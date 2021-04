Vendredi soir, les responsables de la santé américains ont levé une pause de 11 jours sur les vaccinations Johnson & Johnson à la suite de la recommandation d’un comité consultatif d’experts aux Centers for Disease Control and Prevention.

La recommandation du comité des CDC, appelé le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, est venue des heures plus tôt vendredi. Le CDC et la Food and Drug Administration ont convenu, estimant que les avantages du vaccin à dose unique de COVID-19 l’emportent sur un risque rare de caillots sanguins.

Le vaccin a été interrompu après des rapports faisant état d’une combinaison de caillots sanguins et de faibles taux de plaquettes dans les deux semaines suivant la vaccination chez six femmes sur plus de 7 millions d’Américains qui ont récemment reçu le vaccin J&J et un homme d’un essai clinique antérieur. L’une des femmes est décédée et une autre a été hospitalisée dans un état critique.

Plus tôt cette semaine, les régulateurs européens ont pris une décision similaire, décidant que le risque de caillot était suffisamment faible pour permettre le déploiement du tir de J&J.

Cette semaine également, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que si l’agence avait reçu davantage de rapports sur des conditions médicales, elle enquêtait toujours pour savoir si elles étaient liées aux tirs et n’avait pas entendu parler d’un nombre substantiel de nouveaux cas.

► Plus de 40% des Américains ont été au moins partiellement vaccinés, ce qui place les États-Unis parmi les premiers en termes de taux de vaccination, rapporte Our World In Data. Cela vient comme Le taux de cas de coronavirus du Michigan a commencé à baisser, chutant de 12,5% au cours de la semaine dernière, ce qui suggère que la troisième poussée de l’État – la pire aux États-Unis – pourrait diminuer.

► L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle ouvrirait deux sites de vaccination de masse dans le Kentucky d’une capacité combinée de 7 000 injections par semaine.

►Deux études indépendantes ont montré que les vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus aux variantes de New York, a rapporté le New York Times.

► Des chercheurs britanniques ont trouvé deux cas de transmission interhumaine du coronavirus, selon le Guardian. Mais leur étude n’a montré aucune preuve que des personnes soient infectées par leurs animaux de compagnie, a rapporté le Guardian.

►Au milieu d’une flambée de nouveaux cas de variantes de coronavirus, le Japon a déclaré vendredi un troisième état d’urgence, qui débutera dimanche et durera jusqu’au 11 mai pour décourager les voyages de vacances. Alors que le comité olympique a réaffirmé sa détermination à organiser les jeux d’été, le président du comité devant se rendre dans le pays à la mi-mai, une majorité du public a soutenu l’annulation ou un nouveau report.

►Les systèmes de l’Université d’État de Californie et de l’Université de Californie ont annoncé jeudi qu’ils exigeraient tous deux que tous les étudiants et le personnel revenant pour les cours et les activités sur le campus soient entièrement vaccinés contre le COVID-19. L’exigence, cependant, ne prendra effet que lorsque l’un ou plusieurs des vaccins auront reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration des États-Unis. UMass Amherst aurait également rejoint le nombre croissant de collèges exigeant que les étudiants soient vaccinés cet automne.

►L’Afrique du Sud reprendra l’administration des injections de Johnson & Johnson aux travailleurs de la santé la semaine prochaine.

►Les hospitalisations au COVID-19 chez les Américains plus âgés ont chuté de plus de 70% depuis le début de l’année, et les décès parmi eux semblent également avoir chuté, preuve dramatique que la campagne de vaccination fonctionne.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent près de 31,9 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 570900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 145 millions de cas et 3 millions de décès. Près de 282,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 219 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Alors que les États élargissent l’admissibilité au vaccin COVID-19 pour permettre les vaccins pour les 16 et 17 ans, les adolescents des régions rurales d’Amérique peuvent avoir du mal à les obtenir. En savoir plus ici.

Le CDC recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner

Le CDC recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner contre le COVID-19.

Walensky a annoncé la recommandation lors d’une mise à jour sur la pandémie lors d’un briefing de la Maison Blanche. Elle a noté qu’une étude du CDC publiée cette semaine n’a révélé aucun problème de sécurité avec les vaccinations Moderna et Pfizer administrées au cours du troisième trimestre de la grossesse.

«Nous savons que c’est une décision profondément personnelle et j’encourage les gens à parler à leur médecin ou à leurs fournisseurs de soins primaires pour déterminer ce qui est le mieux pour eux et pour leur bébé», a déclaré Walensky.

Sa recommandation semble aller plus loin que les conseils sur le site Web du CDC, qui indique que les vaccins ne présenteront probablement pas de risque pour la sécurité pendant la grossesse, mais ne recommandent pas catégoriquement les vaccins.

Les frontières des États-Unis avec le Canada et le Mexique resteront fermées aux voyages non essentiels jusqu’en mai

Les frontières terrestres des États-Unis avec le Canada et le Mexique resteront limitées aux voyages non essentiels jusqu’au 21 mai au moins, selon le Department of Homeland Security.

« Pour dissuader la propagation du # COVID19 et protéger nos citoyens, les États-Unis maintiennent les restrictions sur les voyages non essentiels à nos frontières terrestres jusqu’au 21 mai, tout en maintenant le flux des échanges et des voyages essentiels comme nous le faisons depuis plus d’un an », DHS annoncé via tweet.

L’agence a poursuivi: « Nous sommes guidés par la science et les données de santé publique et nous avons engagé des discussions avec le Canada et le Mexique sur l’assouplissement des restrictions à mesure que les conditions de santé s’améliorent. »

Le DHS et ses homologues canadiens et mexicains ont décrété la fermeture initiale le 21 mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus commençait à se propager dans toute l’Amérique du Nord. Il a été prolongé de mois en mois depuis lors.

– Jayme Deerwester et Julia Thompson

La Maison Blanche s’attend à ce que les taux de vaccination « modèrent et fluctuent »

Les États-Unis vaccinent en moyenne près de 3 millions de personnes par jour, mais le coordinateur de la réponse au COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré qu’il s’attend à ce que les taux de vaccination quotidiens aux États-Unis «modèrent et fluctuent» à l’avenir.

« Nous avons fait vacciner les personnes les plus à risque et les plus désireuses de se faire vacciner le plus rapidement possible », a déclaré Zients lors d’un briefing du groupe de travail vendredi, ajoutant: « Nous savons qu’il faudra du temps et de la concentration pour atteindre d’autres populations. »

Environ 90% de tous les Américains vivent à moins de cinq miles d’un site de vaccination, a déclaré Zients, et les États-Unis disposeront de suffisamment de vaccins d’ici la fin du mois de mai pour chaque adulte qui en souhaite un.

Environ 80% des Américains de 65 ans et plus ont maintenant au moins une injection, a déclaré Zients. Vendredi, 66% des Américains âgés de 65 ans et plus sont entièrement vaccinés, a déclaré Walensky, directeur du CDC. « Nous sommes sur la bonne voie pour que l’une de nos populations les plus vulnérables soit entièrement protégée contre ce virus mortel, et c’est une raison de se réjouir », a-t-elle déclaré.

Cependant, il existe « des lacunes troublantes dans notre couverture », a déclaré Walensky. « Bien que nous ayons de nombreuses raisons de nous réjouir, nous avons également le potentiel, voire le besoin, de faire plus pour protéger les gens maintenant. »

Dans le cadre de son initiative d’éducation du public sur les vaccins, la Maison Blanche a annoncé une campagne «We Can Do This: Live» pour connecter les gens sur les réseaux sociaux à des informations fiables en associant des influenceurs à des professionnels de la santé.

Le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, a déclaré aux actrices Eva Longoriaet Olivia Holt; les personnalités Kelly Ripa et Ryan Seacrest; Barbara Corcoran et Mark Cuban de Shark Tank; Walter Kim, président de l’Association nationale des évangéliques; NASCAR; la NBA et la WNBA ont adhéré à la campagne.

«Pour vraiment renverser cette pandémie, il faut plus qu’une action gouvernementale. Cela exigera que chacun de nous agisse également», a déclaré Murthy. « Nous devons décider qui nous sommes en tant que pays. Sommes-nous 300 millions de personnes qui vivent au même endroit? Ou sommes-nous des compatriotes américains qui reconnaissent que nous sommes plus forts lorsque nous nous soucions et nous protégeons les uns les autres? »

L’Inde tente de répondre aux besoins d’approvisionnement en oxygène au milieu de nouveaux cas et de décès records

Alors que les hôpitaux indiens supplient le gouvernement sur les réseaux sociaux de reconstituer leurs approvisionnements en oxygène et menacent d’arrêter les nouvelles admissions de patients, le gouvernement a mis des camions-citernes à oxygène dans des trains express spéciaux pour sauver les patients COVID-19 qui ont du mal à respirer.

«Nous avons accéléré la production alors que la consommation d’oxygène augmente à travers le toit», a déclaré Saket Tiku, président de l’Association des fabricants indiens de gaz industriels. « Mais nous avons des limites et le plus grand défi à l’heure actuelle est de le transporter là où il est urgent. »

L’Inde connaît la pire flambée de coronavirus au monde, établissant un sombre record d’infections quotidiennes pour une deuxième journée consécutive avec 332730. L’Inde a confirmé 16 millions de cas à ce jour et enregistré 2 263 décès au cours des dernières 24 heures. En plus de ces décès, un incendie à Mumbai, en Inde, a tué 13 patients atteints de COVID-19 tôt vendredi lorsqu’une unité de climatisation a explosé dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital.

Le Dr Anthony Fauci, le principal épidémiologiste du pays, a qualifié la situation en Inde de « désastreuse » lors d’un briefing du groupe de travail de la Maison Blanche vendredi. «Nous essayons d’aider de toutes les manières possibles», a déclaré Fauci, ajoutant: «Je pense que ce que cela nous dit, en Afrique et en Inde, que lorsque vous avez une pandémie mondiale, c’est une pandémie mondiale, et il y a aucun pays qui en soit vraiment à l’abri. «

Alors que les pays riches achètent des doses de vaccin en excès, les pays pauvres ont du mal à vacciner, selon une étude

Les pays les plus riches du monde ont collectivement acheté 1 milliard de doses de plus que ce dont leurs citoyens ont besoin, selon une étude du groupe mondial de plaidoyer ONE. Le reste du monde n’a pu obtenir que 2,5 milliards de doses – pas assez pour vacciner leurs populations.

Certains appellent les États-Unis à partager les doses avec d’autres pays, comme l’Inde, qui a signalé vendredi un record mondial d’une journée de plus de 332700 nouvelles infections alors qu’une flambée de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde submerge de manière critique un système de santé fragile. à court de lits d’hôpital et d’oxygène.

L’administration Biden a annoncé qu’elle partagerait les doses excédentaires de vaccin contre le coronavirus avec le Canada et le Mexique. Interrogé vendredi sur le partage de vaccins avec l’Inde, Zients, le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a déclaré: « Nous nous engageons à partager l’approvisionnement en vaccins à mesure que notre confiance dans notre approvisionnement augmente. »

« Il s’agit d’une pandémie mondiale, et l’Inde démontre le risque de ce qui peut arriver si nous ne maîtrisons pas la pandémie partout », a déclaré Zients.

Le CDC enquête sur la mort d’une femme après le vaccin J&J

Les responsables de la santé de l’Oregon ont déclaré jeudi que les autorités fédérales enquêtaient sur la mort d’une femme dans la cinquantaine qui a développé un caillot sanguin rare et une baisse des plaquettes dans les deux semaines suivant la réception du vaccin Johnson & Johnson contre COVID-19.

Les responsables fédéraux examinaient déjà six rapports faisant état de caillots inhabituels, y compris un décès, sur plus de 8 millions d’Américains ayant reçu jusqu’à présent la vaccination en une dose.

La femme a développé un « caillot sanguin rare mais grave en combinaison avec de très faibles plaquettes », a déclaré l’Autorité sanitaire de l’Oregon dans un communiqué.

Les responsables de la santé du Texas ont également déclaré que le gouvernement américain avait signalé qu’une femme du Texas était hospitalisée pour d’éventuels caillots sanguins associés au vaccin contre le coronavirus de Johnson et Johnson.

L’annonce du Texas cite la FDA et le CDC disant que la femme adulte a «des symptômes qui semblent être cohérents avec ces quelques autres cas signalés» d’un trouble rare de la coagulation sanguine développé après avoir reçu le vaccin J&J. Aucune autre information n’est divulguée, en raison de la vie privée et de la confidentialité des patients.

Contributions: Elizabeth Weise, Karen Weintraub et Nada Hassanein, USA TODAY; The Associated Press