Des sources de Whitehall ont promis hier soir que tous les plus de 50 ans pourraient être vaccinés d’ici la fin du mois de mars, car les chiffres montrent que plus de trois millions de personnes ont déjà reçu le vaccin Covid.

Le gouvernement se prépare à plus que doubler le rythme du déploiement du vaccin la semaine prochaine, avec des vaccins pour jusqu’à un demi-million de personnes par jour, alors que les ministres s’engagent à atteindre l’objectif de Boris Johnson de vacciner les 15 millions de personnes les plus vulnérables d’ici la mi-février. .

Une source principale de Whitehall affirme que No10 est de plus en plus convaincu que les 32 millions de plus de 50 ans pourraient recevoir leur première dose de vaccin d’ici la mi à la fin du mois de mars, selon le Times.

Un document publié par le gouvernement écossais – mais ensuite supprimé – suggère que jusqu’à 3,8 millions de personnes pourraient être vaccinées la semaine prochaine au Royaume-Uni, ce qui indique un double du taux de vaccination actuel.

Cela vient après que le secrétaire à la Santé Matt Hancock a annoncé que la Grande-Bretagne avait dépassé la barre des 3 millions au total, le maire de Londres Sadiq Khan se plaignant que la capitale ait reçu moins de coups que toute autre région.

Hier, le Mail a révélé que le Royaume-Uni disposait d’un stock d’environ 21 millions de coups à distribuer – assez facilement pour respecter l’engagement du gouvernement de vacciner les personnes âgées et cliniquement vulnérables d’ici le printemps.

Hier soir, le NHS England a déclaré que 248 177 vaccinations supplémentaires avaient eu lieu le 13 janvier, portant le total à 2 910 027 pour la seule Angleterre.

Derek Mersh, 82 ans, de Bramley, est l’une des premières personnes à recevoir aujourd’hui le vaccin AstraZeneca / Oxford Covid-19 chez Superdrug, dans le grand magasin de Guildford.

Parmi ceux-ci, 2 494 371 étaient la première dose du vaccin – une augmentation de 239 815 par rapport aux chiffres de mercredi – tandis que 415 656 étaient la deuxième dose – une augmentation de 8 362.

Mais le document suggère que cela sera considérablement dépassé la semaine prochaine, lorsque l’Écosse doit recevoir 309 382 doses. Si les livraisons sont réparties uniformément à travers le pays, cela équivaudrait à 3,8 millions – plus de 500 000 par jour.

À la fin du mois de février, la production aura encore augmenté, l’Écosse recevant 443 531 doses par semaine, ce qui suggère que 5,4 millions seront livrés au Royaume-Uni.

Mais le document montre que dans quelques semaines, l’offre de vaccins diminuera considérablement – ralentissant le déploiement du vaccin.

Une source gouvernementale a déclaré au Times que les chiffres figurant dans le document constituaient un «meilleur scénario raisonnable».

‘[They] suggèrent que nous allons facilement atteindre notre objectif, mais il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-bas », ont-ils déclaré. « C’est un marché concurrentiel et les choses peuvent mal tourner dans le processus de production. »

Mais le gouvernement britannique a refusé à plusieurs reprises de publier les chiffres au milieu des craintes que d’autres nations «gazouillent» du Royaume-Uni et exercent des pressions sur les fabricants de vaccins s’ils savent combien est déployé chaque semaine.

« C’est insensé », a déclaré une source gouvernementale. «Les chiffres ont été communiqués au gouvernement écossais dans la plus stricte confidentialité. Cela pourrait saper l’ensemble du programme.

Les données suggèrent qu’il y a deux semaines pendant lesquelles il n’y a pas de vaccin Oxford-AstraZeneca disponible, ce qui, selon une source, est dû à des problèmes d’approvisionnement.

Dans le cadre de la première phase du programme de vaccination, tous les plus de 50 ans et les personnes souffrant de problèmes de santé graves recevront le vaccin.

Les ministres ont promis qu’à la mi-février, les quatre premiers des neuf groupes de la première phase auront été vaccinés.

On espère que tout le monde dans la première phase aura reçu le coup au printemps.

M. Johnson a tweeté: « Superbe nouvelle que nous avons administré plus de 3 millions de doses de vaccin à travers le Royaume-Uni. Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel et au NHS, aux forces armées et aux bénévoles qui y parviennent. Cela apporte un réel espoir, mais il est essentiel que pour l’instant nous #StayHomeSaveLives. ‘

Le gouvernement a déclaré hier soir que jusqu’à 2 000 personnes travaillant dans des rôles cruciaux dans la chaîne d’approvisionnement en vaccins Covid-19 se verraient offrir des coups.

Le mouvement est conçu pour aider à garantir un flux ininterrompu de doses.

Les travailleurs d’AstraZeneca recevront le vaccin de manière imminente après un changement d’avis de dernière minute du ministère de la Santé.