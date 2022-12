Covid peut se propager à partir de cadavres, rapportent des scientifiques

Comme un zombie dans un film d’horreur, le coronavirus peut persister dans le corps des patients infectés bien après la mort, voire se propager à d’autres, selon deux études surprenantes.

Le risque de contagion concerne principalement ceux qui manipulent des cadavres, comme les pathologistes, les médecins légistes et les travailleurs de la santé, et dans des environnements comme les hôpitaux et les maisons de retraite, où de nombreux décès peuvent survenir.

Bien que la transmission par les cadavres ne soit probablement pas un facteur majeur de la pandémie, les membres de la famille endeuillés doivent faire preuve de prudence, ont déclaré des experts.

“Dans certains pays, les personnes décédées du Covid-19 sont laissées sans surveillance ou ramenées chez elles”, a déclaré Hisako Saitoh, chercheur à l’Université de Chiba au Japon, qui a publié deux études récentes sur le phénomène.