COVID: Shanghai dit que le verrouillage s’assouplit à mesure que la propagation s’atténue

PÉKIN –

La majeure partie de Shanghai a stoppé la propagation du coronavirus dans la communauté et moins d’un million de personnes restent sous contrôle strict, ont annoncé lundi les autorités, alors que la ville s’achemine vers la réouverture et que les données économiques ont montré l’impact sombre de la politique “zéro-COVID” de la Chine.

Le vice-maire Zong Ming a déclaré que 15 des 16 districts de Shanghai avaient éliminé la transmission du virus parmi ceux qui n’étaient pas encore en quarantaine.

“L’épidémie dans notre ville est sous contrôle efficace. Les mesures de prévention ont connu un succès progressif”, a déclaré Zong lors d’une conférence de presse.

Les supermarchés, les centres commerciaux et les restaurants ont été autorisés à rouvrir lundi avec des limites sur le nombre de personnes et des transactions obligatoires “sans contact”. Mais la plupart des 25 millions d’habitants de la ville restent soumis à une forme de restriction, les déplacements dans la ville sont très limités et le système de métro reste fermé pour le moment.

Alors même que le nombre de cas diminue, les autorités municipales et nationales ont envoyé des messages mitigés sur l’état de l’épidémie de Shanghai et sur le moment où la vie peut revenir à la normale dans la ville, où de nombreux habitants sont confinés chez eux, dans leurs enceintes et leurs quartiers depuis plus de 50 jours. Une date prospective du 1er juin a été donnée pour une réouverture complète.

Zong a déclaré que les autorités “restent sobres” quant à la possibilité d’un rebond de l’épidémie, en particulier alors que de nouvelles infections continuent d’être signalées par des centres d’isolement centralisés et des quartiers plus anciens et délabrés.

“Dans toute la ville, nos efforts de prévention ne sont pas encore suffisamment établis et cela nécessite tout notre travail acharné et la coopération des larges masses de citoyens et d’amis … pour rétablir le fonctionnement normal de la ville de manière ordonnée, “, a déclaré Zong.

La mise en œuvre impitoyable et souvent chaotique des restrictions virales à Shanghai a déclenché des protestations contre le manque de nourriture, de soins médicaux, de liberté de mouvement et de droits à la vie privée déjà très limités.

Malgré cela, la Chine a rejeté toute critique du “zéro COVID”, y compris de la part de l’Organisation mondiale de la santé. Le Parti communiste au pouvoir affirme qu’il s’engage à “lutter résolument contre toute tentative de déformer, remettre en question ou rejeter la politique anti-COVID de la Chine”.

La Chine a signalé lundi 1 159 cas d’infection, la grande majorité à Shanghai. Presque toutes étaient des infections sans symptômes.

À Pékin, où une épidémie beaucoup plus petite a conduit à des tests de masse et à un verrouillage imposé bâtiment par bâtiment, 54 cas ont été signalés. Les autorités ont ordonné aux gens de travailler à domicile, déplacé les écoles en ligne et limité les restaurants à emporter uniquement dans la capitale.

Les verrouillages stricts de la Chine ont fait des ravages sur l’emploi, les chaînes d’approvisionnement et l’économie en général, et les données publiées lundi ont montré que l’activité des usines et des consommateurs était encore plus faible que prévu en avril.

Les ventes au détail ont chuté de 11,1 %, tandis que la production manufacturière a chuté de 2,9 % après la fermeture des usines et celles qui ont continué à fonctionner avec des employés vivant sur leur lieu de travail ont été contraintes de réduire leur production en raison d’une rupture d’approvisionnement en composants.

Environ la moitié des 9 000 plus grandes entreprises industrielles de Shanghai ont repris le travail après l’assouplissement des contrôles qui ont fermé la majeure partie de la ville à partir de fin mars, a déclaré Fu Linghui, directeur des statistiques du Bureau national des statistiques.

Les économistes du secteur privé prévoient que la croissance économique de la Chine pour cette année ne devrait pas dépasser 2 %, bien en deçà de l’objectif du parti au pouvoir de 5,5 % et de l’expansion de 8,1 % de l’année dernière.

Alors que d’autres pays s’ouvrent pour apprendre à vivre avec le COVID-19, les frontières de la Chine restent largement fermées et même les transports à l’intérieur du pays sont strictement limités.

Le transporteur national Air China a signalé une baisse de 84,3 % du trafic intérieur de passagers en avril par rapport au même mois de l’année dernière, tandis qu’un autre transporteur de premier plan, China Southern Airlines, a signalé une baisse de 81,7 %.

Malgré ces nouvelles, la politique continue de guider la réponse du parti au pouvoir à la pandémie. Dans la perspective d’un congrès clé du parti plus tard cette année, les chefs de parti ont déclaré après une réunion du 5 mai que la maîtrise des épidémies aurait la priorité sur l’économie.

Dans un rapport récent, le groupe Eurasia a prédit que la Chine ne commencerait à sortir du “zéro COVID” qu’après le 20e congrès national du parti, au cours duquel le président et chef du parti Xi Jinping devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans, et a gagné ‘ t être terminé jusqu’à ce que la nouvelle composition du gouvernement soit terminée au printemps prochain.

Un assouplissement des mesures dépendra également de l’amélioration du traitement médical des personnes atteintes de COVID-19 ainsi que du taux de vaccination, qui est particulièrement faible chez les personnes âgées, selon le rapport. Les citoyens chinois devront également accepter des taux d’infection et de décès plus élevés après plus de deux ans de suppression des épidémies à tout prix, a-t-il déclaré.

“Malgré les pressions économiques et sociales croissantes (…), les dirigeants chinois restent attachés” à leur stratégie “zéro-COVID”, indique le rapport. Tant que les nouveaux dirigeants ne seront pas en place, “le climat politique autour du confinement restera tendu”.



L’écrivain de l’Associated Press Joe McDonald a contribué à ce rapport