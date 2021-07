Covid : Seuls les doubles vaccins autorisés dans les boîtes de nuit à partir de fin septembre, selon Boris Johnson

La vaccination complète sera une condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux très fréquentés à partir de l’automne, a déclaré Boris Johnson.

Bien qu’il ait autorisé l’ouverture des boîtes de nuit à minuit sans aucune restriction, le Premier ministre a maintenant décidé que de nouvelles exigences entreraient en vigueur d’ici la fin septembre.

«Je devrais signifier maintenant que d’ici la fin septembre, lorsque tous les plus de 18 ans auront eu la chance d’être doublement pipés, nous prévoyons de faire de la vaccination complète une condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où de grandes foules se rassemblent. « , a déclaré M. Johnson.

Le Premier ministre a également profité de sa conférence de presse de lundi pour suggérer que les passeports Covid obligatoires pourraient être introduits plus tôt – si les propriétaires de boîtes de nuit ne demandent pas volontairement une forme de certification.

« Je ne veux plus avoir à fermer les boîtes de nuit », a déclaré M. Johnson. « Les boîtes de nuit doivent faire preuve de responsabilité et utiliser le pass NHS Covid qui montre une preuve de vaccination ou un test négatif récent … Nous nous réservons le droit d’exiger une telle certification. »

Le gouvernement a fait face à d’énormes critiques concernant le fait de permettre aux boîtes de nuit de devenir une nouvelle source de transmission de Covid, après que des milliers de personnes ont dansé toute la nuit lors des soirées « Freedom Day ».

Julian Tang, virologue clinique à l’Université de Leicester, a averti que les boîtes de nuit sont de puissants terrains de propagation. Il a déclaré que leur principale clientèle, les personnes de 18 à 25 ans, n’était « pas complètement vaccinée – elles ne se masquaient pas ».

Il a ajouté : « Ils sont en contact très étroit, respirent fortement, crient très fort sur la musique, dansent avec différentes personnes. C’est le récipient de mélange parfait pour que le virus se propage et même génère de nouvelles variantes. »

Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association, a déclaré que de nombreux propriétaires considéraient la certification comme un énorme frein pour les clients – et a accusé le gouvernement de M. Johnson de « renvoyer la balle » aux entreprises.

« Soit mandatez-le, soit ne le mandatez pas », a déclaré M. Kill, appelant à plus de clarté. « Cela nous met une pression démesurée. »

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a également déclaré aux députés aux Communes que « la preuve d’un test négatif ne sera plus suffisante » pour entrer dans les clubs ou les grands événements à partir de l’automne.

« D’ici la fin septembre, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus auront la possibilité de recevoir une vaccination complète », a-t-il déclaré. « Donc, à ce stade, nous prévoyons de faire de la vaccination complète une condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où de grandes foules se rassemblent. »

M. Zahawi a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que des « exemptions appropriées » soient accordées à ceux qui ont de véritables raisons médicales pour lesquelles ils ne peuvent pas se faire vacciner mais souhaitent assister à de grands événements.