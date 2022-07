COVID : Qui a droit à une quatrième dose de vaccin ?

Les données de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que la variante Omicron BA.5 est désormais responsable de la majorité des cas de COVID-19 dans le monde, les infections mondiales augmentant à nouveau et se propageant à travers le Canada.

Alors que certaines provinces signalent qu’elles sont déjà entrées dans une septième vague, de nombreux Canadiens se demandent quand ils pourront recevoir leur prochaine injection de rappel.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada a publié des directives provisoires à la fin du mois de juin, déclarant qu’« une dose de rappel à l’automne avant une future vague potentielle de COVID-19 sera la plus importante pour les personnes âgées et les autres populations à risque accru de maladie grave. maladie covid-19, quel que soit le nombre de doses de rappel reçues précédemment.

Alors que les médecins recommandent fortement des doses supplémentaires à mesure que la protection diminue, il y a un débat parmi les experts sur le moment et s’il faut attendre les nouvelles versions du vaccin qui pourraient être plus efficaces contre Omicron et ses sous-variantes.

CTVNews.ca examine qui est actuellement admissible à une deuxième injection de rappel ou à une quatrième dose par province et territoire.

COLOMBIE BRITANNIQUE

La province indique que des invitations pour le prochain rappel sont envoyées aux personnes âgées de 70 ans et plus, aux Autochtones de 55 ans et plus et à ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents ou qui sont cliniquement extrêmement vulnérables. Les personnes en soins de longue durée et en résidence assistée se sont déjà vu offrir leur prochaine dose.

La province prévoit d’offrir une dose de rappel d’automne à toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, citant les recommandations du CCNI, et annonce qu’elle enverra des invitations de réservation personnalisées cet automne.

«Nous comprenons que certaines personnes ont des besoins uniques et qu’il serait peut-être préférable pour elles d’obtenir une dose de rappel en juillet ou en août. C’est correct, mais pas recommandé », lit-on sur le site Web de la province.

Les rendez-vous peuvent être pris par l’intermédiaire des pharmacies locales et des cliniques des autorités sanitaires. Le centre d’appels de la province au 1-833-838-2323 est disponible tous les jours de 7 h à 19 h pour ceux qui pourraient avoir besoin d’aide pour prendre un rendez-vous. Les agents téléphoniques ne peuvent pas répondre aux questions demandant des conseils sur le meilleur moment, indique le site Web.

Les résidents de la Colombie-Britannique peuvent s’inscrire via ce site pour être informés du moment où ce sera leur tour de prendre rendez-vous.

ALBERTA

Tous ceux qui ont 70 ans et plus, les Autochtones âgés de 65 ans et plus et les personnes âgées qui vivent dans un établissement de soins collectifs sont actuellement admissibles à un deuxième rappel ou à une quatrième dose en Alberta.

Les Albertains peuvent s’inscrire et prendre rendez-vous ou appeler Health Link au 811 si au moins cinq mois se sont écoulés depuis leur troisième dose.

SASKATCHEWAN

Les résidents de 50 ans et plus peuvent recevoir une quatrième dose d’un vaccin COVID-19 quatre mois après leur dernière dose. Pour les personnes immunodéprimées, un deuxième rappel est disponible trois mois après avoir reçu la première dose de rappel. Pour les communautés des Premières nations et métisses éligibles et le district d’administration des services du Nord, les rendez-vous peuvent être pris au 1-833-SASKVAX (727-5829) uniquement.

Les résidents peuvent réserver via les pharmacies participantes, les cliniques éphémères dans les communautés ciblées, et ceux qui n’ont pas accès à une pharmacie à proximité peuvent réserver via le système de réservation en ligne de la province.

MANITOBA

Les résidents âgés de 50 ans et plus, les Autochtones âgés de 30 ans et plus, ceux qui vivent dans une maison de soins en milieu collectif et les Manitobains âgés de 18 ans et plus immunodéprimés de modéré à grave sont actuellement admissibles à une quatrième dose.

La réservation peut être faite en ligne ou en appelant au 1-844-MAN-VACC (626-8222) du lundi au vendredi de 9 h à 17 h pour prendre rendez-vous.

ONTARIO

L’admissibilité à la quatrième dose s’ouvrira le 14 juillet à tous les adultes âgés de 18 ans et plus qui ont reçu leur troisième injection il y a cinq mois ou plus, ou qui ont été infectés par le COVID il y a au moins trois mois.

Alors que la province a ouvert la disponibilité aux adultes, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a déclaré que le deuxième rappel n’est «pas absolument nécessaire» si les personnes n’ont aucun problème médical sous-jacent ou sont confrontées à des circonstances personnelles qui bénéficieraient d’une protection supplémentaire.

Les adultes en bonne santé voudront peut-être attendre l’automne, lorsqu’un vaccin bivalent COVID-19 sera disponible, a-t-il déclaré. Un vaccin bivalent est un vaccin qui agit contre deux antigènes différents, dans ce cas, un vaccin également adapté contre la variante Omicron.

Les réservations de rendez-vous sont disponibles à partir du 14 juillet ou en appelant le Centre provincial de contact pour les vaccins au 1-833-943-3900. Les Ontariens peuvent également réserver directement auprès des bureaux de santé publique locaux qui ont leur propre système de réservation, dans les pharmacies participantes ou dans les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones.

QUÉBEC

Toute personne âgée de 18 ans et plus peut désormais recevoir une deuxième dose de rappel d’un vaccin à ARNm au Québec si au moins trois mois se sont écoulés depuis leur premier rappel, selon la province. Pour les personnes âgées de 12 ans et plus qui sont sous dialyse ou dont le système immunitaire est compromis, un deuxième rappel peut être administré si au moins trois mois se sont écoulés depuis la première injection de rappel.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous en ligne, se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou composer le 1 877 644-4545.

NOUVEAU-BRUNSWICK

La province a élargi l’admissibilité aux quatrièmes doses à compter du 12 juillet pour permettre à toute personne âgée de 18 ans et plus de recevoir un deuxième rappel si au moins cinq mois se sont écoulés depuis le premier rappel. Les Autochtones âgés de 12 ans et plus peuvent également obtenir leur deuxième rappel si au moins cinq mois se sont écoulés depuis l’obtention du premier.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous pour un vaccin en ligne auprès d’une pharmacie ou d’une clinique, ou appeler le 1-833-437-1424 pour obtenir de l’aide.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Les résidents âgés de 50 à 69 ans peuvent recevoir un deuxième rappel 168 jours, soit environ cinq mois et demi, après le premier rappel. Cependant, la santé publique de la province recommande d’attendre jusqu’à l’automne.

Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent recevoir une quatrième injection 120 jours ou quatre mois après avoir reçu leur troisième dose. Les personnes de 18 ans et plus vivant dans des établissements de soins de longue durée ou des établissements de rassemblement avec des personnes âgées, des Autochtones âgés d’au moins 55 ans et des personnes immunodéprimées âgées de 50 à 69 ans peuvent également recevoir un deuxième rappel s’il s’est écoulé au moins 120 jours. depuis le premier rappel.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous en ligne, se rendre dans une clinique communautaire sans rendez-vous, une pharmacie ou appeler le 1-833-797-7772.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’Île-du-Prince-Édouard offre un quatrième vaccin à tous ceux qui ont 12 ans et plus et qui ont reçu leur premier rappel au moins six mois auparavant. La province recommande «particulièrement» aux personnes âgées et à celles dont le système immunitaire est affaibli de recevoir un deuxième rappel.

Les résidents peuvent réserver en ligne via l’outil de réservation en ligne de la province, auprès des pharmacies locales participantes ou en composant le 1-844-975-3303.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

À partir du 20 juillet, les personnes âgées de 50 ans et plus pourront recevoir une quatrième dose. La province administre actuellement une quatrième dose aux personnes âgées de 70 ans et plus qui ont reçu leur première injection de rappel il y a au moins 20 semaines. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui vivent dans un cadre de groupe comme les foyers de soins de longue durée et communautaires, et les Autochtones âgés de 18 ans et plus sont également admissibles.

Les rendez-vous peuvent être pris en ligne ou par téléphone selon la région sanitaire.

YUKON

Sur la recommandation du médecin hygiéniste en chef du Yukon, le territoire a élargi son admissibilité aux deuxièmes rappels à tous ceux qui étaient âgés de 18 ans ou plus le 13 juillet.

Pour être éligibles, les résidents doivent avoir reçu leur premier rappel il y a au moins six mois, ou avoir été testés positifs pour COVID-19 il y a au moins trois mois.

Pour plus d’informations, visitez This Is Our Shot du Yukon. Pour prendre rendez-vous, visitez le site de réservation ou composez le 1-877-374-0425.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Toute personne âgée de 50 ans ou plus qui a reçu sa première injection de rappel il y a six mois peut désormais recevoir sa deuxième injection de rappel. Ceux qui ont au moins 12 ans et qui ont de graves problèmes de santé sous-jacents peuvent également recevoir un deuxième rappel.

Les résidents de Yellowknife peuvent prendre rendez-vous sur le site de réservation en ligne. La réservation à l’extérieur de Yellowknife nécessite un appel au centre de santé local.

NUNAVUT

Depuis avril, les résidents âgés de 50 ans et plus et les enfants âgés de 5 à 11 ans modérément ou gravement immunodéprimés sont éligibles à des vaccins supplémentaires. Pour être éligibles, les personnes âgées de 50 ans et plus doivent avoir reçu leur premier rappel ou leur troisième vaccin au moins 4,5 mois plus tôt, soit environ 10 semaines, tandis que les enfants immunodéprimés doivent attendre au moins quatre à huit semaines après avoir reçu leur deuxième vaccin. dose.

Les résidents d’Iqaluit âgés de 50 ans et plus peuvent composer le 975-4810 pour prendre rendez-vous pour leur deuxième injection de rappel.