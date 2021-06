L’Écosse est « peu probable » d’assouplir davantage les restrictions sur les coronavirus à la fin du mois comme cela avait été prévu, a déclaré Nicola Sturgeon.

S’exprimant à Holyrood, le premier ministre n’a pas exclu un nouvel assouplissement des règles – passant au niveau 0 – le 28 juin, mais a déclaré que le gouvernement écossais souhaitait « s’acheter suffisamment de temps » pour permettre au programme de vaccination de continuer son travail.

Elle a suggéré que l’Écosse ne reviendrait à « beaucoup plus de normalité » que plus tard en juillet au plus tôt.

« Compte tenu de la situation actuelle – et de la nécessité de faire vacciner davantage de personnes avant de nous détendre davantage – il est raisonnable d’indiquer maintenant que je pense qu’il est peu probable qu’une partie du pays baisse d’un niveau à partir du 28 juin », a déclaré Mme Sturgeon. mentionné.

«Au lieu de cela, il est probable que nous choisirons de maintenir les restrictions pendant trois semaines supplémentaires à partir du 28 juin et d’utiliser ce temps pour – avec les deux doses – autant de personnes que possible.

« Cela nous donnera les meilleures chances, plus tard en juillet, de nous remettre sur les rails et de restaurer la normalité beaucoup plus grande dont nous aspirons tous. »

