COVID: Novavax dit que le rappel protège contre les souches d’Omicron

BENGALURU, Inde –

Novavax Inc a déclaré mercredi que les données d’études sur des adultes et des adolescents ont montré que la dose de rappel de son vaccin COVID-19 produisait des anticorps robustes contre plusieurs variantes d’Omicron, notamment BA.1, BA.2 et BA.5.

Les données provenaient de deux études – une étude de stade avancé évaluant le rappel chez les adultes et les adolescents qui avaient reçu la primo-vaccination Novavax et une autre étude le testant chez les personnes âgées de 18 à 49 ans qui avaient reçu la primovaccination du vaccin Novavax ou d’autres vaccins autorisés ou approuvés. vaccins.

Dans l’étude de stade avancé, une seule dose de rappel homologue a considérablement augmenté les niveaux d’anticorps contre ces variants par rapport aux niveaux de pré-rappel, a déclaré la société.

“Ces données sont une première indication que notre vaccin pourrait être efficace contre des variantes telles qu’Omicron”, a déclaré Gregory M. Glenn, directeur de Novavax.

La société a déclaré que des essais en cours étudient l’efficacité du vaccin contre des variantes, notamment BA.4 et BA.5.