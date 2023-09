COVID : Santé Canada tient une mise à jour aujourd’hui

Des responsables de Santé Canada devraient tenir une séance d’information technique sur les vaccins contre la COVID-19 au Canada et d’autres problèmes de santé publique à 11 h 30 HAE.

Les détails de ce dont discuteront les responsables canadiens ne sont pas encore clairs, mais le gouvernement américain a approuvé lundi la mise à jour des vaccins contre la COVID-19 dans le but de renforcer la protection contre les dernières souches de coronavirus et d’atténuer toute poussée de vaccination cet automne et cet hiver.

La Food and Drug Administration des États-Unis ne parle pas de rappel, mais plutôt de vaccin mis à jour.

CTVNews.ca diffusera le briefing canadien en direct.



Avec des fichiers de l’Associated Press