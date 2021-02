Covid: seulement les deux tiers du personnel des services sociaux et les quatre cinquièmes des travailleurs du NHS ont reçu le vaccin

Seuls les deux tiers du personnel des services sociaux et les quatre cinquièmes des travailleurs du NHS ont reçu un vaccin, malgré l’objectif de l’offrir à tous.

Ce taux de participation est incroyablement élevé chez les personnes âgées, avec plus de 90% des plus de 70 ans et plus de 97% des 75 à 79 ans, a-t-il déclaré.

Mais, le secrétaire à la Santé a admis: «Pour le personnel des services sociaux, c’est environ les deux tiers, donc nous en avons encore un tiers qui doit se manifester. Et c’est évidemment extrêmement important. »

Regardez plus

Et, sur le personnel du NHS, il a ajouté: «C’est environ quatre cinquièmes. Encore une fois, il y a un long chemin à parcourir et nous devons simplement nous assurer que tout le monde se présente et reçoit le jab.

M. Hancock a révélé les chiffres en écrasant les spéculations sur la levée du verrouillage – insistant sur le fait que le public devait attendre que Boris Johnson publie une feuille de route lundi prochain.

Il a déclaré que les ministres n’avaient pas encore décidé dans quelle mesure les chiffres d’infection quotidiens (actuellement 11 000) et le nombre de patients hospitalisés (23 000) devaient baisser avant que les restrictions puissent être assouplies.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

M. Hancock a également marqué l’idée de montrer des «passeports vaccinaux» pour entrer dans les magasins ou les lieux d’accueil – un jour après que Dominic Raab a déclaré qu’ils étaient explorés – insistant sur le fait qu’il n’y avait «aucun plan» pour le faire.

Alors que les invitations à se faire vacciner sont envoyées aux groupes suivants sur la liste des priorités – plus de 65 ans et jeunes souffrant d’un problème de santé – le secrétaire à la santé a été interrogé sur les lacunes du programme réussi.

Une étude menée dans un hôpital de Leicester a révélé que seulement 37% des membres noirs du personnel ont accepté le vaccin – et seulement 57% des médecins de toute origine ethnique.

Lire la suite

Interrogé sur ce qu’il dirait au personnel réticent, M. Hancock a déclaré à la BBC: «C’est la bonne chose à faire et il est très important que vous vous manifestiez et adoptiez ce vaccin.

«C’est important pour vous, c’est important pour vos patients et, bien sûr, il est important pour l’ensemble de la société que le plus grand nombre de personnes possible se fasse vacciner.»

Au sujet du verrouillage – avec la réouverture d’au moins certaines écoles le 8 mars, seule date précise dans le journal – M. Hancock a déclaré: «Il y a énormément de spéculations dans les journaux.

«Je sais que les gens veulent savoir la réponse à la fin du verrouillage et le Premier ministre le précisera lundi prochain, le 22 février. Nous prenons ces décisions cette semaine.

Et, sur les passeports de vaccins, il a insisté sur le fait qu’ils ne seraient pris en compte que pour les voyages internationaux – pas pour un usage domestique – en disant: «Certains pays dans le monde envisagent d’introduire des règles.»