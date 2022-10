COVID réduit de moitié l’adhésion au Rutland Seniors Centre à Kelowna – Kelowna Capital News

Le Rutland Seniors Centre a été durement touché pendant la pandémie avec un nombre de membres représentant environ la moitié de ce qu’il était auparavant.

Catherine Thompson, qui siège au conseil d’administration, affirme que le nombre de membres a légèrement diminué après un incendie en 2018, mais la pandémie les a encore fait chuter à environ 500 personnes.

“Avant tout le chaos qui s’est produit avec le centre, nous étions plus proches d’environ 1 000.”

Thompson dit qu’ils espèrent que l’adhésion reprendra, mais il est difficile de savoir quand on travaille avec une population vulnérable.

«Il y a encore des gens qui ont peur de sortir dans des groupes à cause du COVID. Bien sûr, les gens ont vieilli, certaines personnes ne sont plus avec nous. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres.

Une adhésion annuelle au centre ne coûte que 10 $ et les événements et activités ont des frais minimes de seulement quelques dollars.

Thompson dit que le centre est ouvert à toute personne de plus de 50 ans.

Les seniors de Rutland peuvent pratiquer des sports comme le badminton ou le pickleball, faire preuve de créativité avec l’artisanat et la courtepointe, ou même rejoindre le Barbershop Chorus.

Le groupe de chant est ouvert aux hommes et aux femmes avec des réunions le lundi soir.

Les personnes âgées ont également la chance de faire la fête avec les danses du samedi soir.

« Nous alternons entre la musique en direct et un flux Spotify lorsque nous ne pouvons pas réserver la musique en direct. Les gens viennent payer. C’est environ trois heures et la musique qui joue varie du country/western aux années 50, 60, 70, 80. »

Toute personne intéressée à acheter une adhésion ou à faire du bénévolat au centre doit visiter rutlandseniors.com.

