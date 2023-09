COVID : Santé Canada approuve le vaccin XBB.1.5 mis à jour

Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin Spikevax XBB.1.5 contre la COVID-19 de Moderna pour tous les Canadiens âgés de plus de six mois.

Des responsables de Santé Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et du Comité consultatif national de l’immunisation ont discuté des détails de l’approbation lors d’une séance d’information technique mardi.

« Le vaccin a été autorisé après un examen scientifique indépendant et approfondi portant sur la sécurité, l’efficacité et la qualité, et celui-ci comprenait un examen des données de plusieurs études de la première série de doses de rappel du vaccin Spikevax recueillies au cours des deux dernières années », a déclaré le Dr. Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada, a déclaré lors du briefing.

« Après avoir évalué toutes les données, nous avons conclu qu’il existe des preuves solides démontrant que les bénéfices de ce vaccin l’emportent sur les risques potentiels. »

Sharma a déclaré que les recommandations incluent une dose pour les personnes âgées de cinq ans et plus – quels que soient leurs antécédents de vaccination contre le COVID-19 – une dose pour les enfants de moins de quatre ans et deux doses pour les enfants entre six mois et quatre ans qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID. Elle a déclaré que les enfants âgés de six mois à quatre ans qui ont reçu une dose précédente d’un vaccin devraient recevoir une dose unique du vaccin mis à jour.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que chaque province et territoire fournirait des informations supplémentaires sur la disponibilité régionale des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe, mais que « nous aurons suffisamment de vaccins contre la COVID-19 mis à jour pour soutenir les programmes de vaccination à travers le pays ». Canada. »

Santé Canada examine également une demande de Pfizer-BioNTech visant à faire approuver son vaccin Omicron XBB.1.5 pour les personnes de six mois et plus, ainsi qu’une demande de Novavax pour son vaccin Omicron XBB.1.5 pour les personnes de 12 ans et plus.

PERSPECTIVES D’AUTOMNE

L’automne dernier, le Canada a connu un début précoce de la saison grippale ainsi qu’un nombre élevé d’infections par le virus respiratoire syncytial (VRS). Alors que l’année 2023 a jusqu’à présent vu les indicateurs du COVID-19 chuter à des niveaux historiquement bas, Tam a déclaré que les infections et les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté au cours des dernières semaines.

« La variante Omicron continue d’évoluer avec des sous-variantes XBB telles que EG.5 qui continuent de circuler au Canada et dans le monde », a-t-elle déclaré, ajoutant que le Canada a enregistré 11 cas de sous-variante Omicron BA.2.86.

« Il est difficile de prédire ce qui se passera cet automne et cet hiver en ce qui concerne la circulation de la grippe, du VRS et de la COVID-19 étant donné que la saison est encore précoce », a-t-elle déclaré. « Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons nous préparer et nous protéger en cas d’apparition simultanée de virus respiratoires. C’est pourquoi il est particulièrement important de recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19 ainsi qu’un vaccin contre la grippe cet automne. »

Tam a exhorté tous les Canadiens admissibles à retrousser leurs manches et à se tenir au courant de leurs vaccinations contre la COVID-19. Toute personne qui n’a pas été infectée par la COVID-19 ou n’a pas reçu de vaccin contre la COVID-19 au cours des six derniers mois est encouragée à se faire vacciner avec la dernière version d’un vaccin contre la COVID-19.

Tam a déclaré que les données cliniques préliminaires ont montré que le vaccin XBB.1.5 déclenche une réponse immunitaire contre plusieurs sous-lignées Omicron, notamment EG.5 et BA.2.86. Elle a également réitéré qu’il est sécuritaire de recevoir en même temps un vaccin contre la grippe et un vaccin contre la COVID-19.

Le gouvernement des États-Unis a approuvé lundi la mise à jour des vaccins contre le COVID-19 dans le but de renforcer la protection contre les dernières souches de coronavirus et d’atténuer toute poussée de vaccination cet automne et cet hiver.

La Food and Drug Administration des États-Unis ne parle pas de rappel, mais plutôt de vaccin mis à jour. Santé Canada utilise le même langage.



– Avec des fichiers de La Presse Canadienne et de l’Associated Press