Le New York City FC a acquis le gardien Mason Stajduhar en prêt d’Orlando City après que des complications avec COVID-19 aient laissé l’équipe en désavantage numérique avant le match aller de quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF mercredi contre les Tigres, a annoncé le club.

Cette décision a été rendue nécessaire par le fait que trois joueurs du NYCFC ont été testés positifs au COVID-19, tandis qu’un quatrième, le gardien de but Sean Johnson, a été considéré comme un contact étroit et ne s’est pas rendu à Orlando pour le match.

« Je suis triste de dire que je ne rejoindrai pas l’équipe d’Orlando car j’ai été déclaré contact étroit avec l’un des joueurs qui ont récemment été testés positifs pour le covid », a déclaré Johnson sur Twitter. « J’ai testé négatif à ce point et j’espère continuer à le faire. »

Les tests positifs ont également modifié les plans de voyage du NYCFC, l’équipe partant mardi matin. Le NYCFC traîne les Tigres 1-0 dès le match aller qui a eu lieu en mars, mais la compétition a ensuite été interrompue en raison de la pandémie. Les matchs restants de la CCL se déroulent sur un site neutre à Orlando dans le but de terminer la compétition d’ici la fin de l’année.

Le manager du NYCFC, Ronny Deila, a déclaré aux journalistes que le gardien suppléant Luis Barraza prendrait la place de Johnson dans la formation de départ et que Stajduhar était disponible en cas de blessure.

« Luis se bat depuis maintenant deux ans pour être proche de l’équipe et je suis très heureux maintenant qu’il ait une chance », a déclaré Deila. « Il est talentueux, jeune, il a travaillé très dur et maintenant le moment est venu et nous attendons avec impatience le match pour voir comment Luis va faire. Je suis très confiant qu’il aura un bon match. »