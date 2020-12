Après que l’Italie ait enregistré son plus grand nombre de décès quotidiens de coronavirus depuis le début de la pandémie, le Premier ministre a annoncé des restrictions festives sévères, interdisant la messe de minuit et instaurant un couvre-feu le soir du Nouvel An.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a cherché à rassurer les gens sur le fait qu’il n’y avait aucune raison pour que les festivités soient moins « authentique » que les années précédentes, bien qu’il ait exhorté les gens à atténuer leurs célébrations.

« Nous devons éliminer le risque d’une troisième vague qui pourrait arriver en janvier – et pas moins grave que la première et la deuxième », avertit-il.

Afin de limiter la propagation du virus, les personnes ne seront autorisées à se déplacer entre les 20 régions d’Italie pour le travail, des raisons médicales ou des urgences que du 21 décembre au 6 janvier. Les déplacements entre les villes seront interdits le jour de Noël, la Saint-Étienne et Le jour de l’An.

Les particuliers ne seront pas interdits d’avoir des invités chez eux, mais il leur sera déconseillé, tandis que les grands rassemblements tels que la messe de minuit seront interdits, tandis qu’un couvre-feu national sera mis en place le soir du Nouvel An de 22h à 7h.

Cette décision a été critiquée par un certain nombre de politiciens italiens, le gouverneur lombard Attilio Fontana marquant les nouvelles règles. « fou » et prétendant qu’il a été publié par décret en contradiction avec la relation entre l’État et les régions.

L’Italie a été le premier pays occidental à être touché par le nouveau coronavirus et est actuellement confrontée à un nouveau pic du nombre de cas et de décès. Jeudi, les autorités sanitaires ont signalé 993 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures – un nouveau record pour l’Italie.

Plus de 57 000 personnes y sont mortes du virus et plus de 1 641 000 cas ont été confirmés depuis le début de la pandémie.

