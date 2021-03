Covid Relief Bill: le Capitole américain en état d’alerte avant la session de vote marathon du Sénat

Le Sénat se prépare pour une session de vote marathon jeudi pour le projet de loi de secours COVID de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden alors que le Capitole reste en état d’alerte face aux troubles potentiels des partisans de Trump.

Et le vice-président Kamala Harris devra peut-être être sur place pour briser tout lien dans la chambre 50-50 uniformément divisée.

Les sénateurs pourraient avoir une nuit tardive devant eux, car une série d’amendements devraient être proposés à la législation et on ne sait toujours pas quand il y aura un vote final sur le paquet à 13 chiffres.

Pendant ce temps, la Chambre des représentants a annulé ses votes prévus jeudi après que la police du Capitole américaine eut révélé qu’elle avait reçu des rapports de renseignement indiquant «un complot possible pour violer le Capitole par une milice identifiée».

« La décision a été prise qu’il était possible de terminer tous les travaux législatifs de la Chambre pour la semaine de ce soir », a déclaré mercredi le bureau du leader démocrate de la Chambre, Steny Hoyer. Il fixe le calendrier des votes.

Les partisans de la théorie du complot QAnon prédisent que jeudi sera le jour où Donald Trump reprendra le pouvoir, retournant à DC pour être à nouveau investi en tant que président.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dirigera le Sénat à travers une série de votes sur la législation de secours COVID jeudi et le vice-président Kamala Harris devra peut-être être sur place pour briser les votes d’égalité.

Le Capitole reste en état d’alerte face aux troubles potentiels des partisans de Trump avec des membres de la Garde nationale en patrouille

Des membres de la Garde nationale en alerte devant le Capitole jeudi avant les informations faisant état de troubles potentiels de la part des partisans de Donald Trump

La police du Capitole des États-Unis a déclaré avoir reçu des rapports de renseignement sur une menace possible pour le 4 mars – le jour où les partisans de QAnon affirmeront que Donald Trump sera nommé président

Le 4 mars a été qualifié par les fidèles de QAnon de « vrai jour d’inauguration », car c’était la date autrefois prévue pour l’événement jusqu’en 1933.

La sécurité est renforcée autour du Capitole par crainte d’une situation similaire à celle du 6 janvier – lorsque des partisans pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole, entraînant cinq morts et un sillage de destruction dans le bâtiment.

Les législateurs ont été contraints de fuir leurs appartements et de se cacher alors que des émeutiers envahissaient le bâtiment, certains agitant des drapeaux confédérés ou des pancartes Trump. Certains ont crié « où est Mike » alors qu’ils cherchaient le vice-président Mike Pence, qui a été expulsé du Sénat quelques instants après la violation du Capitole. Les émeutiers sont arrivés à moins de cent pieds de Pence et plusieurs ont crié «Accrochez Mike Pence» alors qu’ils le cherchaient.

Le périmètre de sécurité de jeudi est cependant beaucoup plus strict que celui du 6 janvier. Une clôture anti-escalade surmontée de barbelés entoure le complexe Capitol Hill. Les législateurs, le personnel et les médias doivent entrer par des points de contrôle tenus par des troupes armées de la Garde nationale.

Sous le bras lourd de la sécurité, le Sénat se concentrera sur le plan de secours avec une journée de débat rigoureux et de procédure parlementaire.

Les républicains du Sénat ont dénoncé la législation comme étant trop chère et remplie de priorités libérales. Ils se sont engagés à retarder le plus longtemps possible un vote final à ce sujet.

Le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin menace de forcer les greffiers du Sénat à lire l’intégralité du projet de loi de 600 à 700 pages pour le bloquer.

« Je vais demander au greffier du Sénat de lire le projet de loi de 1,9 billion de dollars des démocrates. Toutes les plusieurs centaines de pages », a tweeté Johnson.

Le processus « prendra probablement environ 10 heures », a-t-il déclaré à la station de radio du Wisconsin WISN.

De nombreux républicains se sont plaints de la rapidité avec laquelle la législation est adoptée par le Congrès. La Chambre l’a adopté la semaine dernière sans un seul vote républicain. La situation pourrait être la même au Sénat.

« Il y a tellement de choses dans ce projet de loi qui doivent être discutées », a déclaré le sénateur républicain Mike Braun de l’Indiana.

Les membres de la Garde nationale parlent avec un officier de police du Capitole des États-Unis sur Capitol Hill

Le Capitole est plus sûr qu’il ne l’était le 6 janvier avec des clôtures anti-escalade surmontées de barbelés entourant le complexe

Les législateurs, le personnel et les médias doivent passer par des points de contrôle gardés par des soldats armés de la Garde nationale avant de pouvoir entrer dans le Capitole

les braises de la Garde nationale portent des masques de protection en service à l’extérieur du Capitole américain

Le Capitole est gardé par près de 5000 soldats

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, traverse le couloir de l’horloge de l’Ohio dans le Capitole jeudi en route vers son bureau

Mais il y a aussi une échéance pour les législateurs. Le 14 mars, les allocations de chômage élargies accordées à bon nombre de ceux qui souffrent des retombées économiques de la pandémie de coronavirus s’épuisent.

À un moment donné, jeudi ou vendredi, le Sénat passera à un vote-a-rama – une série de votes consécutifs sur plusieurs amendements qui peuvent aller tard dans la nuit au lendemain matin.

En fonction de la durée pendant laquelle les républicains peuvent caler et du nombre d’amendements proposés à la législation, un vote final sur le paquet de secours COVID peut ne pas avoir lieu avant le week-end.

Dans la chambre 50-50, les démocrates du Sénat ne peuvent pas se permettre de perdre une voix et les dirigeants ont travaillé pour renforcer le soutien à la législation.

Le président Biden a déjà accepté un compromis: couper les chèques de relance aux Américains qui gagnent plus de 80000 dollars par an.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que le président soutenait le fait de donner la totalité des 1 400 dollars aux Américains qui gagnent 75 000 dollars et de ne pas donner d’argent à ceux qui gagnent plus de 80 000 dollars. Même chose pour les couples qui gagnent plus de 160 000 $.

« Il est à l’aise avec la position des négociations », a déclaré Psaki.

Biden a pris la décision d’apaiser les modérés du Sénat, qui s’inquiétaient du coût de la législation. Mais le changement a exaspéré les progressistes – bien qu’ils devraient toujours soutenir le projet de loi.

Le paquet de secours contient plusieurs dispositions qui l’ont rendu populaire dans les sondages d’opinion, même en n’attirant pratiquement aucun soutien républicain au Congrès. Il comprend une extension des prestations de chômage et une prestation de chômage supplémentaire de 400 $ par semaine, un crédit d’impôt pour enfants élargi pouvant atteindre 3 600 $ et plus de 300 milliards de dollars pour les gouvernements des États et locaux.

Le sénateur Ron Johnson a déclaré qu’il forcerait les greffiers du Sénat à lire à haute voix le projet de loi sur le coronavirus et que cela pourrait retarder le projet de loi jusqu’à 10 heures.

La session de jeudi du Sénat se déroulera sous le regard lourd de la sécurité.

Alors que la police du Capitole des États-Unis n’a pas nommé de groupe spécifique dans sa déclaration de mercredi, il y a des discussions sur le groupe de milice Les Trois Pour Cent est impliqué – le groupe faisait partie des émeutiers accusés d’avoir violé le Capitole le 6 janvier dans le cadre d’une foule Make America Great Again .

« Nous avons obtenu des renseignements qui montrent un possible complot visant à enfreindre le Capitole par un groupe de miliciens identifié le jeudi 4 mars », a déclaré l’USCP dans son communiqué, qui a eu lieu le jour même où des responsables ont témoigné au Capitole au sujet de la sécurité entourant le complexe.

«Nous avons déjà procédé à d’importantes améliorations de la sécurité, notamment en établissant une structure physique et en augmentant les effectifs pour assurer la protection du Congrès, du public et de nos policiers», ont-ils noté.

«Notre département travaille avec nos partenaires locaux, étatiques et fédéraux pour mettre fin à toute menace contre le Capitole. Nous prenons l’intelligence au sérieux. En raison de la nature sensible de ces informations, nous ne pouvons pas fournir de détails supplémentaires pour le moment.

Aucun permis de protestation n’a été délivré pour jeudi, selon un porte-parole du département de police de DC, mais le sergent intérimaire des armes Timothy Blodgett a envoyé une note aux législateurs et au personnel leur demandant de « rester vigilants et de signaler toute activité suspecte » avant jeudi.

Le Capitole est gardé par près de 5000 soldats et la police du Capitole américaine a demandé à 4.900 soldats de la Garde nationale de rester dans la capitale nationale au moins jusqu’au 12 mars.

Pour certains soldats, cela signifie que près de deux mois se sont écoulés depuis leur premier enrôlement dans la ville à la suite de l’émeute du MAGA du 6 janvier.