peine un mois, bien qu’elle reste inférieure au pic de 107 au plus fort de la crise en avril.

Corrigé de la population, le taux de mortalité global de la Suède n’est pas pire que dans les principaux pays d’Europe occidentale comme la Grande-Bretagne et la France.

Mais après la dernière flambée de cas, le taux d’infection de la Suède est désormais plus élevé qu’en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne.

Certaines parties de la Suède ont des taux d’infection comparables à ceux de certains des endroits les plus durement touchés d’Europe, qui sont indiqués dans des couleurs plus foncées sur cette carte

Des théâtres, des bibliothèques et des salles de concert à Helsingborg ont fermé leurs portes et certaines écoles ont été touchées par des épidémies touchées jusqu’à un personnel sur trois.

Lundi est le premier jour des fermetures de lycées à travers la Suède, qui devraient durer jusqu’au 6 janvier. Les crèches et les écoles primaires resteront ouvertes.

Le Premier ministre Stefan Lofven a annoncé les fermetures afin de «créer un effet de ralentissement sur la propagation de l’infection», après la fermeture des lycées de mars à juin.

Lofven a précédemment parlé d’une «nouvelle norme» pour la société suédoise dans laquelle on disait aux gens: «N’allez pas dans les gymnases, n’allez pas dans les bibliothèques, n’organisez pas de dîners. Annuler.’

Les responsables suédois soutiennent depuis longtemps que leur stratégie est conçue pour le long terme car des mesures plus douces seront acceptées plus longtemps par le public.

Mais Lofven a déclaré en novembre que «cet automne, nous sommes trop nombreux à avoir négligé de suivre les conseils et recommandations».

Lofven a dit aux gens de «se réunir uniquement avec ceux avec qui vous vivez», ou pas plus d ‘«un ou deux amis» pour les personnes vivant seules.

La limite des rassemblements publics a été ramenée de 300 à huit, les infections ayant fortement augmenté en novembre.

Au printemps, la limite des rassemblements publics était de 50 et les parcs de Stockholm étaient pleins de monde, même au plus fort des verrouillages dans le reste de l’Europe.

Des gens marchent sous des décorations de Noël dans une rue commerçante de Stockholm la semaine dernière, après que le Premier ministre suédois a déclaré que la discipline des gens s’était relâchée pendant l’automne.

Les ventes d’alcool ont également été arrêtées après 22 heures dans le cadre d’une restriction similaire aux mesures que de nombreux pays européens ont imposées lors de la deuxième vague.

Cependant, l’agence suédoise de santé publique a continué de minimiser l’efficacité des masques faciaux.

L’agence cite des preuves limitées de leur efficacité et craint que les masques ne soient utilisés comme excuse pour ne pas s’isoler en cas de symptômes.

Des masques faciaux peuvent être nécessaires dans certaines situations. Ces situations ne se sont pas encore produites en Suède », a déclaré jeudi l’épidémiologiste en chef Anders Tegnell.

«Toutes les études jusqu’à présent suggèrent qu’il est beaucoup plus important de garder ses distances que d’avoir un masque facial», a-t-il déclaré.

Tegnell a fait l’objet d’un examen minutieux au pays et à l’étranger après avoir dirigé la stratégie de non-verrouillage.

Cependant, l’économie suédoise a été amortie par les mesures moins draconiennes et la Riksbank ne devrait reculer que de 4,0 pour cent cette année.

La Banque centrale européenne a estimé que l’économie de la zone euro se contracterait de 8,0%, tandis que le PIB britannique devrait chuter de 11,0%.

La Suède espère maintenant commencer les vaccinations à la fin décembre ou au début de 2021, après avoir signé pour cinq des six injections dans le programme d’approvisionnement commun de l’UE.