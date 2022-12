Covid se propage rapidement en Chine, suggèrent de nouveaux signes

Même Hu Xijin, l’ancien rédacteur en chef du journal du Parti communiste Global Times, a critiqué les chiffres officiels. Dans un blog WeChat publié samedi, il a salué les reportages audacieux de Qingdao, les mettant en contraste avec le nombre de cas officiels qui “s’écartent largement des expériences du public”.

De telles mesures conduisent à une “érosion de la crédibilité des statistiques officielles”, a-t-il écrit.

L’épidémie en Chine met à rude épreuve non seulement la crédibilité de son gouvernement et son système de santé, mais également sa capacité à fournir des médicaments de base contre la fièvre. Des millions de personnes sont désormais confrontées à la perspective de s’en passer, car les pharmacies manquent des médicaments les plus efficaces. À Yulin, les autorités ont ordonné aux pharmacies de rationner l’ibuprofène et d’autres médicaments contre la fièvre, et ont autorisé les clients à ne pas acheter plus d’un approvisionnement de trois jours.

Certains responsables sont allés plus loin. Au moins deux sociétés pharmaceutiques chinoises ont déclaré au New York Times que les autorités avaient saisi leurs approvisionnements en ibuprofène et en acétaminophène, les empêchant d’approvisionner leurs clients habituels.

De tels mouvements rappellent ce qui est arrivé aux fabricants de masques il y a près de trois ans, au début de la pandémie. Les actions sont alors apparues plus larges, englobant non seulement des entreprises chinoises mais aussi des multinationales telles que le producteur de masques N95 3M, qui est basé à St. Paul, Minnesota, mais exploite depuis longtemps une usine de masques à Shanghai.

Ensemble, la pénurie de médicaments et le nombre élevé de cas dans des villes éloignées ces derniers jours brossent le tableau d’un virus qui se propage beaucoup plus rapidement que ne l’avaient estimé les experts, a déclaré le professeur Jin.

“Nous nous attendions à des épidémies explosives”, a-t-il dit, “mais c’est beaucoup, beaucoup plus dévastateur que celui de Hong Kong plus tôt cette année”.

Keith Bradsher, Li vous et Zixu Wang contribué aux reportages et à la recherche.