Dans un discours prononcé à Londres aujourd’hui, le dirigeant travailliste a appelé à «un programme de vaccination vraiment 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque village et chaque ville, dans chaque grande rue et à chaque cabinet médical».

«Si les gens reviennent et disent qu’ils aimeraient avoir un rendez-vous à plus de 20 heures, c’est quelque chose qu’ils envisageront.

«Ils font tout leur possible pour mettre le coup dans les bras des gens le plus rapidement possible.»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse au n ° 10: «Nous le ferons si nécessaire, absolument. Nous ferons tout ce qu’il faut pour que ce vaccin soit déployé le plus rapidement possible. «

«Mais il y a des groupes – des équipes de nuit, par exemple – où cela pourrait être la meilleure approche. Notre attitude concernant le déploiement des vaccins est tout ce qu’il faut pour le faire le plus rapidement possible en toute sécurité. «

«Et bien sûr, pour une utilisation optimale et efficace de notre personnel et de nos bénévoles, travailler toute la journée est le moyen le plus efficace de fournir le plus de vaccins.