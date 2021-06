Covid news Royaume-Uni: conférence de presse des ministres des Vaccins Nadhim Zahawi à 17 heures aujourd’hui alors que les États-Unis, Malte et la Croatie se sont inclinés pour la liste verte

Nadhim Zahawi donnera une conférence de presse à 17 heures aujourd’hui pour informer les Britanniques du déploiement du jab qui aidera à sécuriser la Journée de la liberté le mois prochain

Le ministre des Vaccins expliquera comment le gouvernement s’efforce d’augmenter la vaccination à travers le pays lors du briefing de Downing Street ce soir.

Jusqu’à présent, 31 millions de Britanniques ont été entièrement vaccinés tandis que plus de 43 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid.

Et les Britanniques découvriront JEUDI des mises à jour cruciales des listes de voyage verte et orange – et les vacances sans quarantaine en Espagne, en Grèce et en Italie pourraient être de retour.

La pression monte sur le gouvernement pour assouplir les restrictions de voyage strictes de Covid dès que possible et donner un énorme coup de pouce aux espoirs de pauses estivales bien nécessaires au soleil.

Les ministres décideront également si de nouveaux pays doivent être ajoutés à la liste restreinte des destinations où les vacances sans restriction sont actuellement autorisées. Et il a été rapporté que des scientifiques ont déjà dit aux ministres que les îles Baléares peuvent désormais être transférées en toute sécurité sur la liste verte.

Malte devrait également se voir attribuer un statut vert clé, rapporte le Mail.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour…