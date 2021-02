Le gouvernement de l’Ontario a été accusé de favoritisme et de deux poids deux mesures après avoir décidé que les joueurs de hockey seront autorisés à manger à l’intérieur dans certains restaurants, contournant l’ordre de rester à la maison de la province.

Les équipes qui composent la division entièrement canadienne du Nord seront autorisées à dîner dans des restaurants désignés de la province, même si les restaurants restent fermés au public en raison des restrictions de Covid-19, ont annoncé lundi des responsables ontariens. La ligue sera également autorisée à fréquenter des bars et des gymnases spécialement sélectionnés, a rapporté la CBC.

Le médecin en chef de la province, le Dr David Williams, a déclaré que les athlètes professionnels ne seraient pas soumis aux règles actuelles interdisant les repas à l’intérieur en raison des protocoles stricts de la ligue de hockey et du régime de tests fréquents. Il a noté que les joueurs existent dans un « bulle » et ne sont pas autorisés à quitter le Canada. Avec leurs mouvements étroitement contrôlés, les athlètes qui ne sont pas originaires de la région ont besoin d’endroits pour manger un morceau, a expliqué Williams.

«Il y a des joueurs, bien sûr, ce n’est pas leur maison, et [they] ont besoin d’un endroit pour manger et se restaurer, » il a dit.

Avant le changement de règle, les équipes voyageant à travers le Canada pendant les matchs de saison n’étaient autorisées qu’à se trouver à leur hôtel, au site sportif ou à l’aéroport. On s’attend à ce que la LNH soumette un plan énumérant les entreprises qu’elle entend utiliser. Les établissements seront tenus de respecter des directives strictes pendant que les athlètes utilisent leurs services. Par exemple, les restaurants doivent s’assurer qu’ils ne sont pas envahis par « spectateurs » lorsque les athlètes professionnels viennent manger, a déclaré la CBC.

Même les Canadiens épris de hockey semblaient penser que la marge de manœuvre accordée par le gouvernement était inexcusable, avec de nombreux commentateurs. dénoncer la décision comme une illustration claire de « doubles standards. »

«C’est injuste, ils jouent même, je n’ai pas été autorisé à voir mes parents depuis des mois» ventilé un fâché tweeter.

Je suis à la maison depuis la folle marche. Je n’ai voyagé nulle part et j’aimerais bien manger ailleurs que chez moi. Ça doit être agréable d’être un joueur de hockey autorisé. Soyez réel – Julia Smith (@juliasaquilter) 9 février 2021

La LNH n’est pas « essentiel » et la ligue devrait être boycottée jusqu’à ce qu’elle adhère aux mêmes règles que tout le monde, argumenté un autre observateur mécontent.

Tout le monde n’a pas été irrité par le droit de manger à l’intérieur de la ligue. Un utilisateur de Twitter a fait valoir que les joueurs sont « Sous verrouillage total » et que les médias ont déformé la politique de semer la division.

un tel biais. ils sont sous verrouillage total. ou voulez-vous qu’ils meurent de faim. une chose tellement stupide de recommencer la division – équité (@ awri125) 9 février 2021

Les privilèges spéciaux accordés aux joueurs de la LNH pourraient être de courte durée: selon les rapports, trois régions de l’Ontario devraient commencer à assouplir les restrictions de Covid cette semaine, ce qui pourrait signifier que certains résidents n’auront pas à être des athlètes professionnels pour manger à l’intérieur.

