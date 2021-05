Covid pèse toujours sur l’emploi mais la confiance revient

Le secrétaire au Travail, Martin Walsh, a déclaré vendredi que la pandémie de Covid-19 pèse toujours sur les emplois mais prévoyait un optimisme quant à la reprise de l’économie américaine alors que les vaccinations se poursuivaient, affirmant que « nous commençons à voir la confiance revenir ».

Les commentaires de Walsh sur « Squawk on the Street » de CNBC sont intervenus peu de temps après que le Département du Travail a publié un rapport décevant sur l’emploi en avril, montrant que les effectifs non agricoles ont augmenté de 266 000 moins que prévu. Les analystes s’attendaient à plus d’un million de nouveaux emplois.

« Dans des circonstances normales – et nous ne vivons certainement pas dans des circonstances normales – un gain de 266 000 emplois par mois est un bon chiffre », a déclaré Walsh. « Malheureusement, nous sommes toujours au milieu d’une pandémie. »

«Si vous regardez les trois derniers mois, l’économie des États-Unis a créé 500 000 nouveaux emplois par mois par rapport aux trois mois précédents où elle était de 60 000. Nous allons donc certainement dans la bonne direction, mais nous avons encore des moyens de allez, il n’y a aucun doute à ce sujet. Nous sommes toujours aux prises avec une pandémie », a ajouté Walsh.

Walsh a rejeté les arguments avancés par les législateurs républicains et les groupes d’entreprises selon lesquels les allocations de chômage fédérales liées à la pandémie encouragent les travailleurs potentiels à rester à l’écart.

« Je pense toujours que nous avons besoin du chômage, évidemment, nous avons toujours des millions d’Américains sans travail. Beaucoup de ces Américains n’ont pas d’opportunités en ce moment », a déclaré Walsh. « Je sais que nous établissons une corrélation entre les emplois ouverts et les personnes au chômage, mais ce n’est pas une corrélation juste. »

Walsh a souligné les données du rapport sur l’emploi montrant que plus d’Américains ont cherché du travail en avril par rapport aux mois précédents.

« Je pense qu’au fur et à mesure que nous avançons ici, j’espère que dans les mois à venir, nous verrons beaucoup d’Américains à la recherche d’un emploi, trouver du travail, et je pourrai me tenir devant cette caméra et parler de les grands gains que nous avons obtenus », a déclaré Walsh. « Mais je pense toujours que 266 000 emplois ce mois-ci est un bon nombre. »

Peu de temps après la publication du rapport sur l’emploi, la Chambre de commerce a publié une déclaration appelant à la fin du supplément de 300 $ par semaine pour le chômage. Neil Bradley, vice-président exécutif du groupe, a déclaré que « le rapport décevant sur l’emploi montre clairement que payer les gens pour qu’ils ne travaillent pas freine ce qui devrait être un marché de l’emploi plus fort ».

Walsh, un démocrate et ancien maire de Boston, a déclaré que réduire la poussée du chômage était un non-démarreur.

« Il y a des millions d’Américains qui ont été touchés par le coronavirus qui ont perdu leur emploi, une partie de leur travail ne revient pas », a-t-il déclaré. « Nous avons perdu des restaurants. Nous avons perdu des entreprises. Je ne dirais pas que nous sommes au milieu d’une pandémie … mais nous vivons et faisons toujours face à la pandémie, et alors que nous continuons d’avancer ici, nous continuerons à nous rétablir. . «

Parmi les obstacles qui subsistent pour les travailleurs potentiels, a déclaré Walsh, il y a le manque d’options de garde d’enfants et les écoles qui restent fermées.

«Ce sont actuellement à mon avis deux obstacles qui empêchent également les gens de travailler, parce que leurs enfants sont à la maison, apprennent à distance ou que leur garderie n’est pas ouverte», a déclaré Walsh. « Le président a fait des investissements dans ces domaines, mais nous devons continuer à faire ces investissements afin que les gens sachent – qu’ils puissent retourner au travail. »

Walsh a déclaré qu’il y avait d’autres raisons pour lesquelles les Américains ne sont pas retournés au travail au niveau attendu par les analystes, mais que cela ne pouvait pas être réduit à une seule explication.

« Ce n’est pas une réponse simple », a-t-il dit.