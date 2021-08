Covid pourrait muter en une «souche ultime» 600 FOIS plus contagieuse que l’original de Wuhan, selon les experts

COVID pourrait éventuellement muter en une variante « ultime » 600 fois plus infectieuse que l’original de Wuhan, ont affirmé des experts.

Une étude qui a tracé les résultats futurs du virus, a signalé une possibilité inquiétante – bien que rare – qu’elle puisse vraiment déjouer les vaccins et les tentatives de verrouillage.

Les scientifiques ont découvert qu’il pourrait y avoir une mutation super infectieuse dans l’avenir de Covid Crédit : NNP

Un laboratoire en Israël a découvert qu’il y avait un moyen pour que Covid se propage beaucoup plus rapidement, si la bonne mutation se produisait.

Dirigée par le scientifique Gideon Schreiber, la recherche a décomposé le « crochet » de la protéine de pointe du virus, qu’il utilise pour pénétrer dans les cellules humaines, en ses parties les plus élémentaires.

Il les a ensuite utilisées pour essayer de déterminer toutes les combinaisons possibles qui pourraient être faites par le biais de mutations virales.

L’une d’entre elles était 600 fois plus efficace pour infecter les humains que la souche d’origine – évitant les défenses des anticorps du vaccin et avec une transmissibilité accrue.

Les auteurs ont écrit : « Une évolution plus poussée in vitro améliorant la liaison de 600 fois fournit des lignes directrices vers de nouvelles mutations évolutives potentiellement avec une infectivité encore plus élevée.

« Ces résultats suggèrent la nécessité d’une surveillance étroite de l’efficacité des médicaments et des vaccins pour les mutations actuelles et futures. »

Le Dr Stuart Turville a déclaré que l’étude était un » aperçu de l’avenir de ce que ce virus peut devenir « , avec la » mutation ultime » vue dans une » évolution accélérée « .

Il a déclaré à news.com.au : « Nous avons fait une expérience dans laquelle nous avons examiné la protéine de pointe virale complète avec cette liaison de récepteur particulière.

« Pour faire court, oui, il transmet beaucoup mieux que Delta. »

‘C’EST UN AVERTISSEMENT’

Le directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, a averti que le pire pourrait suivre Delta alors que le virus continue de changer.

Il a déclaré: « Delta est un avertissement – ​​c’est un avertissement que le virus évolue, mais c’est aussi un appel à l’action que nous devons passer maintenant avant que des variantes plus dangereuses n’apparaissent.

« Le virus s’est amélioré. Le virus est devenu plus rapide.

« Le plan de match fonctionne toujours, mais nous devons mettre en œuvre et exécuter notre plan de match beaucoup plus efficacement et beaucoup plus efficacement que nous ne l’avons jamais fait auparavant. »

La variante Delta s’est déchaînée à travers le Royaume-Uni après avoir été vue pour la première fois en Inde. Il a été signalé pour la première fois en Grande-Bretagne à la mi-avril.

C’était l’un des trois indiens qui sont arrivés sur le sol britannique à peu près au même moment, mais ont décollé à un rythme beaucoup plus rapide.

Son avantage biologique de pouvoir se propager plus rapidement que toute autre variante lui a permis de devenir endémique même avec certaines restrictions toujours en place.

Il s’est maintenant propagé à travers le monde, les États-Unis et la Chine étant parmi les derniers pays touchés par la variante infectieuse.

Les cas de Covid-19 aux États-Unis ont augmenté de 266% au cours des trois dernières semaines, passant d’environ 23 000 cas par jour à environ 85 000.

Le Dr Fauci a averti que la poussée de Delta aux États-Unis enverrait les cas de Covid à plus de 200 000 par jour avant de s’effondrer, comme au Royaume-Uni.

Richard Neher, un biologiste de l’évolution à l’Université de Bâle en Suisse, a déclaré à Newsweek que la menace variante est « la pandémie dans la pandémie ».

« Le fait d’avoir des milliards de personnes infectées présente un terrain fertile pour des variantes comme nous n’en avons jamais vu avec ce genre de virus », a averti un autre biologiste, Jonathan Eisen.

Et des millions de personnes ont été contraintes de se replier en Chine alors que le pays lutte contre sa plus grande épidémie de Covid depuis des mois.

La variante Delta, qui se propage rapidement, a touché 20 villes dans plus d’une douzaine de provinces, y compris Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois fin 2019.

Le cluster de Wuhan est intervenu après la publication du décompte quotidien officiel, mais il a été confirmé par les médias d’État qui ont déclaré que les infections avaient été attribuées à une gare.