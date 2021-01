Les voyages en provenance de ces 22 pays – en Afrique australe et en Amérique du Sud, plus le Portugal – étant déjà interdits, cela signifie que la répression ne s’appliquera, du moins dans un premier temps, qu’aux Britanniques de retour.

« Ils seront accueillis à l’aéroport et transportés directement en quarantaine. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales s’emploie à mettre en place ces installations le plus rapidement possible », ont indiqué les députés.