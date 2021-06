Covid news Royaume-Uni – Les règles de verrouillage prendront fin «dès que possible» alors que le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, promet de déverrouiller la Grande-Bretagne

IAIN STIRLING DE LOVE ISLAND NE SE RENDRA PAS À MAJORQUE CETTE ANNÉE AVANT LES CRAINTES DE RESTRICTION DE VOYAGE

En raison des règles et réglementations en constante évolution concernant les voyages, le narrateur de l’émission de téléréalité à succès restera dans la capitale pendant qu’il prépare le terrain pour tous les fans à la maison.

Dans une récente conversation avec Loose Women, Kaye Adams lui a demandé s’il se rendrait à Majorque pour raconter l’émission, Iain a répondu: « Nous sommes à Londres, je pense, maintenant, c’est le problème avec le coronavirus, je ne veux jamais rien dire parce que on ne sait jamais, qui sait ce qui va se passer.

« Je ne sais pas de quelle couleur sera Majorque la semaine prochaine, ce sera le tartan quand j’en aurai fini ! »

Développant l’absence de Iain à Majorque pendant Love Island, Jane Moore a déclaré: « Ce serait vraiment dommage parce que lorsque nous regardons l’émission, nous pensons que vous faites cinq minutes dans la cabine et que vous prenez un bain de soleil toute la journée, mais je sais que ce n’est pas le cas. facile. »

Iain a déclaré: « Moi et mon ami Mark, nous écrivons le spectacle ensemble, et nous arrivons définitivement au stade où, disons qu’un couple est ensemble trois ou quatre semaines, vous n’avez plus de moyens de les présenter. »