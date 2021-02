Covid Royaume-Uni: l’application de suivi des symptômes fait craindre que les cas augmentent

La Grande-Bretagne a confirmé aujourd’hui 12718 nouveaux cas de coronavirus et 738 décès au milieu des signes que l’épidémie du pays a peut-être cessé de diminuer, l’étude de suivi des symptômes suggérant que les infections augmentent maintenant dans certaines parties du Royaume-Uni.

L’application non officielle ZOE et King’s College suggère que le nombre de personnes signalant des symptômes de Covid-19 a recommencé à augmenter en Écosse, en Irlande du Nord et dans le Yorkshire, dans le Nord-Est et dans les East Midlands en Angleterre.

Les scientifiques à l’origine de l’application ont déclaré que les infections « recommençaient à augmenter » et l’ont qualifiée de « problème », étant donné que toutes les autres mesures clés montrent que la deuxième vague est fermement en retrait.

Les données officielles montrent que les infections diminuent depuis environ six semaines, mais le chiffre d’aujourd’hui n’est qu’une infime baisse – 2,3% – par rapport aux 13013 mercredi dernier. Le nombre de décès continue à la baisse avec une baisse semaine après semaine de 26%.

Les chiffres rassemblés par l’étude de surveillance du King’s College de Londres montrent que la plus forte augmentation a été observée en Écosse, où le nombre quotidien de cas symptomatiques est passé à 28,5 pour 100000 personnes le 13 février, contre 25,2 la semaine précédente.

Les taux d’infection ont également augmenté dans le Yorkshire et le Humber (19,8 à 22,0), le Nord-Est (25,7 à 28,2), les East Midlands (22,0 à 23,8) et l’Irlande du Nord (28,6 à 30,9).

Les épidémies de Covid semblent également avoir stagné au Pays de Galles, dans les West Midlands, dans le nord-ouest et le sud-est.

Les chiffres arrivent malgré le succès retentissant de la campagne de vaccination de la Grande-Bretagne, 15 millions de personnes les plus vulnérables ayant déjà leur première dose. Et le verrouillage brutal a fait reculer le cas officiel Covid du gouvernement, les hospitalisations et les décès.

L’étude de suivi des symptômes de Covid – qui est le premier projet de surveillance à signaler que l’épidémie a commencé à stagner – estime les infections en fonction du nombre de personnes signalant des symptômes liés au coronavirus et moins sur des tests positifs réels.

Le professeur Tim Spector, épidémiologiste chez King’s et scientifique principal derrière l’étude, a déclaré que son équipe « cherchait » si l’augmentation des symptômes était due aux personnes ayant des réactions légères à leurs piqûres. Il a déclaré qu’une autre théorie plausible était que les personnes vaccinées prenaient plus de risques, ou une augmentation des contacts étroits du fait que des millions de Britanniques se rendaient dans des centres de vaccination pour recevoir leurs vaccins.

Les chiffres montrent que la plus forte augmentation a été observée en Écosse, où le nombre quotidien de cas était estimé à 29 pour 100 000 le 13 février, la période la plus récente. Ce chiffre était en hausse par rapport aux 26 cas quotidiens estimés pour 100 000 la semaine précédente

En Irlande du Nord, il y aurait 31 infections quotidiennes pour 100000, contre 29 la semaine précédente, selon l’étude de surveillance du King’s College de Londres.

Les infections semblent également avoir stagné au Pays de Galles, s’élevant à 34 cas pour 100000 le 13 février, et dans le nord-ouest de l’Angleterre, elles semblent également s’arrêter, passant de 18 à 17.

Un thème similaire a été repéré dans le Yorkshire et le Humber, où les infections quotidiennes sont passées de 20 pour 100 000 à 22. Les scientifiques ont déclaré qu’il y avait une moindre augmentation dans l’Est des Midlands, avec des infections quotidiennes passant de 23 pour 100 000 à 24

Tous les autres paramètres clés indiquent une épidémie qui recule fermement. Hier, le Royaume-Uni a signalé 10625 cas de coronavirus et 799 décès en une seule période de 24 heures.

Cela signifie que les infections ont diminué de 40% en quinze jours et les décès d’un montant similaire. Des études de surveillance menées par l’Office for National Statistics et l’Imperial College de Londres plus tard cette semaine donneront une meilleure indication de si l’épidémie a vraiment commencé à ralentir.

Cela survient alors que Boris Johnson a suggéré aujourd’hui que les pubs, bars et restaurants seraient les derniers éléments de l’économie britannique autorisés à rouvrir complètement dans le cadre de sa stratégie de sortie de verrouillage alors que le Premier ministre faisait face à une réaction croissante des conservateurs sur la feuille de route.

Le Premier ministre a déclaré que ses plans, qu’il dévoilera lundi, seront « fermement basés sur une approche prudente et prudente » pour assouplir les restrictions « de manière à être irréversibles ».

On pense que le document ne permettra pas au secteur de l’hôtellerie de revenir à la normale avant juillet, une perspective qui a immédiatement déclenché la colère des conservateurs, le Premier ministre étant sous la pression croissante de ses arrière-bancs pour supprimer les restrictions le plus rapidement possible.

M. Johnson a semblé confirmer lors d’une visite dans un centre de vaccination gallois que les parieurs font face à une longue attente avant de pouvoir faire un voyage typique dans un bar ou un restaurant.

Les chefs du NHS disent que les cas de Covid doivent être 14 fois inférieurs avant que le verrouillage ne puisse être levé Le nombre d’infections à coronavirus doit chuter à moins de 50000 avant que Boris Johnson puisse envisager d’assouplir le verrouillage, a averti un dirigeant du NHS. Les chiffres les plus récents suggèrent que 695400 personnes en Angleterre avaient un coronavirus au cours de la semaine se terminant le 6 février. Le directeur général de NHS Providers, Chris Hopson, a déclaré qu’il y avait une « vision assez claire » selon laquelle « ce nombre doit descendre à environ 50000 ». Il a exhorté Boris Johnson à se concentrer sur « les données, pas seulement les dates » lorsque le Premier ministre exposera sa feuille de route lundi. L’organisation de M. Hopson, qui représente les fiducies du NHS, a défini quatre « tests » qui devraient guider l’assouplissement: réduire le nombre de cas, réduire la pression sur le NHS, avancer dans le programme de vaccination et mettre en place une stratégie efficace pour contrôler les futures épidémies. « Si vous regardez où nous en sommes par rapport à ces quatre tests, chacun d’eux vous dit que nous sommes encore loin de pouvoir commencer à assouplir les restrictions », a déclaré M. Hopson à BBC Radio 4’s Today. «Nous avions 500 patients Covid dans les hôpitaux en septembre et pourtant, 15 semaines plus tard, nous avons eu 34 000 patients, et nous étions dangereusement presque submergés. «Donc, ce que cela vous dit, c’est que vous devez juste faire très attention avant de commencer à assouplir les restrictions prématurément.

Il a souligné l’approche adoptée pour faciliter le verrouillage l’année dernière et a déclaré: « Nous avons pleinement ouvert l’hospitalité comme l’une des dernières choses que nous avons faites car il y a évidemment un risque supplémentaire de transmission de l’hospitalité ».

On pense que les règles de verrouillage pourraient être assouplies toutes les quatre semaines après un relâchement « limité » pendant les vacances de Pâques, le secteur de l’hôtellerie devant probablement attendre début mai pour que le feu vert reprenne le commerce restreint.

Mais les députés conservateurs sont catégoriques, les lieux devraient être en mesure de reprendre immédiatement la négociation aux conditions sécurisées par Covid à Pâques.

Pendant ce temps, certains scientifiques ont remis en question la lenteur de la réouverture, arguant que les données actuelles suggèrent en fait que les mesures pourraient être levées plus rapidement.

Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que le déploiement du vaccin et la protection fournie par les jabs signifiaient « si vous êtes motivé par les données et non par les dates, en ce moment, vous devriez regarder déverrouillage plus tôt ».

Les commentaires du Premier ministre sont intervenus au milieu d’affirmations selon lesquelles le gouvernement n’accepterait pas un assouplissement majeur des restrictions de verrouillage tant que le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus ne serait pas inférieur à 1000, ce qui a suscité des accusations de la part des députés conservateurs de « déplacer les objectifs ».

Les cas quotidiens sont actuellement supérieurs à 10 000 et sur la trajectoire actuelle, ils pourraient ne pas baisser à trois chiffres avant avril et c’est avant de prendre en compte l’impact potentiel sur le taux d’infection des écoles de retour le mois prochain.

Une source principale de Whitehall a déclaré au Telegraph: « Pour tout assouplissement significatif du verrouillage, du mélange des ménages et de la réouverture des pubs, le nombre de cas doit se chiffrer en centaines, pas en milliers. »

Les fournisseurs du NHS, qui représentent les fiducies hospitalières en Angleterre, ont fait écho à un sentiment similaire, affirmant que le nombre de cas devra être 14 fois inférieur à ce qu’ils sont actuellement avant que le verrouillage puisse être levé et que tous les plus de 50 ans devraient d’abord recevoir les deux doses d’un vaccin contre le coronavirus.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a distancé le gouvernement de l’objectif des centaines de cas quotidiens en affirmant qu ‘ »il n’y a pas de formule unique ou d’indicateur particulier qui, au-dessus de toutes les autres considérations, peut en décider ».

Le plan en cours de discussion par les ministres et les chefs de file de l’industrie ne permettrait que les restrictions soient assouplies toutes les quatre semaines. L’approche graduelle signifie que les traders devraient attendre au moins Pâques – début avril – pour un redémarrage limité.

Cela inclura probablement la réouverture des locations de vacances et des grands hôtels, avec des salles à manger toujours fermées. Des sports comme le golf et le tennis pourraient reprendre. Les pubs, bars et restaurants devront attendre début mai selon les plans, avec un maximum de deux ménages autorisés à s’asseoir ensemble à l’intérieur et la règle de six s’appliquant à l’extérieur.

La prochaine étape, début juin, verrait les règles des pubs et des restaurants assouplies avec la règle de six prolongés à l’intérieur. Les industries de l’hôtellerie et des vacances nationales pourraient être autorisées à revenir à la normale en juillet – avec une distanciation sociale.

Les dernières nouvelles de la feuille de route sont arrivées car il a été affirmé que le gouvernement allait bientôt dévoiler une campagne de tests de masse qui verrait 400 000 tests rapides postés quotidiennement dans les foyers et les lieux de travail.

Les ministres espèrent la campagne, avec le slogan «Êtes-vous prêt? Faites des tests. Go ‘sera lancé avant la réouverture des écoles le 8 mars et aidera à retrouver la vie normale.