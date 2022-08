COVID Omicron Boosters sur le point d’arriver, avec une certaine controverse

La FDA a accordé aujourd’hui une approbation d’urgence aux boosters d’ARNm de Pfizer et Moderna. Vient ensuite 2 jours de réunions du Comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination jeudi et vendredi, ce qui pourrait ouvrir la voie à une approbation officielle des vaccins par le CDC avant le week-end.

Pourtant, de nombreux experts applaudissent la rapidité avec laquelle les vaccins mis à jour ont été développés et affirment que la sécurité des vaccins COVID-19 est bien établie. Ils disent que cette transition vers la mise à jour des vaccins pour COVID-19 se fait un peu comme les États-Unis mettent à jour leur vaccin contre la grippe chaque année, peaufinant la formule d’une plate-forme vaccinale établie pour lutter contre les nouveaux virus ou variantes qui devraient circuler.

La route vers les nouveaux boosters

Plus tôt cette année, les fabricants de vaccins ont soumis des données à la FDA sur un vaccin mis à jour ciblant BA.1, la variante prédominante d’Omicron. Mais ensuite, la FDA a demandé aux entreprises de mettre à jour leurs vaccins pour ajouter un composant Omicron BA.4/5, afin de créer un vaccin qui est un rappel bivalent – ​​ce qui signifie qu’il couvrira à la fois la souche originale du virus qui a émergé de Chine et la plus récente. Sous-variantes BA.4 et BA.5.

Il s’agira de la première mise à jour des vaccins à ARNm depuis leur disponibilité en décembre 2020.