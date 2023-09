COVID signalé sur un navire de croisière de luxe échoué au Groenland

Copenhague, Danemark –

Une autre tentative visant à libérer un navire de croisière de luxe battant pavillon des Bahamas et transportant 206 personnes qui s’est échoué dans le parc national le plus septentrional du monde au Groenland a échoué après avoir tenté d’utiliser la marée haute, ont indiqué les autorités.

Il s’agissait de la troisième tentative de libération du MV Ocean Explorer. Plus tôt cette semaine, le bateau de croisière a tenté à deux reprises de se libérer tout seul à marée haute.

Le bateau de croisière s’est échoué lundi au-dessus du cercle polaire arctique dans l’Alpefjord, dans le parc national du nord-est du Groenland. Le parc s’étend sur presque autant de territoire que la France et l’Espagne réunies, et environ 80 % est recouvert en permanence par une calotte glaciaire. Alpefjord se trouve à environ 240 kilomètres (149 miles) de la colonie la plus proche, Ittoqqortoormiit, qui elle-même se trouve à près de 1 400 kilomètres (870 miles) de la capitale du pays, Nuuk.

Le navire de recherche halieutique Tarajoq du Greenland Nature Institute a tenté de libérer l’Ocean Explorer à marée haute mercredi matin.

« Malheureusement, la tentative n’a pas abouti », a déclaré le commandement conjoint danois de l’Arctique, qui coordonnait l’opération visant à libérer le navire de croisière.

Dans un communiqué, la « première priorité » du Commandement de l’Arctique était d’amener son plus grand navire d’inspection, le Knud Rasmussen, à atteindre le site, précisant que le navire était attendu vendredi soir car il devait « ralentir un peu » en route en raison des conditions météorologiques. .

Le navire de croisière est exploité par Aurora Expeditions, basée en Australie, et transporte des passagers d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis. Il a une proue inversée, en forme de celle d’un sous-marin. Il dispose de 77 cabines, 151 lits passagers et 99 lits pour l’équipage, ainsi que de plusieurs restaurants.

Le journal australien Sydney Morning Herald a cité un couple de retraités australiens, Steven Fraser et Gina Hill.

A bord, il y a « beaucoup de personnes âgées et riches » et « tout le monde est de bonne humeur. C’est un peu frustrant, mais nous sommes dans une belle partie du monde », a déclaré Fraser cité par le quotidien.

« Nous avons quelques cas de COVID, mais il y a un médecin à bord », a-t-il déclaré au quotidien, ajoutant qu’il avait lui-même contracté le COVID-19 à bord du navire.

Le Commandement de l’Arctique a déclaré plus tôt qu’il y avait d’autres navires à proximité du paquebot de croisière échoué. Il en va de même pour les membres de la Sirius Dog Sled Patrol, une unité navale danoise qui effectue des reconnaissances à longue portée et renforce la souveraineté danoise dans la nature arctique. Ce dernier a visité le navire mardi et a indiqué que tout le monde à bord allait bien et qu’aucun dommage au navire n’avait été signalé.

Le journal groenlandais Sermitsiaq a déclaré que la police du Groenland enquêtait sur les raisons pour lesquelles le navire s’était échoué et si des lois avaient été violées. Jusqu’à présent, personne n’a été inculpé ni arrêté. Selon le quotidien, citant un communiqué de la police, un officier se trouvait à bord du bateau de croisière pour mener « les premières mesures d’enquête, qui impliquent, entre autres, d’interroger l’équipage et d’autres personnes concernées à bord ».

La mission principale du Commandement conjoint de l’Arctique est d’assurer la souveraineté danoise en surveillant la zone autour des îles Féroé et du Groenland, y compris l’océan Arctique au nord. Le Groenland est un territoire semi-indépendant faisant partie du royaume danois, tout comme les îles Féroé.