Covid ‘patient zéro’ NOMMÉ scientifique de Wuhan qui a effectué des tests mortels sur un virus gonflé, selon un rapport explosif

Le « patient zéro » de COVID était un scientifique de Wuhan effectuant des expériences sur des coronavirus gonflés, selon un rapport.

Ben Hu aurait effectué des tests risqués à l’Institut de virologie de Wuhan – avec deux autres collègues Ping Yu et Yan Zhu.

Ben Hu, de l’Institut de virologie de Wuhan, travaillant dans un laboratoire dans des images de 2017 Crédit : CCTV13

Ben Yu a été désigné comme l’un des trois scientifiques de Wuhan infectés pour la première fois par Covid Crédit : CCTV13

L’Institut de virologie de Wuhan a été au centre de la tempête sur les origines de Covid Crédit : Reuters

Il est entendu que tous les trois sont tombés malades avec des symptômes de type Covid et ont eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine ne divulgue l’épidémie de virus au monde.

Jusqu’à présent, ils n’avaient jamais été nommés.

Plusieurs responsables du gouvernement américain ont maintenant identifié les trois scientifiques dans un rapport explosif des journalistes Michael Shellenberger et Matt Taibbi.

Écrivant dans la newsletter Substack Public, ils ont allégué que les scientifiques expérimentaient des coronavirus lorsqu’ils sont tombés malades en 2019.

De nombreux experts et responsables du renseignement soupçonnent depuis longtemps que des scientifiques maladroits du laboratoire ont accidentellement propagé Covid lors d’expériences dites de « gain de fonction » sur des coronavirus de chauve-souris.

Et la dénomination du « patient zéro » pourrait être le soi-disant pistolet fumant – ajoutant à la preuve circonstancielle croissante d’une fuite de laboratoire.

On ne sait pas qui, au sein du gouvernement américain, avait les renseignements sur les travailleurs de laboratoire malades, depuis combien de temps ils les avaient et pourquoi ils n’ont pas été partagés avec le public.

Mais l’auteur et journaliste Sharri Markson – que The Sun a interviewé sur la théorie des fuites de laboratoire en 2021 – a déclaré que cela marquait un « développement explosif ».

Et Jamie Metzl, ancien membre du comité consultatif de l’OMS sur l’édition du génome humain, l’a décrit comme un « changeur de jeu » possible.

« Cela changera la donne s’il peut être prouvé que Hu est tombé malade du Covid avant tout le monde », a-t-il déclaré.

« Ce serait le » pistolet fumant « .

« Hu était le principal chercheur pratique du laboratoire de Shi. »

DRASTIC – une équipe internationale de scientifiques et de détectives tentant de combler les lacunes sur les origines de Covid – a fait des recherches sur les trois scientifiques en 2021.

La biographie de Hu sur le site Web de l’Institut de virologie de Wuhan montre qu’il travaillait comme chercheur adjoint, à côté d’une photo de lui.

On disait qu’il était « l’élève vedette » de la virologue Shi Zhengli – la virologue du laboratoire qui est devenue connue sous le nom de « batwoman » pour ses recherches sur les coronavirus des chauves-souris.

Selon Markson – l’auteur de What Really Happened in Wuhan – Hu dirigeait un projet financé par l’État en 2019 pour voir si deux nouveaux coronavirus pouvaient infecter les humains.

L’étude consistait à gonfler les virus et à les expérimenter sur des souris humanisées.

Mais les résultats n’ont jamais été publiés et l’existence de l’étude a été effacée d’Internet alors que Covid se propageait dans le monde entier, suscitant des soupçons sur une éventuelle fuite de laboratoire.

Cela changera la donne s’il peut être prouvé que Hu est tombé malade avec Covid avant tout le monde … ce serait le «pistolet fumant» Jamie Metzl

Une source a déclaré au Sun que Hu est apparu dans des images prises en 2017 et diffusées par la télévision d’État chinoise travaillant dans le laboratoire sans équipement de protection.

La même vidéo montre des scientifiques du laboratoire de Wuhan à la recherche de virus de chauve-souris avec un équipement de protection inadéquat.

Alina Chan, biologiste moléculaire au MIT et à Harvard, a déclaré à Public : « Ben Hu est essentiellement le prochain Shi Zhengli.

« Il était son élève vedette. Il fabriquait des virus chimériques de type SRAS et les testait sur des souris humanisées.

« Si je devais deviner qui ferait cette recherche risquée sur les virus et qui risquerait le plus d’être accidentellement infecté, ce serait lui. »

Elle a ajouté: « Si cette information avait été rendue publique en mai 2020, je doute que de nombreux membres de la communauté scientifique et des médias auraient passé les trois dernières années à s’extasier sur un chien viverrin ou un pangolin sur un marché humide. »

Le Dr Steven Quay, un scientifique américain, a déclaré: « Il a toujours été mon premier choix pour l’un des travailleurs infectés du WIV, mais cela semblait trop simple. »

Un projet de loi signé par Joe Biden cette année appelait à la publication des noms des chercheurs malades, de leurs symptômes et s’ils avaient été impliqués ou exposés à la recherche sur les coronavirus.

Et la semaine prochaine, les États-Unis devraient publier des documents précédemment classifiés – qui pourraient inclure les noms des trois scientifiques de Wuhan.

Plus tôt cette année, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que « le FBI évalue depuis un certain temps déjà que les origines de la pandémie sont très probablement un incident de laboratoire potentiel à Wuhan ».

La Chine a longtemps été accusée d’avoir tenté de dissimuler ou de déformer son rôle dans l’histoire de Covid – ce qu’elle nie.

Mais le mois dernier, l’ancien scientifique du gouvernement chinois a admis que la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan ne devait pas être exclue, suscitant la fureur de Pékin.

Le professeur George Gao, l’ancien chef du Centre chinois de contrôle des maladies, a joué un rôle clé dans les efforts pour retracer les origines mystérieuses de Covid – et a déclaré que les scientifiques devraient « suspecter quoi que ce soit ».

S’adressant au podcast Fever: The Hunt for Covid’s Origin de la BBC Radio 4, le professeur Gao a déclaré: « Vous pouvez toujours soupçonner n’importe quoi. C’est de la science.

« N’excluez rien. »

Le professeur Gao a pris sa retraite du CDC l’année dernière après avoir joué un rôle de premier plan dans la réponse à la pandémie et les efforts pour trouver les origines du virus.

Il aurait eu accès à des informations top secrètes du gouvernement sur l’épidémie de Covid.

Et il a déclaré qu’une enquête officielle sur l’Institut de virologie de Wuhan avait été menée par un département gouvernemental.

Si je devais deviner qui ferait cette recherche risquée sur les virus et qui risquerait le plus d’être accidentellement infecté, ce serait lui [Ben Hu] Alina Chan

Le scientifique du gouvernement a affirmé que « le laboratoire a été revérifié par les experts dans le domaine ».

Les enquêteurs pensent que les scientifiques travaillaient avec l’armée chinoise pour créer un virus mutant et rechercher des armes biologiques au début de la pandémie.

Les découvertes font suite à une équipe d’enquêteurs américains qui ont passé au peigne fin des communications et des recherches interceptées top secrètes.

En 2016, des chercheurs ont découvert un nouveau type mortel de coronavirus dans un puits de mine à Mojiang, dans la province du Yunnan.

Mais ils n’ont pas averti le monde à ce sujet, qui a ensuite été transporté au laboratoire de Wuhan et le travail a été classé.

Le virus est le seul parent immédiat connu de Covid-19 connu pour exister avant la pandémie.

Un enquêteur américain a déclaré au Times : « La piste des papiers commence à s’assombrir.

« C’est exactement à ce moment-là que le programme classifié a débuté.

« Mon point de vue est que la raison pour laquelle il a été dissimulé était due au secret militaire lié à la poursuite par l’armée de capacités à double usage dans les armes biologiques virologiques et les vaccins. »

Les découvertes sont intervenues après qu’un scientifique qui travaillait en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan a affirmé que Covid avait été génétiquement modifié – et qu’il s’était échappé de l’installation.

Shi Zhengli travaille avec des chercheurs dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : AP