Les frontières de Taiwan sont pour la plupart fermées aux visiteurs étrangers depuis le printemps dernier. Mais les travailleurs non taïwanais hautement qualifiés ont été autorisés à entrer dans le cadre d’un programme d’emploi «carte d’or», que le gouvernement a vigoureusement encouragé pendant la pandémie. Depuis le 31 janvier de l’année dernière, plus de 1600 cartes or ont été émises, soit plus de quatre fois plus qu’en 2019.

Ces migrants Covid sont en grande partie taïwanais d’outre-mer et binationaux. Ils comprenaient des hommes d’affaires, des étudiants, des retraités et des personnalités bien connues comme Eddie Huang, le restaurateur et auteur taïwanais-américain. Environ 270000 Taïwanais de plus sont entrés sur l’île qu’ils ne l’ont quittée en 2020, selon les autorités de l’immigration, soit environ quatre fois l’afflux net de l’année précédente.

