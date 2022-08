COVID : où la pandémie pourrait aller ensuite

LONDRES/CHICAGO –

Alors que le troisième hiver de la pandémie de coronavirus se profile dans l’hémisphère nord, les scientifiques avertissent les gouvernements et les populations fatigués de se préparer à d’autres vagues de COVID-19.

Rien qu’aux États-Unis, il pourrait y avoir jusqu’à un million d’infections par jour cet hiver, Chris Murray, directeur de l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), un groupe de modélisation indépendant de l’Université de Washington qui suit la pandémie , a déclaré à Reuters. Ce serait environ le double du décompte quotidien actuel.

Partout au Royaume-Uni et en Europe, les scientifiques prédisent une série de vagues de COVID, car les gens passent plus de temps à l’intérieur pendant les mois les plus froids, cette fois sans presque aucune restriction de masquage ou de distanciation sociale en place.

Cependant, alors que les cas pourraient à nouveau augmenter dans les mois à venir, il est peu probable que les décès et les hospitalisations augmentent avec la même intensité, ont déclaré les experts, aidés par la vaccination et les campagnes de rappel, une infection antérieure, des variantes plus douces et la disponibilité de traitements COVID hautement efficaces.

“Les personnes les plus à risque sont celles qui n’ont jamais vu le virus, et il n’y a presque plus personne”, a déclaré Murray.

Ces prévisions soulèvent de nouvelles questions quant au moment où les pays sortiront de la phase d’urgence COVID et entreront dans un état de maladie endémique, où les communautés à taux de vaccination élevé voient des épidémies plus petites, éventuellement sur une base saisonnière.

De nombreux experts avaient prédit que la transition commencerait au début de 2022, mais l’arrivée de la variante Omicron hautement mutée du coronavirus a perturbé ces attentes.

“Nous devons mettre de côté l’idée de” la pandémie est-elle terminée? “”, A déclaré Adam Kucharski, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lui et d’autres voient le COVID se transformer en une menace endémique qui cause toujours un lourd fardeau de maladie.

“Quelqu’un m’a dit un jour que la définition de l’endémicité est que la vie empire un peu”, a-t-il ajouté.

Le joker potentiel reste de savoir si une nouvelle variante émergera qui surpassera les sous-variantes Omicron actuellement dominantes.

Si cette variante provoque également une maladie plus grave et est mieux à même d’échapper à l’immunité antérieure, ce serait le “pire des cas”, selon un récent rapport européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Tous les scénarios (avec de nouvelles variantes) indiquent le potentiel d’une grande vague future à un niveau aussi mauvais ou pire que les vagues épidémiques de 2020/2021”, indique le rapport, basé sur un modèle de l’Imperial College de Londres.

FACTEURS CONFONDANTS

De nombreux experts de la maladie interrogés par Reuters ont déclaré qu’il était devenu beaucoup plus difficile de faire des prévisions pour le COVID, car de nombreuses personnes s’appuient sur des tests rapides à domicile qui ne sont pas signalés aux responsables de la santé du gouvernement, ce qui masque les taux d’infection.

BA.5, la sous-variante d’Omicron qui provoque actuellement un pic d’infections dans de nombreuses régions, est extrêmement transmissible, ce qui signifie que de nombreux patients hospitalisés pour d’autres maladies peuvent être testés positifs et être comptés parmi les cas graves, même si COVID-19 n’est pas le source de leur détresse.

Les scientifiques ont déclaré que d’autres inconnues compliquant leurs prévisions incluent la question de savoir si une combinaison de vaccination et d’infection au COVID – la soi-disant immunité hybride – offre une meilleure protection aux personnes, ainsi que l’efficacité des campagnes de rappel.

“Quiconque dit qu’il peut prédire l’avenir de cette pandémie est soit trop confiant, soit menteur”, a déclaré David Dowdy, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Les experts surveillent également de près les développements en Australie, où une saison grippale résurgente combinée au COVID accable les hôpitaux. Ils disent qu’il est possible que les pays occidentaux voient une tendance similaire après plusieurs saisons de grippe calmes.

“Si cela se produit là-bas, cela peut arriver ici. Préparons-nous à une bonne saison grippale”, a déclaré John McCauley, directeur du Worldwide Influenza Center au Francis Crick Institute de Londres.

L’OMS a déclaré que chaque pays doit encore aborder de nouvelles vagues avec tous les outils de l’arsenal pandémique – des vaccinations aux interventions, telles que les tests et la distanciation sociale ou le masquage.

Le gouvernement israélien a récemment interrompu les tests COVID de routine des voyageurs à son aéroport international, mais est prêt à reprendre la pratique “dans quelques jours” s’il est confronté à une forte augmentation, a déclaré Sharon Alroy-Preis, chef du service de santé publique du pays.

“Lorsqu’il y a une vague d’infections, nous devons mettre des masques, nous devons nous tester”, a-t-elle déclaré. “C’est vivre avec COVID.”



