COVID : Quand devriez-vous recevoir une quatrième dose ?

Le nombre de cas de COVID-19 au Canada est à nouveau en hausse, ce qui incite certains experts à affirmer que le pays est maintenant dans une vague estivale.

Alors que les infections augmentent, plusieurs provinces commencent à élargir leurs critères d’admissibilité pour les quatrièmes doses du vaccin COVID-19. L’exemple le plus récent est l’Ontario, qui permettra aux résidents âgés de 18 ans et plus de recevoir leur deuxième injection de rappel à partir du 13 juillet.

Mais avec un nouveau vaccin bivalent probablement à l’horizon, qui devrait mieux cibler la variante Omicron, de nombreux Canadiens pourraient se demander s’ils devraient attendre ce nouveau vaccin au lieu de recevoir leur quatrième dose une fois qu’ils sont éligibles.

Selon le Dr Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses et membre du corps professoral de l’Université de Toronto, les personnes plus âgées ou ayant des problèmes de santé sous-jacents gagneraient à se faire vacciner le plus tôt possible.

“Les personnes les plus exposées au risque d’infection grave devraient recevoir une quatrième dose si la question est posée en juillet”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les personnes plus âgées – en particulier au-delà de 60 ans – et celles qui sont immunodéprimées sont plus susceptibles de souffrir d’une maladie grave à la suite d’une infection à la COVID-19, comme une hospitalisation ou un décès.

Cependant, pour les jeunes Canadiens qui sont relativement en bonne santé, un argument pourrait être avancé pour attendre de recevoir une injection de rappel à l’automne, a déclaré Bogoch. Les fabricants de vaccins tels que Pfizer et Moderna ont annoncé le développement de vaccins conçus pour mieux cibler la variante Omicron, qui pourraient être prêts à être déployés d’ici l’automne.

“C’est certainement quelque chose qui doit être pris en compte”, a-t-il déclaré. “[Some] les gens pourraient tirer profit de l’attente de vaccins mis à jour.

Dans un tweet partagé mardi, le Dr Abdu Sharkawy, un expert en maladies infectieuses basé à Toronto, a exhorté les Canadiens de plus de 65 ans ou ayant des conditions médicales à haut risque à obtenir leur quatrième dose le plus tôt possible.

« N’attendez pas un booster d’automne. Obtenez-le maintenant », a-t-il tweeté. “Beaucoup trop de risques que BA.5 vous expose, vous ou quelqu’un de plus à risque.”

Si vous avez > 65 ans ou si vous avez une condition médicale à haut risque, ou votre dernier #COVID-19[FEMININE dose de vaccin datant de plus de 4 mois (et éligible) N’ATTENDEZ PAS pour un rappel à l’automne. Obtenez le maintenant. Beaucoup trop de risques que BA.5 vous expose, vous ou quelqu’un de plus à risque. Il n’y a pas #VaxLoophole – Abdu Sharkawy (@SharkawyMD) 12 juillet 2022

Dans un tweet séparéil recommande à ceux qui ont récemment reçu leur troisième dose mais qui ne courent pas un risque élevé de développer une maladie grave d’attendre une formule vaccinale mise à jour à l’automne.

Le Dr Kashif Pirzada, cependant, encourage les Canadiens à recevoir leur quatrième dose dès qu’ils deviennent éligibles, à condition que six mois se soient écoulés depuis leur dernière dose du vaccin contre la COVID-19. C’est quel que soit leur âge ou s’ils ont des problèmes de santé sous-jacents, a-t-il déclaré.

“Même si vous êtes plus jeune… c’est probablement une bonne idée”, a déclaré Pirzada, un médecin urgentiste basé à Toronto, à CTVNews.ca mercredi lors d’un entretien téléphonique. « Obtenir un [second] un rappel pourrait faire la différence entre contracter une infection très légère… ou contracter une infection plus grave qui pourrait conduire à un COVID à long terme.

Alors que des études ont montré une baisse de l’efficacité des vaccins COVID-19 actuels contre Omicron, la formule continue d’offrir une protection solide contre les maladies graves à la suite de COVID-19, en particulier parmi ceux qui ont reçu trois doses du vaccin, a déclaré Pirzada. . Des études cliniques portant sur la protection offerte par les quatrièmes doses sont en cours.

Obtenir un rappel maintenant n’empêchera pas non plus quelqu’un de recevoir un vaccin spécifique à Omicron s’il devient disponible à l’automne, a déclaré Pirzada. De plus, étant donné la quantité croissante de COVID-19 qui circule actuellement au Canada, en grande partie due à la sous-variante Omicron BA.5, les chances d’être infecté sont «très élevées», a-t-il déclaré.

“Si vous obtenez un rappel maintenant et que vous obtenez [another] rappel dans trois mois, ce n’est pas grave, cela ne vous fera pas de mal », a déclaré Pirzada. “Vous aurez cette protection contre cette vague et quelle que soit la vague qui surviendra entre maintenant et le moment où le [Omicron-specific] un booster est disponible.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, environ 49 % de tous les Canadiens ont reçu trois doses d’un vaccin contre la COVID-19, tandis que seulement 9 % des Canadiens ont reçu quatre doses d’un vaccin.

QUAND POUVONS-NOUS ATTENDRE UN VACCIN OMICRON SPÉCIFIQUE ?

Les vaccins COVID-19 actuels ont été conçus pour cibler la souche originale de SARS-CoV-2, ce qui signifie qu’ils ont été rendus monovalents. Cependant, les nouvelles formules développées par Pfizer et Moderna sont bivalentes, a déclaré Omar Khan, professeur de génie biomédical et d’immunologie à l’Université de Toronto. Cela signifie qu’ils ciblent les mutations des protéines de pointe présentes dans la souche originale de SARS-CoV-2, ainsi que dans Omicron.

“Même si le virus continue d’évoluer, espérons que ces vaccins bivalents [will provide] le système immunitaire avec une belle vue d’ensemble du coronavirus », a déclaré Khan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “L’idée est de fabriquer des anticorps largement neutralisants pour une variété de différents types de coronavirus.”

Selon La Presse canadienne, Moderna a demandé à Santé Canada l’approbation réglementaire de son rappel bivalent le 30 juin, dans le but de rendre le vaccin disponible à l’automne. Pfizer s’efforce également d’obtenir l’approbation de son vaccin spécifique à Omicron au Canada, mais la société n’a pas fourni de calendrier précis pour le faire.

Bien qu’il soit possible que ces vaccins bivalents soient prêts à être lancés à l’automne, cela n’est pas garanti, a déclaré Khan, et il est possible que Santé Canada ait besoin de plus de temps pour accorder son approbation.

Obtenir une injection de rappel COVID-19 maintenant plutôt que plus tard peut offrir une protection continue jusqu’à ce que la nouvelle formule soit disponible, a déclaré Khan.

“Avoir la quatrième dose en option est … une excellente option pour fournir une solution de transition en attendant l’approbation de l’automne”, a-t-il déclaré. « C’est l’occasion de fournir aux Canadiens plus d’outils pour s’assurer qu’ils restent en sécurité.

Moderna et Pfizer ont tous deux déclaré que leurs vaccins qui combinent la formule originale avec une protection contre la variante Omicron ont entraîné une augmentation substantielle des anticorps anti-virus pour cibler Omicron. Cependant, des études cliniques sont toujours en cours, a déclaré Bogoch.

LES EFFETS DE LA MESSAGERIE MIXTE

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a mis à jour ses recommandations sur les doses de rappel le 29 juin et recommande maintenant fortement aux Canadiens de 65 ans ou plus de se voir offrir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 à l’automne, quel que soit le nombre de doses de rappel qu’ils reçoivent. ont déjà reçu.

De plus, l’organisation a formulé une recommandation discrétionnaire selon laquelle les Canadiens âgés de 12 à 64 ans pourraient également recevoir une dose de rappel à l’automne, quel que soit le nombre de doses de rappel qu’ils ont déjà reçues. Cependant, les critères d’admissibilité pour les quatrièmes doses d’un vaccin contre la COVID-19 continuent de varier d’une province à l’autre, ce qui a sans aucun doute semé la confusion chez les Canadiens quant au moment où obtenir leur dose de rappel.

“Si les gens sont confus à ce sujet, ils ont parfaitement le droit de l’être”, a déclaré Bogoch. “La confusion conduira à la méfiance et … nous avons besoin de la confiance et de l’adhésion du public.”

En fin de compte, pour ceux qui ne savent toujours pas quand obtenir leur quatrième dose du vaccin COVID-19, Bogoch et Khan exhortent tous les deux les Canadiens à parler avec un fournisseur de soins de santé pour déterminer le meilleur plan d’action en fonction de leurs propres risques pour la santé. .

“Tout dépend de votre situation”, a déclaré Khan. « Vous devez examiner vos problèmes de santé sous-jacents [and] risque d’exposition.

« Si vous vous interrogez [getting your fourth dose]votre meilleure ressource est votre médecin.