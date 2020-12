Les verrouillages de Covid ont sauvé une fortune aux assureurs automobiles britanniques avec des rapports faisant état de 41% d’accidents en moins et de 26% de décès en moins par rapport à 2019.

Certaines compagnies d’assurance offrent même un rabais aux automobilistes s’ils utilisent beaucoup moins leur voiture en raison de Covid-19.

Une enquête menée par le site Web de comparaison d’assurances Hello Safe a révélé que les compagnies d’assurance automobile pourraient économiser environ 4,4 milliards de livres sterling en 2020 en raison d’une baisse spectaculaire du nombre d’accidents par rapport à 2019.

Toutes les régions ont signalé des réductions importantes du niveau des réclamations d’assurance automobile en 2020

Les compagnies d’assurance ont remarqué une baisse spectaculaire du nombre de paiements pour les réclamations d’assurance automobile en 2020. Elles pensent que cela est lié aux verrouillages en cours de Covid-19

Dans le Grand Londres, la réduction est de 693,3 millions de livres sterling, tandis que dans les zones rurales, la baisse du nombre d’accidents n’est pas aussi importante.

En 2020, il y a eu 59,9% d’accidents de la route en moins à Londres, entraînant des réclamations, contre une réduction de 36,7% en Écosse.

Les compagnies d’assurance estiment que la baisse du nombre d’accidents est le résultat du fait que les gens respectent l’instruction du gouvernement de rester à la maison et de voyager si nécessaire.

Londres, Birmingham, Manchester et Liverpool ont affiché la plus forte réduction du nombre de sinistres, tandis que Glasgow et Édimbourg ont affiché une moindre amélioration.

Antoine Fruchard, PDG de Hello-Save.co.uk, a déclaré: «Une fois le premier lock-out national allégé, nous avons pensé que la vie reviendrait à la normale.

Cependant, avec cette deuxième vague pandémique qui secoue le Royaume-Uni, le trafic routier a de nouveau diminué et les compagnies d’assurance économisent de nouveau de l’argent sur les réclamations.

Avec la détérioration rapide des conditions économiques, les Britanniques sont susceptibles de remettre en question leurs primes 2021.

« Ils peuvent s’attendre à une réduction, pour compenser une année 2020 au cours de laquelle il a souvent été impossible de se procurer la voiture.

«Les compagnies d’assurance automobile devront probablement faire un effort, qui pourrait prendre la forme d’un remboursement ponctuel ou d’une réduction de prime. Dans cet avenir très incertain, le secteur de l’assurance sera surveillé.