COVID « racines », manifestations, barbecue sur la plage pour le deuxième jour

FALMOUTH, Angleterre – De retour de leur dîner avec la reine, le président Joe Biden et d’autres dirigeants de certains des pays les plus riches du monde ont repris le travail samedi en mettant l’accent sur l’économie, la politique étrangère et la pandémie de COVID-19.

Samedi était le deuxième jour du sommet du Groupe des Sept à Cornwall, en Angleterre. Le rassemblement est la première réunion en personne des dirigeants depuis le début de la crise des coronavirus, et une grande partie des discussions se sont concentrées sur ce que le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé « la pandémie la plus misérable que le monde ait connue depuis au moins notre vie ».

Les dirigeants devraient s’engager à utiliser toutes leurs ressources pour empêcher qu’une pandémie mondiale ne se reproduise.

Voici cinq moments clés du deuxième jour du sommet :

« Racines » de la pandémie

Une session sur la politique de santé axée sur la lutte contre les causes profondes de la pandémie de COVID-19 au niveau mondial. Les dirigeants du G-7 ont été rejoints à cette discussion par leurs homologues de Corée du Sud, d’Afrique du Sud, d’Australie et d’Inde, le secrétaire général des Nations Unies et d’autres dirigeants d’organisations internationales.

Les dirigeants devaient publier une déclaration énonçant une série d’engagements concrets pour empêcher toute répétition de la dévastation humaine et économique causée par le coronavirus.

La Chine et l’Occident

La Maison Blanche dit qu’elle ne cherche pas à faire de la Chine le « problème primordial » alors que Biden est en Europe. Mais le modèle de développement économique de Pékin, son bilan en matière de droits de l’homme au Xinjiang et son manque de transparence sur une série de questions allant de l’environnement aux normes du travail ont dominé les discussions samedi.

Les dirigeants du G-7 ont lancé une nouvelle initiative d’infrastructure mondiale intitulée « Reconstruire en mieux pour le monde ». Il est présenté comme une alternative à l’« Initiative de la ceinture et de la route » de la Chine, un projet de développement massif de plusieurs milliards de dollars qui s’étend sur des dizaines de pays et dont l’idée globale est de mettre à jour et de réinventer l’ancienne route de la soie qui reliait la Chine à l’Europe et au-delà. La Chine a aidé à financer, souvent par le biais de prêts prédateurs, des chemins de fer internationaux, des autoroutes, des ports et d’autres infrastructures majeures dans le cadre de son initiative.

Avec leur nouvelle initiative, les dirigeants du G-7 prévoient de capitaliser collectivement des centaines de milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures pour les pays à revenu faible et intermédiaire dans les années à venir.

« Il s’agit de fournir une vision du monde affirmative, positive et alternative à celle présentée par la Chine », a déclaré la Maison Blanche à propos de son plan.

Lundi, Biden se rendra à Bruxelles pour une réunion de l’alliance militaire de l’OTAN, et pour la première fois, les pays de l’OTAN aborderont le défi sécuritaire de la Chine directement dans un communiqué, selon la Maison Blanche.

Armes à travers le monde, et les uns les autres

Biden a passé son bras autour du président français Emmanuel Macron alors qu’ils discutaient amicalement en marge du sommet vendredi. Et Macron a rendu la pareille, reflétant ce qui semble être une relation chaleureuse et amicale entre les dirigeants.

Samedi, Biden et Macron ont eu une occasion plus formelle de raviver leur apparente bromance florissante alors qu’ils se rencontraient pour une réunion bilatérale.

« Le soleil brille, nous sommes sur cette plage, je vais bien », a déclaré Biden aux journalistes avant la réunion alors que lui et Macron étaient assis l’un à côté de l’autre sur un fond aigue-marine. « Et je suis avec le président de la France. Cela me permet de me sentir encore mieux.

Macron, citant les défis de la pandémie de coronavirus et du changement climatique, a déclaré que ce qui est nécessaire entre les dirigeants du G-7, c’est la coopération, ce qu’il a dit que Biden fournit.

« Je pense que c’est formidable d’avoir un président américain dans le club et très disposé à coopérer », a-t-il déclaré. « Et je pense que ce que vous démontrez, c’est que le leadership est un partenariat. »

Parmi les sujets abordés lors de leur rencontre : les enjeux climatiques et l’Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, la réforme de la fiscalité internationale, et d’autres priorités de politique étrangère comme la Chine et la Russie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec Biden sur le retour de l’Amérique, Macron a répondu: « Certainement ».

Manifestations sur terre et sur mer

Les manifestants visant à perturber le sommet de trois jours sont sortis en force. Des centaines de manifestants ont bloqué les routes et ont défilé dans les rues vendredi alors que le groupe militant pour le climat Extinction Rebellion montait une manifestation contre ce qu’il a qualifié de non-respect par les pays du G-7 des engagements mondiaux en matière de climat pris à Paris en 2015.

Samedi, les manifestants se sont dirigés vers la mer, entre autres actions de protestation.

Un groupe environnemental appelé Surfers Against Sewage a organisé une manifestation au large de la plage de Gyllyngvase à Falmouth. Les surfeurs ont attrapé des planches de surf, des kayaks, des tubas et d’autres équipements et se sont rendus sur l’eau pour attirer l’attention sur les menaces qui pèsent sur les océans et le climat.

Extinction Rebellion a organisé un match de football entre fans et écologistes. Mais le match, qui a eu lieu un jour après le coup d’envoi de l’Euro de football de l’UEFA à travers l’Europe, a connu un tournant : l’arbitre était un banquier.

« Les jeux sont truqués pour illustrer à quel point la cupidité et la finance des entreprises sont une influence corruptrice non seulement dans (le football) mais, plus important encore, dans la politique climatique », a déclaré un communiqué publié par les organisateurs de l’événement.

Barbecue de plage

Comment suivez-vous le dîner avec la reine ?

Avec un barbecue de plage, rien de moins.

Vendredi soir, les dirigeants du G-7 et leurs familles ont dîné avec la reine Elizabeth II et d’autres membres de la famille royale sur du melon épicé, du turbot rôti à l’os et de la pavlova aux fraises anglaises. Le dîner de samedi promet d’être moins formel.

Carrie Johnson, épouse de Boris Johnson, organise un barbecue sur la plage de Carbis Bay pour les dirigeants et leurs familles. Le menu du dîner comprendra des pétoncles, des pinces de crabe Curgurrell et du maquereau Portscatho, suivis de surlonge et de homard Newlyn. Ensuite, les VIP se verront offrir du brie cuit au four, du rhum chaud au beurre et des guimauves grillées autour de foyers sur le sable. Et pour boire (c’est, après tout, l’anniversaire officiel de la reine) : vin mousseux de Cornouailles, riesling allemand, shiraz australien, bière de Cornouailles et cocktail pétillant au rang de haie.